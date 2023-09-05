메인프레임과 클라우드? 오픈소스를 사용하면 쉽습니다

이 글은 메인프레임 현대화에 대한 5부작 시리즈 중 4부입니다.
메인프레임을 오늘날의 현대적인 클라우드 중심 IT 환경으로 주류화하는 비결은 메인프레임으로 작업하는 경험을 메인프레임에서 작업하는 경험, 특히 개발자 경험(DX)으로 만드는 것입니다.
역사적으로 메인프레임에서 작업하는 것은 분산된 세계에서 작업하는 것과 전혀 다른 경험이었습니다. 메인프레임은 그린스크린 터미널(또는 터미널 에뮬레이터), 메인프레임 전용 도구와 프로그래밍 언어, 그리고 데이터를 조직하고 접근하며 보안을 관리하며 운영체제 수준의 기능을 활용하는 완전히 다른 방식을 갖추고 있었습니다.
그러나 개발자에게 메인프레임에서 최신 DX를 제공하려면 새로운 스킨 이상의 것이 필요합니다. 개발자는 사용하는 툴과의 직접적인 상호 작용, 즉 클라우드에서 작업할 때에도 기술을 자신의 것으로 만드는 깊은 관계가 필요합니다.
이 깊은 관계의 핵심은 무엇일까요? 오픈 소스 소프트웨어입니다.
오픈 소스 소프트웨어와 DevOps는 공통의 철학과 기술적 토대를 공유합니다. 하나를 이해하는 것은 다른 하나를 이해하는 데 필수적입니다.
DevOps는 소프트웨어 라이프사이클 전반에 걸쳐 더 나은 커뮤니케이션과 협업을 촉진하는 사고방식, 문화 및 일련의 기술 관행입니다. 도구 기반 자동화는 중요한 원동력이지만 DevOps는 기술적 노력이라기보다는 인간의 인식과 행동을 변화시키는 데 더 가깝습니다.
많은 DevOps 조직의 DevOps 팀은 개발자 및 운영 담당자와 협력하여 수명 주기의 지속적인 통합 및 지속적인 배포(CI/CD) 부분을 지원하는 다양한 자동화 기술, 즉 DevOps 툴체인을 조립하고 관리합니다.
GitOps는 CI/CD를 가능하게 하는 중요한 요소이며, 확장하여 DevOps에도 도움이 됩니다. GitOps는 대규모 동적 프로덕션 환경을 지원하는 변경 불가능한 인프라에 대한 모델 중심의 구성 기반 배포를 고려한 운영을 위한 클라우드 네이티브 모델입니다.
GitOps는 널리 사용되는 오픈 소스 코드 관리 도구인 Git에서 이름을 따 왔습니다. Git 및 GitOps와 같은 표준 도구와 프로세스를 채택하면 조직의 개발 관행을 강화하여 비즈니스 성과를 보다 효과적으로 달성할 수 있습니다.
팀이 Git 기반의 표준 파이프라인을 사용하여 애플리케이션의 개발 및 배포를 조정할 수 있도록 지원하면 생산성이 향상됩니다.
메인프레임 개발자들은 모두와 같은 팀에 속해야 하므로 개발 수명 주기에서 적극적인 역할을 해야 합니다. 따라서 메인프레임 포괄성을 달성하기 위한 최적의 아키텍처는 메인프레임에서의 활동과 광범위한 DevOps 툴체인으로의 통합 간의 균형을 유지합니다.
이러한 아키텍처에는 많은 오픈 소스 요소가 포함되어 있습니다. 이러한 소프트웨어의 한 소스는 Linux 재단이 주최하고 IBM, 브로드컴, 로켓 소프트웨어 등 여러 회사가 주도하는 오픈 메인프레임 프로젝트(OMP)입니다.
