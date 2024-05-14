글로벌 서버 로드 밸런싱은 서로 다른 지리적 위치에 있는 여러 서버에 인터넷 및 웹 애플리케이션 트래픽을 분산하는 고급 방법입니다.
글로벌 서버 로드 밸런싱의 기본 목표는 애플리케이션 성능, 안정성 및 가용성을 향상하는 것입니다. GSLB는 서버 부하, 사용자와의 근접성 및 네트워크 상태와 같은 요소를 기반으로 사용자 요청이 최상의 데이터 센터로 라우팅되도록 합니다.
글로벌 로드 밸런싱은 로컬 트래픽을 분산하는 표준 부하 분산과는 다르며 모든 기업의 표준 요구 사항입니다. 표준 로드 밸런싱은 특정 백엔드 리소스가 과부하되는 것을 방지하고 단일 클라우드 또는 온프레미스 데이터 센터 내의 로컬 서버 및 서비스 전반에서 성능을 최적화합니다.
GSLB는 일반적으로 대규모 글로벌 인프라를 보유해 대용량 데이터 처리량을 관리하는 대규모 분산형 기업이 운영하는 로드 밸런서에 로드 밸런싱을 제공합니다. 멀티클라우드 환경에서 작동하는 로컬 및 지역 로드 밸런서와 클라우드 및 온프레미스 인프라 간에 워크로드를 오케스트레이션하는 로드 밸런서의 과부하를 방지하여 글로벌 서버 및 서비스 전반에서 성능을 최적화합니다.
특히 대규모 웹 서비스 및 엔터프라이즈 네트워크에서 높은 애플리케이션 가용성을 유지하는 데 있어 GSLB는 매우 중요한 부분입니다. GSLB는 몇 가지 핵심 프로세스와 구성 요소에 의존해 작동합니다.
GSLB는 지능적인 라우팅 결정을 내리기 위해 종종 도메인 이름 시스템(DNS)을 조작하는 방식에 의존합니다. 사용자가 여러 위치에 분산된 웹 주소나 서비스를 요청하면 사용자 기기는 GSLB 지원 DNS 서버나 서비스에서 가로채는 DNS 쿼리를 시작합니다.
GSLB 시스템은 사용자 쿼리를 가장 적합한 서버 위치가 있는 IP 주소로 안내합니다. 위치 결정은 일련의 정책과 네트워크의 현재 상태를 기반으로 하며, 필요한 경우 고급 지리적 위치 기술의 도움을 받습니다. 예를 들어 멕시코에서 시작된 사용자 요청은 멕시코의 DNS 서버로 라우팅되는 반면, 뉴질랜드의 사용자 요청은 뉴질랜드 또는 그 다음으로 가까운 위치에 있는 서버로 전달됩니다.
ADC는 모든 GSLB 시스템의 두뇌 역할을 합니다. 이러한 특수 장치 또는 소프트웨어 구성 요소는 서버 상황 및 트래픽 패턴에 대한 데이터를 수집하여 들어오는 요청을 분산하는 방법에 대한 실시간 결정을 내립니다. 의사 결정 프로세스는 동적이므로 상황이 변동함에 따라 ADC의 결정이 변경될 수 있습니다.
GSLB 시스템은 풀의 모든 서버에 대해 정기적인 상태 검사를 수행하여 서버가 최적으로 작동하고 원활한 사용자 경험을 촉진할 수 있도록 합니다. 상태 점검에는 간단한 핑, TCP 연결 또는 보다 정교한 애플리케이션 수준의 트랜잭션 테스트가 포함될 수 있습니다. 서버가 상태 점검에 실패하면 GSLB 시스템은 서버가 다시 가동되어 실행될 때까지 서버를 순환에서 제거할 수 있습니다.
GSLB 서비스는 데이터 패킷이 클라이언트에서 서버로 이동하고 다시 돌아오는 데 걸리는 시간인 왕복 시간(RTT)을 지속적으로 측정하여 시스템이 라우팅 결정을 지속적으로 개선할 수 있도록 지원합니다.
글로벌 서버 로드 밸런싱 서비스는 지리적 위치 기반 라우팅과 같은 다양한 알고리즘을 사용하여 네트워크 트래픽을 효율적으로 분산합니다.
예를 들어 라운드 로빈 로드 밸런싱은 요청을 서버 집합에 고르게 분산하는 반면, 최소 연결 로드 밸런싱은 활성 연결이 가장 적은 서버로 트래픽을 전달합니다. 최소 시간 로드 밸런싱은 응답 시간이 가장 빠른 서버로 사용자 요청을 전송하고, 가중 로드 밸런싱은 서버 용량을 나타내는 미리 결정된 가중치를 기반으로 요청을 할당합니다.
