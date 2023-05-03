뱅킹을 넘어선 메인프레임 애플리케이션 현대화

이 글은 메인프레임 현대화에 대한 5부작 시리즈 중 1부입니다. 세계에서 가장 큰 현대화 과제를 생각하면 바로 뱅킹을 떠올리게 되는데, 여기에는 그럴만한 이유가 있습니다. 은행은 약 15년 전에 고급 모바일 앱을 처음으로 출시한 은행 중 하나였으며, 이미 1990년대 중반에 온라인 서비스를 제공하기 시작했습니다. 그 이전에 은행은 대규모 전자 결제 게이트웨이를 통해 상호작용하고 메인프레임 서비스를 운영하고 있었으며, 플랫폼 자체가 크게 발전했음에도 불구하고 이 서비스 중 상당수는 오늘날까지 비즈니스의 핵심으로 남아 있습니다. 은행에 연결되는 트랜잭션 시스템이 메인프레임 환경의 대부분을 차지하지만, 이는 은행에만 국한된 것이 아닌 더 큰 변화의 물결의 일부입니다. 메인프레임은 여전히 다른 많은 산업의 디지털 백본에서 필수적인 부분을 차지하고 있으며, 순전히 재정적 동기만으로 이루어진 것이 아닌 디지털 전환 사례는 아직도 많이 남아 있습니다. 보험, 자동차, 소매를 비롯한 다른 산업의 메인프레임 현대화에 대한 몇 가지 주요 내용을 살펴보겠습니다.
모든 산업 분야에서 공통적으로 나타나는 메인프레임 현대화의 한 가지 패턴은 기업들이 핵심 시스템을 중단할 위험 없이 고객을 위한 디지털 경험을 개선하기 위해 노력하고 있다는 것입니다. 고객은 앱이나 웹사이트의 최종 사용자일 수도 있고 사무실이나 현장의 직원/파트너일 수도 있습니다. 고객은 회사의 비즈니스 로직과 데이터가 자신의 경험을 얼마나 잘 지원하는지를 기준으로 회사를 평가합니다. 고객은 백엔드가 모바일 앱 UI를 제공하는 SaaS 제공업체와 대화하는 메인프레임인지 여부는 중요하지 않으며, 전체 시스템이 비즈니스 요구 사항을 효율적이고 정확하게 충족하기만 하면 됩니다. 메인프레임 데이터가 사람이 아닌 인공 지능(AI) 모델에 정보를 제공하는 머신 러닝 시나리오에서도 결과물인 AI 모델이 비즈니스 프로세스를 지원하기를 원하는 고객은 여전히 존재합니다.
DevOps 관행이 분산 애플리케이션과 클라우드에만 적용되어야 할 이유는 없습니다. 세계 최대 상호 보험사 중 하나인 State Farm의 혁신 사례는 민첩성의 훌륭한 선도적 사례를 보여줍니다. 성숙기에 접어든 산업이지만, 보험사에게는 여전히 많은 미래 불확실성이 존재합니다. 매일 새로운 스타트업이 등장하면서 온라인 가격 견적 및 모바일 청구 처리 앱과 같은 기능에 대한 고객의 요구가 증가하고 있습니다. State Farm의 개발팀은 새로운 앱의 제공 및 배포를 위해 자체 개발한 자동화 및 테스트 도구와 Jenkins CI/CD 및 Git의 조합을 구축하여 자체 DevOps 전환을 진행 중이었습니다. 여기에는 50년 이상 지속적으로 운영되어 온 주력 제품인 IBM® Z 메인프레임 서버의 데이터를 활용합니다. 고객용 앱과 API 지원 서비스에 대한 변경 사항이 더 빠른 속도로 적용되기 시작하자, 병목 현상이 지적되었습니다. 백엔드 서비스를 충분히 수정할 수 민첩성이 없었고, 변경을 수행할 숙련된 메인프레임 개발자도 부족했습니다. IBM® Developer for z/OS의 개발 및 디버깅 환경을 사용하면 버전 관리 및 체크인을 위해 Git과 직접 통합되므로, 개발팀에 새로 합류한 구성원들조차도 직관적이고 익숙한 워크플로를 통해 IBM Z의 메인프레임 애플리케이션을 활용하고 업데이트할 수 있었습니다. "IBM z Systems는 강력하고 안전하며 신뢰할 수 있는 성장 기반을 제공합니다. Z 개발자들이 더 높은 효율성과 속도를 달성하도록 지원하는 동시에 신입사원들이 플랫폼에서 편안함을 느낄 수 있도록 지원함으로써 모두가 플랫폼 전반에서 협력하여 빠른 혁신을 이룰 수 있도록 돕고 싶었습니다."라고 State Farm의 기술 및 아키텍처 디렉터인 Krupal Swami는 말합니다.
