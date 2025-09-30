가치 사슬 분석이란 무엇인가요?

게시일: 2023년 11월 20일
기고자: Alexandra Jonker
가치 사슬 분석은 최종 재화나 서비스 생산과 관련된 각 비즈니스 활동을 모니터링하고 평가하는 프로세스입니다. 가치 사슬 분석의 목적은 기업의 경쟁 우위를 높일 수 있는 개선 영역을 가치 사슬 내에서 찾는 것입니다.
하버드 경영대학원의 Michael Porter 교수는 1985년 저서 'Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance'에서 가치 사슬의 개념을 소개했습니다.
Porter 교수는 가치 사슬이 회사가 제품을 설계, 생산, 마케팅, 전달 및 지원하기 위해 수행하는 활동을 나타낸다고 설명합니다. 이러한 활동은 마케팅과 같은 전통적인 기능보다 범위가 좁습니다. Porter 교수는 기업의 가치 사슬과 그 안에서 활동을 수행하는 방식은 "기업의 역사와 전략 그리고 전략을 실행하는 접근 방식 및 활동 자체의 근본적인 경제성을 반영한다"고 말합니다.
Porter 교수의 개념 핵심은 제품 조립부터 직원 교육에 이르는 가치 사슬 활동이 고객 가치를 창출하며 '경쟁 우위의 기본 단위'라는 생각입니다.1 따라서 각 활동의 가치를 극대화하는 것이 시장 성공의 열쇠입니다.
공급망과 가치 사슬은 종종 같은 의미로 사용되지만, 서로 연결되어 있는 별개의 용어입니다.
공급망은 원자재 공급업체부터 최종 제품을 소비자에게 전달하는 조직에 이르기까지 제품 생산에 중요한 역할을 하는 공급업체의 네트워크입니다. 이것이 바로 공급망이 기업의 가치 사슬 내 활동에 필수적인 이유입니다.
최적화된 고성능 공급망은 가치 사슬을 효과적으로 작동시키며, 고객 만족도를 높이고 더 큰 제품 가치를 창출할 수 있습니다. 예를 들어, 효과적인 공급망 관리는 생산 주기의 비용, 낭비 및 시간을 최소화할 수 있습니다. 반면 가치를 극대화하고 기업의 경쟁 우위를 향상시키는 효율적인 가치 사슬은 고객의 요구와 요구에 맞는 최적의 제품을 생산하는 공급망을 가능하게 합니다.
Porter 교수에 따르면, 가치 사슬 분석의 목표는 가치 사슬을 개선하여 경쟁 우위를 확보하고, 이를 통해 가장 큰 가치를 제공하여 수익 마진을 높이는 것입니다. Porter 교수의 가치 사슬 프레임워크에는 기업이 추구할 수 있는 두 가지 주요 경쟁 우위 유형이 있습니다. 바로 비용 리더십과 차별화입니다.
비용 리더십 우위
이러한 유형의 경쟁 우위는 비용 우위라고도 불리며 가치 사슬의 활동을 보다 효율적으로 만들어 비용을 줄이는 방법에 중점을 둡니다. 목표는 경쟁사보다 저렴한 가격으로 제품을 생산하고 더 낮은 가격에 판매하면서도 더 높은 이윤을 누리는 것입니다. 이를 통해 기업은 업계에서 저비용 생산자가 되기 위해 노력할 수 있습니다. 이는 규모의 경제, 독점 기술 또는 공급업체에 대한 우선적인 접근을 통해 달성될 수 있습니다. 제품은 여전히 고품질이어야 하며 경쟁업체가 제공하는 제품과 비교할 수 있어야 한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. Walmart와 McDonalds는 비용 리더십 경쟁 우위를 가진 기업의 예입니다.