복잡한 네트워크 라우팅 방식인 애니캐스트를 사용하면 여러 서버가 동일한 IP 주소를 공유하기 때문에 클라이언트가 단일 주소에 연결할 수 있습니다. 경계 게이트웨이 프로토콜(BGP) 라우팅 메커니즘의 도움을 받아 서로 다른 위치에서 동일한 IP 접두사를 공개하면, 들어오는 클라이언트 쿼리는 네트워크 토폴로지 기준이나 최소 지연 시간 기준으로 가장 가까운 서버로 라우팅됩니다
또한 애니캐스는 트래픽이 사용 가능한 최적의 경로로 자동 재라우팅되므로 네트워크 복원력을 향상할 수 있습니다. 서버 중단이 발생하면 요청이 다음으로 가장 가까운 데이터 센터로 라우팅되므로 전체 데이터 센터가 오프라인 상태가 되더라도 사용자는 성능 저하를 최소한으로 경험하게 됩니다.
CDN은 GSLB 시스템의 확장으로, 정적 콘텐츠(이미지, 동영상 등)의 복사본을 분산된 서버 네트워크에 캐시하여 사용자와 콘텐츠 사이의 거리를 줄이는 데 사용됩니다. 이렇게 하면 데이터가 이동해야 하는 거리가 단축되고 지연 시간이 줄어듭니다.
CDN은 멀티플렉싱(두 개 이상의 데이터 스트림이 호스트에 대한 단일 연결을 공유하는 방식), SSL 오프로딩(수신 트래픽에서 SSL 기반 암호화를 제거하여 서버의 부담을 덜어주는 방식), 동적 사이트 가속(동적이고 고유한 콘텐츠를 빠르게 캐싱하여 동적 웹사이트를 가속화하는 방식), 영구 연결(모든 단일 세션 사용자 연결을 동일한 백엔드 서버로 연결하는 방식)과 같은 다양한 최적화 기술을 사용하여 동적 콘텐츠 전송을 최적화할 수도 있습니다.
GSLB 시스템은 트래픽 리디렉션 프로토콜을 사용하여 사용자 요청을 가장 적절한 서버로 전송합니다. 이러한 솔루션은 트래픽이 인터넷을 통해 이동하는 경로를 최적화하여 혼잡하거나 최적이 아닌 경로를 피하고 전반적인 네트워크 성능을 개선합니다.
고급 솔루션은 사용자 디바이스에서 DNS 요청을 시작할 때부터 로드 밸런싱을 수행하여 연결을 최적화하고 단일 장애 지점을 제거합니다. 실제 사용자 모니터링(RUM) 데이터와 '최종 구간 가시성'(사용자 장치에 대한 연결의 마지막 구간에 대한 가시성)을 사용하여 이러한 솔루션은 더욱 복원력 있는 네트워크를 구축하고 트래픽 병목 현상과 종속성을 제거할 수 있습니다.
고급 솔루션은 일반적으로 다음과 같은 여러 GSLB 배포를 자동화할 수 있습니다.
액티브-액티브. 액티브-액티브 구성은 여러 개의 활성 데이터 센터(온프레미스, 프라이빗클라우드, 퍼블릭 클라우드 또는 하이브리드 클라우드 환경)로 구성되어 클라이언트 요청이 센터 간에 고르게 분산되므로 분산 환경의 글로벌 트래픽 분산에 이상적인 설정입니다.
액티브-액티브 배포에서는 모든 사이트가 활성 상태이며 특정 앱 또는 도메인의 서비스가 동일한 GSLB 가상 서버에 연결됩니다. 사이트는 로드 밸런싱 및 콘텐츠 스위칭 가상 서버 상태, 현재 연결 수, 패킷 속도 및 대역폭 사용량과 같은 정보를 포함하는 지표 교환 프로토콜(MEP)을 사용하여 데이터를 공유합니다.
사용자가 DNS 요청을 보내면 활성 사이트 중 하나로 연결됩니다. 요청이 사이트에 도달하면 GSLB 가상 서버가 로드 밸런싱 또는 콘텐츠 스위칭 서버를 선택하고 해당 IP 주소를 DNS 서버로 전달하면 DNS 서버가 이를 클라이언트로 다시 전달합니다. 그런 다음 사용자는 제공된 IP 주소의 새 가상 서버에 요청을 다시 보냅니다.
액티브-패시브. 액티브-패시브 설정은 활성 데이터 센터와 비활성 데이터 센터로 구성됩니다. 이 구성에서는 비활성 사이트가 재해 복구 시나리오에만 전용으로 예약됩니다. 즉, 비활성 데이터 센터는 모든 활성 사이트를 사용할 수 없게 되고 재해 이벤트로 인해 장애 복구가 트리거되면 의사 결정 프로세스에 들어갑니다. 활성 사이트에 장애가 발생하면 비활성 사이트가 활성화됩니다.