한 선도적인 자동차 회사는 핵심 시스템에 의존하여 새로운 차량 내 애플리케이션과 서비스를 최신 데이터로 채우고 있습니다. 기존의 내부 소스 코드 관리 시스템이 미션 크리티컬 메인프레임 애플리케이션의 안정성에 영향을 미치기 시작했고, 신규 개발자는 각 변경 사항이 영향을 미칠 수 있는 종속성에 대한 가시성을 확보하는 데 어려움을 겪고 있었습니다. 이 회사는 메인프레임 팀을 IBM® IDZ(IBM Developer for z/OS) 및 IBM® DBB(종속성 기반 빌드의 가시성을 개선) 기반의 개발로 전환했으며, IBM® UrbanCode Deploy를 사용하여 고도로 분산된 대상 시스템에 민첩한 업데이트를 제공했습니다.
주요 소매 기업은 고객이 사용할 수 있는 새로운 기능을 개발하는 과정에서 자연스럽게 많은 메인프레임 애플리케이션을 축적하게 됩니다. 몇 년이 지나면 앱과 메인프레임 간의 상호 의존성을 파악하기 어렵기 때문에 이 확장된 애플리케이션 자산의 합리화는 너무 많은 숙련된 사람들의 풀타임 업무가 됩니다. 설상가상으로, 새로운 개발 직원은 이전 세대의 개발자와 IT 리더가 내린 아키텍처 및 소프트웨어 의사 결정에 대한 투명성이 거의 없기 때문에 비생산적인 업무가 더욱 많이 발생합니다. IBM® ADDI(Application Discovery and Delivery Intelligence)를 사용하여 시니어 개발자와 주니어 개발자 모두 모든 메인프레임 애플리케이션을 최신 앱 및 서비스와 함께 분석할 수 있습니다. 이제 상호 의존성을 빠르게 발견하고 문서화함으로써 ITOps 팀과 소프트웨어 제공 팀이 도입된 변경 사항의 영향을 더욱 쉽게 이해할 수 있습니다.
흥미롭게도 이러한 혁신 사례는 금융 산업 외부에서 발생했지만, 거의 모든 사례가 메인프레임에서 발생하는 하나 이상의 중요한 거래 프로세스에 기반하고 있기 때문에 어떻게 보면 현대화 사례를 은행으로 다시 가져온 셈입니다. 새로운 하이브리드 클라우드 사용 사례가 등장하고 있으며, 일부 추론, 데이터 처리 및 보안 워크로드를 메인프레임에 선택적으로 공동 배치하여 더 높은 성능과 더 나은 데이터 보호를 제공함으로써 팀이 클라우드의 탄력성과 메인프레임의 상시 가동 기능을 모두 누릴 수 있도록 지원합니다. 이 모든 경우에 생산성의 새로운 지평을 열려면 인간 개발자의 메인프레임 작업 경험을 현대화하여 숙련된 비즈니스 개발자와 새로운 인재 모두가 현대화 노력에 참여할 수 있도록 해야 합니다. 자세한 내용은 이 시리즈의 다른 게시물을 참조하세요.
©2023 Intellyx LLC. 이 문서에 대한 편집 책임은 Intellyx에 있습니다. 이 콘텐츠의 일부 생성에는 AI 봇이 사용되지 않았습니다. 이 글을 쓰는 시점에 IBM은 Intellyx 고객입니다.
