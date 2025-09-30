탄소 중립이란 무엇인가요?

탄소 중립이 중요한 이유는 무엇인가요?

탄소 중립 노력을 지지하는 사람들은 탄소 중립 노력이 대기 중 온실 가스 배출로 인한 기후 변화와 지구 온난화를 완화하는 데 중요한 역할을 할 수 있다고 말합니다. 기후 변화에 기여하는 온실 가스(GHG)에는 이산화탄소 외에도 메탄, 아산화질소 및 수소불화탄소가 포함됩니다.

이러한 배출은 주로 인간 활동, 특히 화석 연료의 연소로 인해 발생하며 지구 온도를 크게 상승시켰습니다. 유럽연합 기후 모니터 코페르니쿠스는 2023년이 산업화 이전 수준보다 섭씨 1.48도(화씨 2.66도) 가량 더 따뜻한 기록상 가장 따뜻한 해가 될 것이라고 보고했습니다.

탄소 중립 이니셔티브는 모든 온실가스 배출량을 거의 0에 가깝게 줄이고 나머지 배출량은 대기에서 제거하는 순 배출량 제로 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 순 배출량 제로 이니셔티브는 일반적으로 배출량 제거보다는 배출량 감소에 더 중점을 둡니다. 여러 글로벌 비영리 단체의 파트너십인 과학 기반 목표 이니셔티브(SBTi)는 기업이 직접 및 간접 가치 사슬 배출량을 90% 이상 줄일 것을 요구하는 기업 순 배출량 제로 표준을 장려합니다.1 기업이나 국가가 기후 조치를 취하여 순 배출량 제로를 성공적으로 달성하면 기후 중립으로 간주됩니다.