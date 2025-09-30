순 배출량 제로는 이산화탄소와 메탄을 포함한 전 세계 인위적 온실가스(GHG) 순배출량을 가능한 한 0에 가깝게 감축하고 잔여 배출량을 대기에서 영구적으로 제거한 지점을 의미합니다.
온실가스 순 배출량 제로를 달성하기 위해서는 특히 농업과 철강, 시멘트 및 화학 생산과 같이 감축하기 어려운 부문을 모두 포함한 총 잔여 배출량을 제거해야 하므로 방정식의 균형을 맞추는 것은 매우 어려운 일입니다. 특정 탄소 제거 기술의 유효성에 대한 추측이 있지만, 그럼에도 불구하고 배출되는 양의 균형을 맞추기 위해 제거되는 양은 영구적이어야 합니다. 영속성이란 산림 파괴 또는 부적절한 탄소 포집 및 저장과 같이 시간이 지나도 대기 중으로 되돌아가지 않아야 함을 의미합니다.
온실가스 순 배출량 제로라는 개념은 2015년 유엔 기후변화회의(COP21)에서 온실가스 배출의 영향을 제한하기 위해 협상된 획기적인 합의인 파리협정(ibm.com 외부 링크)에 의해 처음 대중화되었습니다.
파리협정의 목표는 금세기 후반에 전 세계가 온실가스 순 배출량 제로(net zero)를 달성하는 것입니다.
기후 변화로 인한 최악의 영향을 피하려면 지구 온도 상승을 산업화 이전 수준보다 최대 1.5°C(2.7°F) 높은 수준으로 제한해야 합니다.1 오늘날 지구는 이미 1800년대 후반에 비해 1.1°C(2°F) 더 기온이 상승했습니다. 한편, 2021년 UNDP 배출량 격차 보고서(ibm.com 외부 링크)에 따르면 전 세계 배출량은 계속 증가하고 있으며 지구의 온도는 금세기 말경 2.7°C(4.7°F) 상승할 것으로 예상되고 있습니다.
국제적인 과학적 합의에 따르면 지구 온난화가 1.5°C 임계치를 넘지 않도록 하려면 화석 연료 연소와 같은 인간 활동으로 인한 단기적 탄소 배출량을 2030년까지 45~50%, 2050년까지 90% 이상 줄여야 합니다.2
순 온실가스 배출량이 0에 도달할 때까지 지구의 온도는 계속 상승하여 점점 더 심각한 결과를 초래할 것입니다. 기후 변화에 관한 정부간 패널(IPCC)의 특별 보고서(IBM.com 외부 링크)에서 세계 최고의 기후 과학자들은 1.5°C 상승에 따른 기후 영향의 심각성과 지구 온도 상승이 2°C(3.6°F)에 도달하면 상황이 얼마나 더 악화될지 강조했습니다. IPCC 특별 보고서에서 강조된 영향 중 일부에는 폭염, 종 손실 및 해수면 상승이 포함됩니다.
다양한 정부 및 비정부 조직이 자발적인 이니셔티브, 네트워크 또는 서약 플랫폼을 출시하여 공공 및 민간 부문 조직이 자신의 야망을 공개적으로 검증하고 목표에 대한 성과를 측정하는 데 사용할 수 있도록 지원하고 있습니다.
다음은 이러한 플랫폼 중 일부에 대한 개요입니다:
Race to Zero
건물 수준 목표
SBTi 순 배출량 제로 이니셔티브
과학 기반 목표 이니셔티브(SBTi)(ibm.com 외부 링크)는 순 배출량 제로 서약 플랫폼 그 이상입니다. 이 이니셔티브는 조직이 온실가스 배출량 감축 목표를 설정하고 SBTi의 기준에 따라 목표를 검증하는 데 도움이 되는 수수료 기반 서비스를 제공합니다. 2021년, SBTI(ibm.com 외부 링크)는 "기후 과학에 부합하는 기업의 순 배출량 제로 목표 설정을 위한 세계 최초의 프레임워크"라고 주장하는 순 배출량 제로 표준을 도입했습니다.
온실가스 순 배출량 제로를 달성하려면 조직은 탄소 배출량을 측정하고, 감축 기회를 파악하고, 계획을 수립하고, 이에 대한 조치를 취하고, 이정표를 측정 및 보고해야 합니다.
배출 감축 목표를 달성하기 위한 접근 방식에 대한 자세한 내용은 탈탄소화를 참조하십시오.
온실가스 순 배출량 제로 달성이 상당한 추진력을 얻었지만 이 개념에도 어려움이 없지는 않습니다. 다양한 국가와 기업의 기후 공약에 대한 평가에서 2022년 순 배출량 제로 스톡테이크(ibm.com 외부 링크)는 "국가 차원의 넷 제로 목표가 거의 보편적으로 적용되는 것과 달리, 비국가 행위자가 설정한 목표의 규모와 견고성은 놀라울 정도로 취약하며 유엔, 국가 및 NGO 주도의 책임 이니셔티브가 증가함에 따라 더 많은 조사를 받게 될 것"이라고 말합니다.
많은 조직이 온실가스 순 배출량 제로를 약속했지만, 이들 중 상당수는 의지만 표명했을 뿐 어떻게 순 배출량 목표를 달성할 것인지에 대한 후속 조치가 거의 없거나 전혀 없었습니다.
이러한 상황으로 인해 그린워싱에 대한 감시도 강화되었습니다. 그린워싱이란 조직이 환경 관행 및 성과 결과에 대한 주장을 부풀리기 위해 기후 조치에 대해 부정확하거나 불완전한 인상을 제시하는 경우를 말합니다.
조직에서 배출량을 추적하고 감소 주장을 지원하기 위해 사용하는 한 가지 방법은 GHG 회계입니다.
온실가스 배출량 계산은 복잡한 과정입니다. GHG 프로토콜 기업 회계 및 보고 표준(ibm.com 외부 링크)은 배출량 회계 및 보고를 위한 방법론을 수립하고 조직이 온실가스 인벤토리를 작성하는 데 도움을 줍니다. 인벤토리는 주로 다양한 유형의 에너지 및 연료 사용을 동등한 CO2 배출량으로 변환하기 위해 평균 배출 계수를 사용하는 표준화된 방법을 사용하여 계산된 배출원 및 관련 배출량 목록입니다.
이 eBook에서 환경 성과 데이터 관리에 대해 자세히 알아보십시오.
순 배출량 제로에도 위에서 언급한 것들을 포함하여 문제와 도전 과제가 없는 것은 아니지만, 이 운동이 이전에는 없었던 기후 행동에 박차를 가했다는 점에는 이견의 여지가 없습니다.
전 세계 조직 및 관할 구역의 집단적 기후 조치로 인해 기후 정책, 벤치마킹 및 배출 투명성이 향상되었습니다. 일부 투자자는 조직 성과 평가에 순 배출량 제로 계획을 포함하고 있습니다. 이에 따라 조직들은 이러한 성과를 달성하기 위해 공개적인 약속을 하고 있습니다.