사용자가 활성-비활성 GSLB 구성에 DNS 요청을 제출하면 요청이 모든 사이트로 전달될 수 있지만 시스템은 활성 사이트의 서비스만 배포합니다(작동 중이라고 가정).
글로벌 서버 로드 밸런싱은 다양한 산업 분야에서 운영되는 대기업의 네트워크 관리를 자동화하고 최적화할 수 있는 동적 기술입니다. GSLB 기술에는 다음과 같은 수많은 비즈니스 애플리케이션이 있습니다.
GSLB는 서버나 데이터 센터에 장애가 발생하면 트래픽을 백업 사이트로 자동 리디렉션하여 네트워크 다운타임을 최소화하고 비즈니스 연속성을 보장할 수 있습니다.
GSLB 시스템은 DNS의 잘못된 구성을 식별하여 네트워크 관측 가능성 을 향상하고, NXDOMAIN 스파이크에 앞서 대응하며, 악성 공격의 초기 징후를 추적할 수 있습니다.
GSLB 솔루션은 네트워크 보안 프로토콜과 통합하여 분산 서비스 거부(DDoS) 공격으로부터 하이브리드 클라우드 및 멀티클라우드 환경을 보호할 수 있습니다.
GSLB는 트래픽을 여러 서버에 분산하고 네트워크 에지에서 보안 조치를 구현함으로써 대량의 요청으로 네트워크 리소스를 압도하려는 악의적인 공격으로부터 앱과 서비스를 보호하는 데 도움이 됩니다.
GSLB는 특정 지역의 사용자를 지정된 서버 또는 콘텐츠 소스로 연결하여 기업이 지리적 차단 정책을 시행할 수 있도록 지원합니다. 또한 사용자를 지역별 콘텐츠를 호스팅하는 서버로 라우팅하여 콘텐츠 현지화를 용이하게 해 맞춤형 위치 기반 사용자 경험을 보장할 수 있습니다.
전자 상거래 업계에서 GSLB는 소매 업체가 쇼핑 성수기와 판촉 행사 기간 동안 높은 애플리케이션 로드를 관리할 수 있도록 지원합니다. 웹 트래픽이 여러 서버와 데이터 센터에 분산되어 있으므로 전자 상거래 웹 사이트는 주문을 수신 및 처리하고 서버 확장을 자동화하여 네트워크 트래픽 급증을 수용할 수 있습니다.
업종이나 기업 유형에 관계없이 GSLB 서비스를 배포하면 조직은 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.
서버 또는 데이터 센터가 다운되면 GSLB는 네트워크 트래픽을 다음 최적의 서버로 자동으로 다시 라우팅하여 다운타임을 최소화(또는 방지)하고 고품질의 고객 경험을 유지할 수 있습니다.
고급 GSLB 솔루션은 더 이상 사용되지 않거나 사용할 수 없는 리소스로 트래픽을 자동으로 이동시켜 수익을 창출하는 앱 및 웹 사이트에서 인라인 병목 현상과 단일 장애 지점(SPoF) 을 제거할 수 있습니다.
GSLB 솔루션을 사용하면 DNS 트래픽을 가장 성능이 우수하고 가용성이 높은 API 엔드포인트로 유도하여 사용자에게 최상의 앱 경험을 제공할 수 있습니다.
많은 공급 업체가 GSLB 서비스를 위한 SaaS 옵션을 제공하여 물리적 및 가상 어플라이언스의 필요성을 제거함으로써 기업이 네트워크 유연성을 높이고 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.
실제 사용자 모니터링(RUM) 데이터를 사용하여, GSLB 프로그램은 최종 사용자까지 연결을 로드 밸런싱하여 앱 응답 시간을 개선하고 전체 네트워크 성능을 향상할 수 있습니다.
GSLB 서비스를 통해 기업은 GSLB를 기존 로드 밸런서와 원활하게 통합하고 기능을 개선할 수 있습니다.
GSLB 솔루션은 특히 의료 및 방위와 같이 규제가 엄격한 산업에 속한 조직이 국가별 규정을 로컬 서버 및 GSLB 전달 기본 설정에 통합하여 정부 규제에 앞서 나갈 수 있도록 지원합니다.
GSLB 솔루션을 사용하면 간단한 셀프 서비스 온보딩 및 전문 마이그레이션 서비스를 통해 전사적으로 GSLB를 쉽게 구현하여 팀을 구성하고 팀이 빠르게 업무를 시작할 수 있습니다.
선도적인 GSLB 솔루션은 네트워크 트래픽의 변동을 수용하기 위해 리소스를 자동으로 확장하거나 축소할 수 있습니다.
