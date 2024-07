State Farm은 분산 플랫폼용 DevOps를 성공적으로 구현한 경험을 바탕으로 IBM z/OS 시스템에도 동일한 개선 사항을 적용할 수 있다는 사실을 깨달았습니다. "메인프레임 프로세스의 성숙도와 분산 시스템에서 얻은 교훈을 인식하면서 DevOps를 구현하고 실질적인 개선 효과를 볼 수 있는 강력한 기반이 마련되었다고 느꼈습니다."라고 Moncelle은 말합니다.

모든 엔터프라이즈 시스템에서 개발 주기를 표준화하기 위해 State Farm은 오픈 소스, 자체 개발 및 독점 툴을 혼합하여 기존 핵심 애플리케이션을 유지하고 새로운 기능을 구축하기 위한 최신 통합 DevOps 시스템을 제공합니다. State Farm은 Git 및 Jenkins와 같은 인기 있는 오픈 소스 툴을 사용함으로써 State Farm 내부와 업계에서 이러한 툴에 대한 폭넓은 지식을 활용할 수 있었습니다.

또한 개발자에게 더 원활하고 통합된 환경을 제공하기 위해 IBM® Developer for z/OS를 비롯한 최신 통합 개발 환경(IDE)을 운영하고 있습니다. "IBM Developer for z/OS가 Git에 원활하게 통합되어 있기 때문에 개발자들이 쉽게 전환할 수 있습니다."라고 Moncelle은 말합니다. "우리는 개발 툴에 대해 불가지론적이며 개발자에게 단일 솔루션을 사용하도록 강요하지 않습니다. IBM Developer for z/OS는 훌륭한 솔루션이며, 우리는 계속해서 다른 솔루션들을 병행하여 사용하고 있습니다. 이는 오픈 DevOps 정신의 일부일 뿐이며, 전체 프레임워크를 변경할 필요 없이 툴을 교체할 수 있습니다."

IBM Developer for z/OS에는 통합 디버거가 포함되어 있어 개발자가 상황에 맞게 코드를 즉시 확인하고 수정할 수 있습니다.

Moncelle은 말합니다. "코드가 개발자의 손끝을 떠나는 즉시 보안 팁을 제공하고 잠재적인 문제에 대한 신속한 피드백을 제공할 수 있습니다. 처음에는 회의적이었던 사람들도 변화를 매우 지지하고 있으며, 이로 인해 개발 주기가 단축되는 것으로 보고 있습니다."

그는 다음과 같이 덧붙입니다. "일반적으로 이전에는 수동적이고 인간의 노력에 의존했던 많은 작업이 이제는 자동화되고 있습니다. 이를 통해 개발자의 시간과 노력이 절약되고 개발자는 혁신에 더 집중할 수 있어 지속적인 개선이라는 긍정적인 순환이 만들어집니다."