RUM 데이터란 무엇일까요? 많은 분들이 생각하는 것과 달리, RUM 데이터는 Captain Morgan, 쿠바 관광, 또는 디즈니 영화 프랜차이즈의 성과 지표를 의미하지 않습니다.
실제 사용자 모니터링(RUM) 데이터는 사람들이 온라인 애플리케이션 및 서비스와 상호 작용하는 방식을 보여주는 정보입니다. 쉽게 말해, 사용자의 온라인 경험을 실시간으로 파악하는 상시 설문조사와 같습니다. RUM 데이터는 온라인 애플리케이션 및 서비스의 성능을 최적화하는 데 핵심적인 구성 요소입니다.
사용자가 어떤 경로로 이동하고 어떤 경험을 하는지를 분석함으로써, 기업은 잘못된 구성이나 느린 연결, 기타 서비스 품질 지표를 사전에 파악하고 대응할 수 있습니다.
“실제(real)”라는 표현이 있다면, “가짜” 사용자 지표도 존재한다는 뜻일까요?
사실, 그렇습니다! 합성 데이터는 알고리즘과 시뮬레이션이 대표적인 데이터 샘플을 기반으로 “평균적인” 사용자의 경험을 재현하려는 시도입니다. 많은 분석 회사가 온라인 애플리케이션과 서비스의 성능을 분석하기 위해 합성 데이터를 사용합니다. 이 데이터를 사용하는 이유는 주된 비용 절감입니다. RUM 데이터를 실시간으로 캡처하려면 컴퓨팅 및 구성 형태의 상당한 리소스가 필요하기 때문입니다.
하지만 합성 데이터는 어디까지나 현실의 통계적 표상일 뿐입니다. AI 학습용 데이터로는 유용할 수 있으나, 네트워크나 애플리케이션의 성능 이상을 탐지하는 데에는 신뢰도가 훨씬 낮습니다. 그 이유는 네트워크 성능 이상이 실제로 예측 불가능하기 때문입니다. 따라서 실제 애플리케이션과 서비스를 최적화하는 데 있어 실제 사용자 경험을 대체할 수 있는 것은 전혀 없습니다.
NS1 Connect는 DNS 트래픽 스티어링 기능을 통해 RUM 데이터를 활용하여 DNS 라우팅 결정을 내립니다. RUM 데이터는 모니터 역할을 수행하며, 온라인 애플리케이션과 서비스에서 정보를 수집합니다. Pulsar는 여러 출처의 RUM 데이터를 비교함으로써, DNS 쿼리를 해결하기 위한 최적의 옵션을 계산할 수 있습니다.
일부 네트워크 서비스 공급자는 RUM 데이터를 사용하여 개별 트래픽 스티어링 결정을 내립니다. NS1은 이러한 결정을 쌓아올려 사용자 정의 가능한 체인을 형성함으로써 고유한 기능 계층을 추가합니다. IBM® NS1 Connect Traffic Steering을 사용하면 사용자의 ISP와 지리적 위치 중 하나를 선택할 필요 없이, 두 요소를 모두 고려할 수 있습니다. 즉, RUM 데이터를 활용하여 두 요소의 상태를 모두 고려하고, 사용자가 생성한 로직에 따라 우선순위를 정할 수 있습니다.
이 방식은 여러 측면에서 비즈니스 가치를 제공합니다.
RUM 데이터는 네트워크 속도로 이러한 결정을 내리는 데 필요한 실시간 정보를 제공하여, 매우 세분화되고 사용자 정의 가능한 방식으로 애플리케이션과 서비스를 최적화합니다.
보다 기술적인 세부 사항에 관심이 있는 분들을 위해, IBM NS1 Connect가 트래픽 스티어링 결정을 내리기 위해 RUM 데이터를 수집하고 분석하는 과정을 간략히 소개합니다.
모든 과정은 웹 속성 구성 단계에서 시작됩니다. 이는 애플리케이션, 서비스 또는 기타 콘텐츠 전송 메커니즘을 의미할 수 있습니다. NS1 Connect는 해당 웹 속성에 JavaScript 태그를 추가하여 인바운드 사용자 트래픽 정보를 수집합니다. 최종 사용자가 웹 속성을 방문하면, 해당 JavaScript 태그가 일련의 테스트를 수행하여 성능 및 가용성 데이터를 수집합니다.
이러한 테스트 결과는 분석을 위해 NS1 Connect로 전송됩니다. NS1 Connect는 정교한 수식 계층 구조와 처리 기술을 사용하여 관련 데이터 요소에 집중하고, 이를 기반으로 성능과 가용성에 대한 결론을 도출합니다. 이렇게 생성된 결과는 다시 NS1 Connect로 전달되어 트래픽 스티어링 결정에 반영됩니다. 새로운 트래픽 스티어링 지침은 약 5분마다 수신되어, 끊임없이 변화하는 인터넷 환경(“인터넷 날씨”라고도 함)을 반영하는 최신 결과를 제공합니다.
지금 바로 RUM 데이터로 할 수 있는 일을 알아보세요.
