탄소 중립이란 무엇인가요?

게시일: 2024년 2월 27일
기고자: Alice Gomstyn, Amanda McGrath
탄소 중립은 탄소 배출을 하는 주체가 같은 양의 탄소 배출을 지구 대기에서 제거할 때 달성되는 상태를 말합니다. 탄소 중립을 달성하려면 에너지 효율 이니셔티브, 재생 에너지 전환, 탄소 제거 및 탄소 상쇄 프로젝트 등 다양한 조치가 필요할 수 있습니다.
탄소 중립이 중요한 이유는 무엇인가요?
탄소 중립 노력을 지지하는 사람들은 탄소 중립 노력이 대기 중 온실 가스 배출로 인한 기후 변화와 지구 온난화를 완화하는 데 중요한 역할을 할 수 있다고 말합니다. 기후 변화에 기여하는 온실 가스(GHG)에는 이산화탄소 외에도 메탄, 아산화질소 및 수소불화탄소가 포함됩니다.
이러한 배출은 주로 인간 활동, 특히 화석 연료의 연소로 인해 발생하며 지구 온도를 크게 상승시켰습니다. 유럽연합 기후 모니터 코페르니쿠스는 2023년이 산업화 이전 수준보다 섭씨 1.48도(화씨 2.66도) 가량 더 따뜻한 기록상 가장 따뜻한 해가 될 것이라고 보고했습니다.
탄소 중립 이니셔티브는 모든 온실가스 배출량을 거의 0에 가깝게 줄이고 나머지 배출량은 대기에서 제거하는 순 배출량 제로 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 순 배출량 제로 이니셔티브는 일반적으로 배출량 제거보다는 배출량 감소에 더 중점을 둡니다. 여러 글로벌 비영리 단체의 파트너십인 과학 기반 목표 이니셔티브(SBTi)는 기업이 직접 및 간접 가치 사슬 배출량을 90% 이상 줄일 것을 요구하는 기업 순 배출량 제로 표준을 장려합니다.1 기업이나 국가가 기후 조치를 취하여 순 배출량 제로를 성공적으로 달성하면 기후 중립으로 간주됩니다.
운영 및 공급망에서 탄소 중립을 달성하고자 하는 조직은 일반적으로 다음 중 한 가지 이상의 접근 방식을 취합니다.
에너지 효율은 필요한 에너지보다 적은 에너지를 사용하여 작업을 수행하는 개념입니다. 미국 에너지부는 에너지 효율을 '이산화탄소 순 배출량 제로를 달성하는 데 있어 필수적인 요소'라고 말합니다."2
오래된 전구를 에너지 절약형 새 전구로 교체하는 등 에너지 효율을 개선하는 것은 사소한 것일 수 있습니다. 그러나 개선은 대규모 프로젝트의 형태로 이루어질 수도 있습니다. 예를 들어, 반사 지붕 덮개를 설치하고 건물 전체에 단열재를 추가하면 더운 날씨에 실내 온도를 낮게 유지할 수 있어 HVAC 시스템의 전체 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 에너지 효율은 기업의 탄소 발자국을 줄이는 것 외에도 에너지 요금을 낮추어 기업이 상품 및 서비스 가격을 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
재생 에너지는 자연 자원에서 생성되는 에너지로, 에너지가 소비되는 속도보다 더 빨리 보충할 수 있습니다. 대부분의 재생 에너지는 가동 시 이산화탄소를 배출하지 않기 때문에 청정 에너지라고도 불립니다. (재생 에너지 기술의 제조 및 설치는 상대적으로 적은 탄소 발자국을 생성합니다.)3
재생 가능 에너지의 형태에는 태양광 발전, 풍력, 수력 발전, 지열 에너지 및 바이오 에너지가 포함됩니다. 에너지 효율과 마찬가지로, 조직은 화석 연료에서 재생 에너지원으로 전환할 때 다양한 전략을 추구할 수 있습니다. 현장 옵션으로는 태양열 패널 설치, 풍력 터빈 설치, 지열 냉난방 시스템 사용 등이 있습니다.
