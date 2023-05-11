이 글은 메인프레임 현대화에 대한 5부작 시리즈 중 2부입니다.
"클라우드로 메인프레임 애플리케이션 현대화"라는 문구를 들으면 가장 먼저 마이그레이션을 떠올릴 수 있습니다. 그렇지 않습니다. 오해의 소지를 잘 살펴보면, 메인프레임에서 마이그레이션하는 것이 최선의 방법은 아닙니다. 오늘날의 메인프레임은 놀라울 정도로 빠르고 확장성이 뛰어나며 믿을 수 없을 정도로 안정적이어서 현재 운영 중인 많은 메인프레임이 수십 년 동안 다운타임 없이 운영되고 있습니다. 맞습니다. 99.999%도 아니고, 99.9999%도 아닙니다. 즉, 업타임 100%를 의미합니다. Fortune 100대 기업 중 3분의 2가 미션 크리티컬한 거래를 위해 빅 아이언을 사용하는 것은 당연한 일입니다. 은행, 항공사, 보험사, 소매업체 등 그 목록은 계속 늘어납니다. 세계 경제는 매 순간 메인프레임에 의존하고 있습니다. 하지만 (이미 알고 계셨겠지만) 바로 이 기업들이 디지털 혁신의 한가운데에 있습니다. 새로운 경제 및 고객 압력으로 인해 기업들은 기술을 활용하여 고객 가치를 제공하는 방법을 혁신하고 재고해야 합니다. 이러한 혁신에는 항상 클라우드가 포함되며, 클라우드가 도입되면 곧 메인프레임의 현대화가 논의의 대상이 됩니다. AWS, Microsoft Azure 및 기타 주요 클라우드 제공업체는 모든 엔터프라이즈 워크로드가 자사 클라우드에서 실행되기를 바라지만, 대부분의 메인프레임 고객은 메인프레임/클라우드 협업 전략이 더 나은 서비스를 제공할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 유일한 메인프레임 공급업체이자 자체적으로도 클라우드 제공업체인 IBM은 오랜 기간 메인프레임 플랫폼에 의존해 온 기업의 최신 디지털 요구 사항을 충족하기 위해 메인프레임과 클라우드를 통합하는 데 앞장서고 있습니다. 아직도 메인프레임 애플리케이션 현대화가 반드시 마이그레이션을 의미한다고 생각하시나요? 다양한 메인프레임/클라우드 협업 시나리오를 살펴보고 가치를 제공하고 비용을 절감하며 무엇보다도 고객 중심의 디지털 혁신 목표를 달성할 수 있는 최선의 방법을 알아보세요.
메인프레임을 사용하는 일부 기업의 경우 현대화가 우선 순위가 아닐 수도 있습니다. "망가지지 않았다면 고치지 말라"는 격언에 따라 일부 메인프레임 애플리케이션은 새것과 마찬가지로 오늘날에도 많은 가치를 제공하면서 계속 사용되고 있습니다. 이러한 앱을 그대로 두는 것이 최선의 비즈니스 결정일 수도 있지만, 변화하는 고객의 요구를 충족하기 위한 조직의 혁신 능력이 느려질 수도 있습니다. 변화하는 것과 현상 유지의 장단점을 비교하는 것이 중요합니다. 다른 상황에서는 메인프레임 애플리케이션 현대화 이니셔티브를 통해 메인프레임의 오래된 애플리케이션을 업데이트하거나 새로운 또는 재작업된 메인프레임 애플리케이션으로 교체하는 작업을 수행합니다. 그러나 메인프레임 현대화를 위해서는 메인프레임과 클라우드 기능을 함께 조합해야 하는 경우가 대부분입니다. 클라우드에서 실행되도록 메인프레임 애플리케이션을 리팩토링하는 것은 현대화 전략으로 간주되기도 합니다. 예를 들어 COBOL을 Java로 변환하여 클라우드에서 그대로 실행하거나 클라우드 네이티브 아키텍처 재설계 이니셔티브의 일부로 실행할 수 있습니다. 메인프레임 MIPS 비용 절감은 종종 일부 또는 모든 애플리케이션을 클라우드로 전환하는 비즈니스 동기가 됩니다. AWS WW GTM 메인프레임의 Steven Steuart는 "고객은 더 적은 비용으로 더 많은 작업을 수행하기를 원합니다."라고 설명합니다. "고객은 AWS를 통해 또는 AWS로 전환(예: MIPS 소비량 감소)하고, 메인프레임에서 처리하고, AWS에서 소비할 수 있습니다."
