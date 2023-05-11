이 글은 메인프레임 현대화에 대한 5부작 시리즈 중 2부입니다.

"클라우드로 메인프레임 애플리케이션 현대화"라는 문구를 들으면 가장 먼저 마이그레이션을 떠올릴 수 있습니다. 그렇지 않습니다. 오해의 소지를 잘 살펴보면, 메인프레임에서 마이그레이션하는 것이 최선의 방법은 아닙니다. 오늘날의 메인프레임은 놀라울 정도로 빠르고 확장성이 뛰어나며 믿을 수 없을 정도로 안정적이어서 현재 운영 중인 많은 메인프레임이 수십 년 동안 다운타임 없이 운영되고 있습니다. 맞습니다. 99.999%도 아니고, 99.9999%도 아닙니다. 즉, 업타임 100%를 의미합니다. Fortune 100대 기업 중 3분의 2가 미션 크리티컬한 거래를 위해 빅 아이언을 사용하는 것은 당연한 일입니다. 은행, 항공사, 보험사, 소매업체 등 그 목록은 계속 늘어납니다. 세계 경제는 매 순간 메인프레임에 의존하고 있습니다. 하지만 (이미 알고 계셨겠지만) 바로 이 기업들이 디지털 혁신의 한가운데에 있습니다. 새로운 경제 및 고객 압력으로 인해 기업들은 기술을 활용하여 고객 가치를 제공하는 방법을 혁신하고 재고해야 합니다. 이러한 혁신에는 항상 클라우드가 포함되며, 클라우드가 도입되면 곧 메인프레임의 현대화가 논의의 대상이 됩니다. AWS, Microsoft Azure 및 기타 주요 클라우드 제공업체는 모든 엔터프라이즈 워크로드가 자사 클라우드에서 실행되기를 바라지만, 대부분의 메인프레임 고객은 메인프레임/클라우드 협업 전략이 더 나은 서비스를 제공할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 유일한 메인프레임 공급업체이자 자체적으로도 클라우드 제공업체인 IBM은 오랜 기간 메인프레임 플랫폼에 의존해 온 기업의 최신 디지털 요구 사항을 충족하기 위해 메인프레임과 클라우드를 통합하는 데 앞장서고 있습니다. 아직도 메인프레임 애플리케이션 현대화가 반드시 마이그레이션을 의미한다고 생각하시나요? 다양한 메인프레임/클라우드 협업 시나리오를 살펴보고 가치를 제공하고 비용을 절감하며 무엇보다도 고객 중심의 디지털 혁신 목표를 달성할 수 있는 최선의 방법을 알아보세요.