차별화 이점
두 번째 유형의 경쟁 우위는 기업이 프리미엄 가격을 부과할 수 있을 정도로 고객에게 가치를 인정받은 독특한 제품 차별화를 추구하는 것입니다. 여기서 성공은 제품을 경쟁사와 차별화하기 위해 발생하는 추가 비용보다 더 높은 가격에 달려 있습니다. 차별화하는 방법은 다양하며 제품 기능, 제품 판매 방식 또는 마케팅 방식에 따라 달라질 수 있습니다. Starbucks와 Apple은 차별화된 프리미엄 제품을 통해 경쟁 우위를 확보한 기업의 예입니다.
Porter 교수의 가치 사슬 모델은 활동을 크게 기본 및 지원 활동이라는 두 가지 범주로 나눕니다.
주요 활동은 제품의 생산 프로세스, 고객에 대한 판매 및 판매 후 고객 서비스와 관련됩니다. 주요 활동은 다음과 같은 다섯 가지 일반적인 범주로 나뉩니다.
보조 활동이라고도 하는 지원 활동은 기본 활동을 보다 효율적으로 만들어 이를 뒷받침합니다. 지원 활동은 다음과 같은 네 가지 일반적인 범주로 나뉩니다.
기업의 경쟁 우위에 대한 각 카테고리의 중요성은 비즈니스 유형과 업종에 따라 다릅니다. 예를 들어, 인바운드 및 아웃바운드 물류는 아웃바운드 물류가 크게 중요하지 않을 수 있는 소매업체보다 유통업체에게 더 중요할 수 있습니다.
가치 사슬 분석을 완료하는 데는 다양한 템플릿과 경로가 있지만 다음 네 단계는 일관성을 유지하는 경향이 있습니다.
가치 사슬 활동을 분류하고 이해합니다.
가치 사슬을 개선하여 경쟁 우위를 확보하려면 제품 또는 서비스를 만드는 데 필요한 모든 관련 활동을 잘 이해해야 합니다. 여기에는 기본 활동과 지원 활동이 모두 포함됩니다. 기업에서 다양한 제품이나 서비스를 제공하는 경우 각 제품 또는 서비스의 활동을 명확하게 파악할 때까지 이 단계를 반복합니다.
각 활동의 가치와 비용 동인을 정의합니다.
그런 다음 각 활동의 가치와 비용 동인을 파악합니다. 예를 들어, 제품이나 서비스에 대한 고객 만족도를 높이기 위해 각 활동이 어떻게 작동하는지 확인한 후에 관련된 비용을 파악합니다. 제품이나 서비스의 가치를 파악하려면 설문 조사 등을 통해 고객의 가치 인식을 파악해야 합니다.
경쟁사의 가치 사슬 벤치마킹
경쟁 전략 게임에서는 동료의 성과를 파악하는 것은 매우 중요합니다. 경쟁사의 가치 사슬은 공개적으로 이용할 수는 없지만 벤치마킹을 통해 이에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. 이를 수행하는 한 가지 방법은 경쟁업체의 관련 프로세스, 비즈니스 모델 및 성과 지표를 여러분의 성과와 비교하는 것입니다.
경쟁 우위 확보 기회 파악
가치 사슬 활동, 가치 및 비용을 파악한 후에는 분석을 진행하여 경쟁 우위를 확보할 수 있는 최적의 위치를 결정할 수 있습니다. 가치 사슬 분석을 간소화하려면 비용 절감과 같은 기본 목표를 설정합니다. 그런 다음 비용 절감을 목표로 각 활동을 분석합니다.
경쟁 우위를 확보하여 고객 가치와 수익률을 높이는 것이 가치 사슬 분석의 가장 중요한 이점이기는 하지만, 그 외에도 다양한 이점이 있습니다. 예를 들어, 가치 사슬 내의 각 활동을 잘 이해하면 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 목표를 지원하고, 효율성을 높이며, 낭비를 줄이고, 자동화를 도입할 수 있는 기회를 더 쉽게 파악할 수 있습니다.
