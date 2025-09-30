순 배출량 제로는 이산화탄소와 메탄을 포함한 전 세계 인위적 온실가스(GHG) 순배출량을 가능한 한 0에 가깝게 감축하고 잔여 배출량을 대기에서 영구적으로 제거한 지점을 의미합니다.

온실가스 순 배출량 제로를 달성하기 위해서는 특히 농업과 철강, 시멘트 및 화학 생산과 같이 감축하기 어려운 부문을 모두 포함한 총 잔여 배출량을 제거해야 하므로 방정식의 균형을 맞추는 것은 매우 어려운 일입니다. 특정 탄소 제거 기술의 유효성에 대한 추측이 있지만, 그럼에도 불구하고 배출되는 양의 균형을 맞추기 위해 제거되는 양은 영구적이어야 합니다. 영속성이란 산림 파괴 또는 부적절한 탄소 포집 및 저장과 같이 시간이 지나도 대기 중으로 되돌아가지 않아야 함을 의미합니다.

온실가스 순 배출량 제로라는 개념은 2015년 유엔 기후변화회의(COP21)에서 온실가스 배출의 영향을 제한하기 위해 협상된 획기적인 합의인 파리협정(ibm.com 외부 링크)에 의해 처음 대중화되었습니다.

파리협정의 목표는 금세기 후반에 전 세계가 온실가스 순 배출량 제로(net zero)를 달성하는 것입니다.