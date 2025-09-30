가치 사슬 분석이란 무엇인가요?

Porter 교수에 따르면, 가치 사슬 분석의 목표는 가치 사슬을 개선하여 경쟁 우위를 확보하고, 이를 통해 가장 큰 가치를 제공하여 수익 마진을 높이는 것입니다. Porter 교수의 가치 사슬 프레임워크에는 기업이 추구할 수 있는 두 가지 주요 경쟁 우위 유형이 있습니다. 바로 비용 리더십과 차별화입니다.

비용 리더십 우위

이러한 유형의 경쟁 우위는 비용 우위라고도 불리며 가치 사슬의 활동을 보다 효율적으로 만들어 비용을 줄이는 방법에 중점을 둡니다. 목표는 경쟁사보다 저렴한 가격으로 제품을 생산하고 더 낮은 가격에 판매하면서도 더 높은 이윤을 누리는 것입니다. 이를 통해 기업은 업계에서 저비용 생산자가 되기 위해 노력할 수 있습니다. 이는 규모의 경제, 독점 기술 또는 공급업체에 대한 우선적인 접근을 통해 달성될 수 있습니다. 제품은 여전히 고품질이어야 하며 경쟁업체가 제공하는 제품과 비교할 수 있어야 한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. Walmart와 McDonalds는 비용 리더십 경쟁 우위를 가진 기업의 예입니다.

차별화 이점

두 번째 유형의 경쟁 우위는 기업이 프리미엄 가격을 부과할 수 있을 정도로 고객에게 가치를 인정받은 독특한 제품 차별화를 추구하는 것입니다. 여기서 성공은 제품을 경쟁사와 차별화하기 위해 발생하는 추가 비용보다 더 높은 가격에 달려 있습니다. 차별화하는 방법은 다양하며 제품 기능, 제품 판매 방식 또는 마케팅 방식에 따라 달라질 수 있습니다. Starbucks와 Apple은 차별화된 프리미엄 제품을 통해 경쟁 우위를 확보한 기업의 예입니다.