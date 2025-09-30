환경 문제란 무엇인가요?

게시: 2023년 11월 28일
기여자 아만다 맥그라스, 알렉산드라 존커
환경 문제는 지구와 자연 시스템이 직면한 일련의 도전과 문제입니다. 기후 변화와 오염부터 인구 과잉 및 에너지 사용에 이르기까지 이러한 문제는 복잡하고 상호 연관되어 있습니다. 환경 문제는 자연계의 건강에 영향을 미치기 때문에 조직 및 비즈니스 운영뿐만 아니라 인간의 건강과 웰빙에도 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.
환경 문제는 자연적 원인과 인간의 영향이 결합되어 발생합니다. 지구의 생태계는 일정량의 자연 교란(예: 산불 및 홍수)을 처리하도록 설계되었지만 인간 활동은 더 빈번하고 강도가 높은 상황을 만들 수 있습니다.
산업 혁명 이후 화석 연료의 연소 및 기타 활동으로 인해 지구 대기 중 온실 가스 배출량이 증가하여 지구 온난화가 증가했습니다. 그에 따른 기후 변화는 환경과 중요한 자연 과정의 파괴를 가속화했습니다. 토지 이용 관행, 천연 자원 추출, 폐기물 처리 및 기타 인간 행동도 환경 문제에 기여합니다.
각각의 환경 문제는 지구와 인류가 직면한 상호 연결된 수많은 문제에 기여합니다. 다음은 환경 문제의 몇 가지 주요 유형을 자세히 살펴보겠습니다.
기후변화는 화석연료 연소 등 인간 활동으로 인해 발생하는 기온, 강수량, 기타 기상 패턴의 장기적인 변화를 의미합니다. 이러한 활동으로 인해 온실가스 배출량이 증가했으며, 이러한 온실가스는 지구 대기 중에 열을 가두어 지구 온도를 상승시키는 원인이 됩니다. NASA에 따르면, 지구의 평균 표면 온도는 19세기 후반 이후 약 1°C 상승했습니다.1 그 결과에는 빙하가 녹고, 해수면이 상승하고, 생태계가 파괴되고, 가뭄, 홍수, 폭염, 산불 등 악천후 현상이 증가하는 현상이 포함됩니다.
생물 다양성은 동물, 식물, 미생물 등 지구상의 다양한 생명체를 의미합니다. 아마존에서 툰드라에 이르기까지 생물 다양성은 지구의 생태학적 균형에 필수적입니다. 생물 다양성의 손실은 종의 멸종으로 이어지고, 식량과 물 공급을 위험에 빠뜨리며, 탄소 격리(기후 변화를 줄이는 데 필수적인 대기 중 이산화탄소를 제거하는 자연적인 과정)를 감소시킬 수 있습니다. 삼림 벌채, 농업 확장, 토지 이용 변화 및 오염과 같은 인간 활동은 생물 다양성의 전반적인 손실에 기여합니다. 살충제 사용은 비표적 생물종에 해를 끼치고 생태계를 교란할 수도 있습니다. 세계자연기금(World Wildlife Fund)에 따르면, 1970년 이후 지구에서는 야생동물 개체수의 69%가 사라졌습니다.2
대기 오염은 사람이 호흡하는 공기 중에 이산화탄소, 메탄, 이산화질소와 같은 유해 물질이 존재하는 것을 말합니다. 화석 연료, 산업 공정, 운송 및 산불의 연소는 대기 질에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 미세 입자, 지면 오존 및 기타 오염 물질에 노출되면 호흡기 질환, 심장병, 암 및 기타 건강 상태가 발생할 수 있습니다. 세계보건기구 (WHO) 에 따르면 실외 대기 오염으로 인해 매년 420만 명의 조기 사망이 발생합니다.3
지구의 바다는 여러 가지 위협에 직면해 있습니다. 해양은 대기 중으로 방출되는 이산화탄소의 거의 3분의 1을 흡수하며, 전 세계 탄소 배출량이 증가함에 따라 해양이 흡수하는 양 또한 증가하여 산성화로 이어집니다. 해양 산성화는 해양 생물에 해를 끼치고 생태계를 교란하며 세계 식량 안보에 영향을 미칠 수 있습니다. 유엔은 매년 1,100만 톤의 플라스틱이 바다로 유입되는 것으로 추정하고 있으며,4 폐수, 기름 유출, 화학 물질 및 기타 오염 물질은 생물과 그 서식지에 해를 끼칩니다. 또한 지구 온난화로 인해 지구의 빙하가 녹으면서 해수면이 상승하여 해양 생물에 해를 끼치고 해안 홍수와 침식을 일으킬 수 있습니다.
바다를 넘어 지구의 다른 물 공급원도 도전에 직면해 있습니다. 안전한 식수는 인간의 건강에 매우 중요합니다. 그러나 산업 폐기물, 살충제 및 농업 공정은 수원을 오염시킬 수 있습니다. 식수에 박테리아와 화학 물질 농도가 존재하면 소화 문제, 신경 질환, 피부 감염 등을 유발할 수 있습니다. 전 세계적으로 10억 명 이상의 사람들이 깨끗한 물을 이용하지 못하고 있으며, 기후 변화와 인간의 행동으로 인해 사용 가능한 물 공급이 줄어들면서 2025년까지 세계 인구의 3분의 2가 물 부족에 직면할 수 있습니다.5
UN에 따르면 세계 인구는 2050년까지 97억 명에 이를 것으로 예상됩니다.6 세계 인구가 증가함에 따라 천연자원에 대한 수요도 늘어나고 인간이 환경에 미치는 영향도 늘어나고 있습니다. 지속 가능한 개발이 없으면 인구 과잉으로 인해 식량과 물이 부족하고 기타 자원이 고갈될 수 있습니다. 이는 또한 공중 보건 문제를 일으킬 수 있는 폐기물 처리, 오염, 삼림 벌채와 같은 문제를 악화시킬 수도 있습니다.