OMP의 대표 프로젝트는 Zowe입니다. Zowe의 목표는 메인프레임 개발자에게 지속적인 통합(CI)이 적용되는 개발 프로세스와 지속적인 배포(CD) 방식으로 소프트웨어를 프로덕션에 배포할 때 모두 최고 수준의 DevOps 참여자가 되는 데 필요한 모든 도구를 갖추는 것입니다.
OMP 기반 Zowe는 IBM® z/OS를 기반으로 하며, IBM의 Z 메인프레임용 운영 체제입니다. Zowe는 향후 개발을 지원하기 위한 핵심 애플리케이션, API 및 운영 체제 능력을 포함하는 소프트웨어 프레임워크입니다.
Zowe는 개발자가 z/OS와 상호 작용할 수 있는 최신 인터페이스를 제공하여 최신 클라우드 환경에서처럼 메인프레임과 함께 작업할 수 있도록 합니다. 타사 공급업체도 상용 개발 도구에 Zowe 능력을 포함하는 플러그인 및 확장 프로그램을 만들 수 있습니다. IBM도 오픈 소스 기반 Wazi를 옹호하고 있습니다. Wazi는 z/OS용 클라우드 네이티브 DX를 제공하고 IBM® Cloud에서 z/OS에 대한 클라우드 네이티브 개발 및 테스트를 제공하기 위한 도구 제품군입니다. Wazi를 사용하면 개발자는 z/OS 개발 및 테스트 시스템을 빠르게 가동하거나 온프레미스 메인프레임 LPAR(논리적 파티션)에서 자체 사용자 지정 이미지를 만들 수 있습니다.
IBM Cloud에서 Wazi 구성 요소를 실행하는 것은 당연한 일이지만, 오픈 소스 메인프레임 DevOps 클라우드 이야기는 다른 클라우드에도 확장됩니다.
예를 들어 AWS는 몇 가지 하이브리드 전략에 따라 메인프레임 워크로드를 현대화할 수 있는 관리형 런타임 환경을 제공합니다. IBM® Z and Cloud Modernization Stack이 AWS의 Red Hat OpenShift에서 실행됩니다. 이 스택에는 컨테이너화된 현대화 도구와 z/OS 환경에 연결할 수 있는 기능이 포함됩니다.
DevOps 엔지니어들은 AWS와 IBM zSystems 메인프레임 전반에 걸쳐 DevOps 자동화를 구현하기 위한 기반으로 Red Hat Ansible Automation Platform을 AWS에서 실행할 수 있습니다.
Microsoft Azure는 또한 DevOps 노력을 메인프레임에 연결합니다. Azure DevOps 솔루션은 Azure 서비스 및 z/OS 환경을 아우르는 DevOps for zSystems와 통합되어 zSystems와 Azure 전반의 소프트웨어 개발 수명 주기를 조정합니다.
마지막으로, AWS와 마찬가지로 Red Hat Ansible Automation 플랫폼은 Azure에서 관리형 플랫폼으로 실행되어 메인프레임과 수많은 Azure 기반 서비스를 통합합니다. 실제로 개발자들은 Ansible Visual Studio Code 확장 기능을 사용해 IBM Z 컬렉션을 사용해 Ansible 플레이북을 개발할 수 있습니다.
IBM은 유일하게 남아 있는 메인프레임 제조업체라는 독보적인 위치 덕분에 광범위한 메인프레임 커뮤니티 내에서 시장을 선도하는 역할을 수행하고 있습니다.
메인프레임은 현대 비즈니스의 미션 크리티컬 플랫폼으로서 그 수명이 놀라울 정도로 길지만, IBM은 메인프레임이 더 넓은 엔터프라이즈 IT 환경에서도 잘 작동해야 한다는 점을 가장 먼저 인식했습니다.
퍼블릭 클라우드와의 협력이 이 전략의 필수적인 부분입니다. 메인프레임은 IBM Cloud의 핵심 부분이며, AWS와 Azure는 메인프레임을 1등급 클라우드 참여자로 만들기 위한 여정에서 견고한 IBM 파트너입니다.