가능한 경우 조직은 지역 재생 에너지 공급업체로부터 직접 전력을 구매할 수도 있습니다. 미국과 유럽에서는 조직이 친환경 에너지에 대한 투자를 나타내는 인증서를 구매할 수 있는 옵션도 있습니다. (이러한 인증서를 지지하는 사람들은 이러한 인증서가 재생 에너지 전환을 지원하고 인식을 높이는 데 도움이 된다고 말합니다. 그러나 연구에 따르면 인증서가 항상 더 많은 재생 에너지 인프라 개발을 장려하는 것은 아니며, 기업의 지속가능성에 대한 잘못된 정보를 마케팅하는 그린워싱에 대한 우려가 제기되고 있습니다.)4
CO2 배출은 탄소 흡수원을 통해 대기에서 자연적으로 제거됩니다. 천연 탄소 흡수원에는 숲, 바다, 습지가 포함되며, 이들은 공기 중의 이산화탄소를 흡수하는데, 이 과정을 격리라고 합니다. 인간은 재조림과 습지 보존 또는 복원을 통해 이러한 생물학적 격리를 지원할 수 있습니다. (이러한 서식지 복원은 생물 다양성 보호라는 추가적인 이점도 얻을 수 있습니다.)
다른 종류의 탄소 격리에도 인간의 노력이 필요합니다. 여기에는 토양에 저장된 탄소의 양을 늘리는 농업 관행(토양 탄소 격리라고 함)과 직접 공기 포집(DAC)이 포함됩니다. DAC 기술은 화학 반응을 통해 이산화탄소 분자를 걸러내는 공기 포집 시스템을 통해 대기에서 직접 이산화탄소를 제거합니다. DAC는 특히 비용이 많이 드는 탄소 제거 방법이지만 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 7월 현재 전 세계적으로 27개의 DAC 발전소가 시운전되었습니다.5 탄소 제거에 대한 지속적인 혁신은 탄소 네거티브 샷 이니셔티브(Carbon Negative Shot initiative)6 및 이산화탄소 제거 런치패드(Carbon Dioxide Removal Launchpad)와 같은 정부 프로그램의 지원을 받고 있습니다.7
탄소 제거에 사용되는 일부 기술은 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 프로젝트에 사용되는 기술과 유사합니다. 그러나 CCUS 프로젝트는 공장이나 발전소와 같은 발생원에서 CO2 배출을 포집한다는 점에서 차별화됩니다. 포집된 이산화탄소는 압축하여 산업용으로 운송하거나 지하에 저장할 수 있습니다. IEA에 따르면 2023년 7월 현재 500개 이상의 CCUS 프로젝트가 개발 중입니다.8
지속가능성 노력을 보완하고 기후 변화에 민감한 이해관계자의 기대에 부응하기 위해 조직은 종종 탄소 상쇄 프로젝트와 탄소배출권에 투자합니다. 이러한 프로젝트는 재조림 및 재생 에너지 발전과 같이 위에서 설명한 많은 노력의 형태를 취할 수 있습니다. 기업은 GHG 배출을 제거하거나 방지하는 데 투자함으로써 자체 배출을 '상쇄'하고 있습니다.
1997년 교토 의정서는 선진국의 온실가스 배출량 감축을 위한 법적 구속력이 있는 목표를 설정한 최초의 국제 조약이 되었습니다. 2015년 파리 협정은 감축 목표를 개발도상국까지 확대하여 궁극적으로 전 세계 약 200개국의 서명을 이끌어냈습니다. 2015년에 UN은 배출량 감소에 중점을 둔 17가지 지속 가능한 개발 목표(SDGs)도 채택했습니다.
특히 탄소 중립에 대한 관심은 기후 중립을 위한 글로벌 연합이 구축됨에 따라 더욱 강화되었습니다. 2020년까지 유럽연합, 영국, 미국, 일본, 한국을 포함한 110개 이상의 국가가 2050년까지 탄소 중립을 달성하기로 약속했습니다. 또한 중국은 2060년 이전에 탄소 중립을 달성하겠다고 약속했습니다.9
2023년 제28차 유엔기후변화협약 당사국 총회(UNFCCC COP 28)에서 또 다른 글로벌 공약이 구체화되었습니다. 120개 이상의 국가가 2030년까지 전 세계 설치된 재생 에너지 발전 용량을 3배로 늘리고 2030년까지 전 세계 연평균 에너지 효율 개선 비율을 매년 약 2%에서 4% 이상으로 두 배로 늘리기 위해 협력하기로 약속했습니다.10
기술 혁신은 많은 조직과 국가가 탄소 중립을 향해 나아가는 과정에서 핵심적인 역할을 합니다. 새로운 개발에는 햇빛과 바닷물을 활용하는 이산화탄소 제거 시스템,11 소형 풍력 발전기의 출현, 태양 전지판으로 운하를 개조하는 계획 등이 있습니다.12
또한 탄소 관리 소프트웨어는 조직이 탈탄소화 노력을 가속화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 소프트웨어는 GHG 배출 정보로 데이터 기반을 구축하고, 보고 프로세스를 간소화하며, 저탄소 목표를 달성할 수 있는 기회를 식별하고 약속 대비 성과를 추적하는 분석 도구를 제공할 수 있습니다.
