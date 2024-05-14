글로벌 서버 로드 밸런싱의 기본 목표는 애플리케이션 성능, 안정성 및 가용성을 향상하는 것입니다. GSLB는 서버 부하, 사용자와의 근접성 및 네트워크 상태와 같은 요소를 기반으로 사용자 요청이 최상의 데이터 센터로 라우팅되도록 합니다.

글로벌 로드 밸런싱은 로컬 트래픽을 분산하는 표준 부하 분산과는 다르며 모든 기업의 표준 요구 사항입니다. 표준 로드 밸런싱은 특정 백엔드 리소스가 과부하되는 것을 방지하고 단일 클라우드 또는 온프레미스 데이터 센터 내의 로컬 서버 및 서비스 전반에서 성능을 최적화합니다.

GSLB는 일반적으로 대규모 글로벌 인프라를 보유해 대용량 데이터 처리량을 관리하는 대규모 분산형 기업이 운영하는 로드 밸런서에 로드 밸런싱을 제공합니다. 멀티클라우드 환경에서 작동하는 로컬 및 지역 로드 밸런서와 클라우드 및 온프레미스 인프라 간에 워크로드를 오케스트레이션하는 로드 밸런서의 과부하를 방지하여 글로벌 서버 및 서비스 전반에서 성능을 최적화합니다.