기업에서는 메인프레임을 사용하여 애플리케이션을 실행하고 데이터를 저장합니다. 각 목적에 따른 현대화 고려 사항은 종종 다릅니다. 메인프레임과 클라우드의 문제를 어떤 도구가 어떤 역할에 적합한지의 문제로 접근하는 것은 비용 효율적인 현대화 결정에 핵심적입니다. 예를 들어, 핵심 트랜잭션 처리를 메인프레임에 맡기는 것은 간단하고 위험도가 낮은 결정이며, 분석 및 고객 경험 앱과 같은 워크로드를 클라우드에서 실행하면 비용을 절감하고 클라우드 기반 서비스의 모든 기능을 제공할 수 있습니다. 실제로 많은 상황에서 애플리케이션이 실행되는 위치보다는 데이터에 중점을 둡니다. 예를 들어 메인프레임 데이터로 모바일 앱을 지원하는 것은 메인프레임 처리 비용, 데이터 전송 비용 및 네트워크 지연 문제로 인해 비용이 많이 들고 속도가 느려질 수 있습니다. 읽기 전용 액세스를 지원하기 위해 메인프레임 데이터를 클라우드에 선택적으로 복제하면 이러한 문제를 해결할 수 있지만, 데이터에 대한 실시간 액세스가 덜 중요한 경우에만 적절합니다. 최신 IBM® z16 메인프레임은 데이터가 있는 곳에 가장 가까운 곳에서 실시간으로 추론하는 것이 경쟁 우위입니다. 다른 상황에서는 메인프레임 데이터에 대한 액세스를 클라우드 기반 애플리케이션 및 서비스로 확장하는 것이 목표입니다. 따라서 조직은 IT 환경 전반에서 메인프레임의 데이터 가치를 활용할 수 있습니다.
메인프레임 개발자의 부머 세대가 은퇴함에 따라 메인프레임 기반 조직은 새로운 인력에 활력을 불어넣어야 합니다. 그러나 이러한 전문가는 녹색 화면 단말기 앞에 앉아 있기를 원하지 않습니다. 이들은 최신 클라우드 기반 환경에서 최신 개발 도구로 작업하기를 원합니다. IBM® Wazi Developer for Workspaces를 소개합니다. Wazi는 개발자와 테스터가 어디서나 메인프레임 애플리케이션을 구축하고 테스트하고 실행할 수 있는 브라우저 기반 IDE를 갖춘 개발 환경입니다. 우선 AWS는 Wazi에 올인하고 있습니다. "Wazi from IBM은 현재 AWS 마켓플레이스에서 IBM의 Z and Cloud Modernization Stack 오퍼링의 일부로 제공됩니다."라고 AWS의 Steuart는 지적합니다. Wazi는 클라우드에서 z/OS 메인프레임 앱으로 작업하는 개발자에게 최신 환경을 제공하여 세대 간 메인프레임 기술 문제를 해결합니다. 또한, IBM은 IBM Cloud에 IBM Wazi as a Service를 출시하여 처음으로 클라우드에 z/OS 개발 및 테스트를 서비스형으로 제공했습니다. IBM® Z Hybrid Cloud의 부사장인 Andy Bradfield는 "이제 개발자는 최신 개발 도구와 혁신적인 클라우드 서비스에 쉽게 액세스할 수 있습니다."라고 말합니다. "또한 하이브리드 클라우드를 사용하면 클라우드, 온프레미스, 엣지 등 필요한 곳에 애플리케이션을 보관할 수 있습니다."
IBM과 주요 클라우드 제공업체 외에도, 기업이 클라우드와 협력하여 메인프레임 애플리케이션을 현대화하는 데 도움이 되는 도구와 플랫폼을 제공하는 신생 및 성숙 벤더로 구성된 전체 에코시스템이 있습니다. 일부 공급업체는 DevOps 도구에 집중하고, 다른 공급업체는 메인프레임-클라우드 통합에 주력합니다. 또한 DataOps와 기타 최신 데이터 도구들도 많은 ISV(독립 소프트웨어 공급업체)에서 제공하고 있습니다. 그 결과, 메인프레임이 현대 클라우드 기반 세계에서 없어서는 안 될 필수적인 부분이라는 것이 점점 더 분명해지면서 메인프레임 기반 기업에서 마이그레이션하려는 기업의 수는 실제로 감소하고 있습니다. 자세한 내용은 이 시리즈의 다른 게시물을 참조하세요.