전반적인 에너지 사용은 환경에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 오늘날 화석 연료는 대부분의 개인, 기업, 산업의 주요 에너지원이지만, 화석 연료의 연소는 온실가스 배출의 주요 원인이며 산성비와 같은 다른 환경 문제의 원인이 될 수 있습니다. 태양열, 풍력, 수력 등의 재생 에너지원은 탄소 배출을 줄일 수 있는 방법을 제시할 수 있지만, 그 자체로 환경에 미치는 잠재적 영향이 있습니다.
기후 변화로 인해 허리케인, 홍수, 산불, 가뭄, 눈보라 등 극단적 기상 현상이 더욱 빈번해지고 심각해지고 있습니다. 이러한 사건은 환경과 인구 모두에 위협을 가하며 기반 시설, 주택 및 생활 방식에 심각한 피해를 줄 수 있습니다. 무엇보다도 기온 상승과 해수면 상승은 극한 기후 조건의 증가에 기여합니다. 세계기상기구에 따르면 1970년부터 2021년까지 기상이변으로 인해 200만 명이 사망하고 4조 3천억 달러의 경제적 손실이 발생했습니다.7
개인, 정부, 조직 및 지역 사회는 다양한 방법으로 환경 문제를 해결하려고 시도하고 있습니다.
과학적 연구와 개발을 통해 사람들은 환경 문제의 원인과 그 부정적인 결과를 제한하거나 복구하는 방법에 대해 더 많이 배우고 있습니다. 재생 가능 에너지원의 발전과 에너지 효율적인 운영을 포함한 신기술은 탄소 배출을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 생태학과 환경 과학은 인간 활동이 지구에 어떻게 복잡한 방식으로 영향을 미치는지에 대한 더 나은 이해를 제공할 수 있습니다. 공공 교육 노력은 일부 행동과 관행이 환경에 미치는 해로운 영향에 대한 지식을 확산하고 환경 보호와 지속 가능한 개발에 대한 관심을 유도할 수 있습니다.
환경 문제를 완화할 수 있는 해결책을 찾고 구현하기 위해 국제 협력 노력이 이루어지고 있습니다. 환경, 보건 및 안전(EHS) 조직은 오염과 환경 파괴로부터 환경을 보호하는 데 중점을 둡니다. 이들은 인간 활동, 배출물, 유해 물질이 생태계에 미치는 부정적인 영향을 줄이기 위해 환경 관리 및 보호 조치를 연구하고 자문하는 역할을 합니다. 파리 협정과 같은 조약은 국제적 규모로 기후 변화를 해결하는 것을 목표로 합니다. 국가 간 자원과 모범 사례 공유는 보다 효과적인 환경 보호 노력으로 이어질 수도 있습니다.
점점 더 많은 기업들이 기업의 사회적 책임 정책을 채택하고 환경 문제를 염두에 두고 운영하고 있습니다. 이들은 환경 변화에 대한 기여를 최소화하기 위해 비즈니스의 지속가능성을 높이려고 노력합니다. 이러한 노력에는 배출량과 탄소 발자국을 줄이고, 물과 에너지 사용량을 줄이며, 폐기물을 최소화하고 폐기물 관리를 개선하는 것이 포함됩니다. 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 보고 프레임워크를 사용하고 유럽의 기업 지속가능성 보고 지침(CSRD)과 같은 지침에서 요구하는 대로 환경 영향을 투명하게 보고하면 기업이 책임을 지고 소비자가 정보에 입각한 선택을 할 수 있습니다. 많은 기업이 기후 관련 재무 리스크를 투자자, 주주, 대중에게 알리기 위해 기후 관련 재무 공개 태스크포스(TCFD)의 권고 사항을 따르고 있습니다. 환경에 미치는 영향을 해결하기 위한 노력은 기업이 비용 절감 방안을 모색하고 소비자와 투자자로부터 신뢰와 충성도를 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다.
일부 정부는 환경 문제를 해결하고 환경 친화적 관행을 육성하기 위해 세금, 보조금 등의 경제적 인센티브를 사용합니다. 예를 들어, 일부에서는 오염을 유발하는 활동을 막기 위해 탄소세를 사용하거나 전기 자동차나 태양광 패널을 보다 저렴하게 만들기 위해 보조금을 사용했습니다. 대중교통과 에너지 효율이 높은 건물 등 지속 가능한 인프라에 대한 투자는 환경에 미치는 영향을 줄이면서 장기적인 경제적, 사회적 이익을 제공할 수 있습니다.
어떤 사람들은 개인 수준에서 환경에 미치는 영향을 줄이려는 목표로 생활 방식을 선택하고 있습니다. 이러한 선택에는 에너지 사용 감소, 재활용, 지속 가능한 제품 선택 또는 물 낭비 감소가 포함될 수 있습니다. 개인은 또한 환경 문제를 옹호하고 지속 가능성을 우선시하는 정책과 기업을 지원할 수 있습니다.
