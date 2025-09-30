환경 문제란 무엇인가요?

환경 문제는 자연적 원인과 인간의 영향이 결합되어 발생합니다. 지구의 생태계는 일정량의 자연 교란(예: 산불 및 홍수)을 처리하도록 설계되었지만 인간 활동은 더 빈번하고 강도가 높은 상황을 만들 수 있습니다.



산업 혁명 이후 화석 연료의 연소 및 기타 활동으로 인해 지구 대기 중 온실 가스 배출량이 증가하여 지구 온난화가 증가했습니다. 그에 따른 기후 변화는 환경과 중요한 자연 과정의 파괴를 가속화했습니다. 토지 이용 관행, 천연 자원 추출, 폐기물 처리 및 기타 인간 행동도 환경 문제에 기여합니다.