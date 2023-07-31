우리는 최근 기억만 돌이켜보아도, 2008년 ‘대마불사(too big to fail)’ 금융위기부터 팬데믹 이후의 고금리로 인해 일부 대형 예치은행이 과도한 위험 노출과 지급불능 상태에 빠지는 상황에 이르기까지 전 세계적인 경제 불확실성을 겪어 왔습니다.

은행의 실패는 잘못된 경영 결정과 정책의 결과인 경우가 많지만, 현대화 이니셔티브와 전략의 지연에도 일부 책임이 있을 수 있습니다. 경영진이 데이터 내에서 위험을 발견하기 위해 더 나은 분석을 실행할 수는 없었을까요? 새로운 모바일 앱을 출시하지 못한 이유는 무엇일까요? 누군가 해킹을 해서 고객을 차단한 것은 아닌가요?

모두가 메인프레임 애플리케이션 현대화를 미루면 기회 비용이 발생한다는 것을 알고 있지만, 현재 운영을 지원하고 있는 시스템을 변경하는 것은 위험하다는 믿음이 있습니다.

커뮤니티 및 지역 은행은 기술 리소스가 부족할 수 있는 반면, 대형 기관은 과도한 기술 부채, 심각한 데이터 이동 문제, 비즈니스 사례의 어려움에 직면해 있습니다.

크고 작은 은행은 모두 하나 이상의 현대화 또는 마이그레이션 이니셔티브에 실패했을 가능성이 높습니다. 이러한 노력들이 무산되면서 해당 조직의 IT 리더들은 자신이 감당할 수 있는 것보다 더 많은 것을 빼앗아 가고 있다고 느꼈습니다.

현대화 노력을 혁신하는 데 메인프레임 코드를 전면적으로 다시 작성하거나, 번거롭고 비용이 많이 드는 리프트 앤 시프트 작업을 수행해서는 안 됩니다. 대신, 팀은 비즈니스의 가장 중요한 우선순위에 적합한 것을 현대화해야 합니다.

고도로 분산된 소프트웨어 아키텍처와 오늘날의 높은 고객 경험 기대치라는 맥락에서 단순히 현대화 이니셔티브를 다시 시작하는 것을 넘어 메인프레임의 가치를 크게 개선한 은행의 몇 가지 훌륭한 사용 사례를 소개합니다.