뱅킹을 넘어선 메인프레임 애플리케이션 현대화

흥미롭게도 이러한 혁신 사례는 금융 산업 외부에서 발생했지만, 거의 모든 사례가 메인프레임에서 발생하는 하나 이상의 중요한 거래 프로세스에 기반하고 있기 때문에 어떻게 보면 현대화 사례를 은행으로 다시 가져온 셈입니다. 새로운 하이브리드 클라우드 사용 사례가 등장하고 있으며, 일부 추론, 데이터 처리 및 보안 워크로드를 메인프레임에 선택적으로 공동 배치하여 더 높은 성능과 더 나은 데이터 보호를 제공함으로써 팀이 클라우드의 탄력성과 메인프레임의 상시 가동 기능을 모두 누릴 수 있도록 지원합니다. 이 모든 경우에 생산성의 새로운 지평을 열려면 인간 개발자의 메인프레임 작업 경험을 현대화하여 숙련된 비즈니스 개발자와 새로운 인재 모두가 현대화 노력에 참여할 수 있도록 해야 합니다. 자세한 내용은 이 시리즈의 다른 게시물을 참조하세요.

