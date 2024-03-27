RUM 데이터란 무엇일까요? 많은 분들이 생각하는 것과 달리, RUM 데이터는 Captain Morgan, 쿠바 관광, 또는 디즈니 영화 프랜차이즈의 성과 지표를 의미하지 않습니다.

실제 사용자 모니터링(RUM) 데이터는 사람들이 온라인 애플리케이션 및 서비스와 상호 작용하는 방식을 보여주는 정보입니다. 쉽게 말해, 사용자의 온라인 경험을 실시간으로 파악하는 상시 설문조사와 같습니다. RUM 데이터는 온라인 애플리케이션 및 서비스의 성능을 최적화하는 데 핵심적인 구성 요소입니다.

사용자가 어떤 경로로 이동하고 어떤 경험을 하는지를 분석함으로써, 기업은 잘못된 구성이나 느린 연결, 기타 서비스 품질 지표를 사전에 파악하고 대응할 수 있습니다.