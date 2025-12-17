솔리드 스테이트 드라이브 (SSD)는 비휘발성 솔리드 스테이트 메모리(일반적으로 NAND 플래시)를 사용하여 움직이는 부품 없이 데이터를 저장하는 스토리지입니다.

2000년대 초반부터 SSD 드라이브는 뛰어난 성능과 빠른 데이터 액세스 속도를 인정받아 소비자 및 기업 시장에서 널리 채택되었습니다. 오늘날 SSD는 MacBook, Mac 데스크, Windows PC, 노트북 및 게임 시스템과 같은 일상적인 장치를 위한 기본 스토리지입니다.

기계 부품(예: 플래터, 스피닝 디스크, 읽기/쓰기 헤드)과 함께 자기 스토리지를 사용하는 HDD 및 디스켓 드라이브와 달리, SSD는 NAND 플래시 메모리를 사용하여 데이터를 전자적으로 저장합니다. 이 접근 방식은 물리적 지연을 없애고 더 빠른 데이터 접근을 제공합니다.

더 자세히 알아보려면 "하드 디스크 드라이브(HDD)와 솔리드 스테이트 드라이브(SSD): 차이점은 무엇인가요?"를 확인하세요.

SSD의 메모리 칩은 개별 메모리 비트를 저장하는 셀(페이지 또는 섹터라고도 함)을 포함하는 블록으로 구성됩니다. SSD는 웨어 레벨링(wear-leveling) 기술을 사용하여 셀 전체에 쓰기를 고르게 분산하여 드라이브의 수명을 연장합니다.

SSD는 디바이스의 물리적 크기, 구성 및 배열을 나타내는 다양한 폼 팩터로 제공됩니다. 2.5인치 형식은 데스크톱과 노트북에 가장 일반적으로 사용되는 반면, M.2 드라이브는 시스템 보드에 직접 연결하여 더욱 컴팩트한 디자인을 구현합니다.

Mordor Intelligence의 연구에 따르면 2025년 SSD 시장 규모는 613억 달러에 달했습니다. 또한 2030년에는 1,296억 2,000만 달러에 달하여 연평균 16.16% 성장할 것으로 예상됩니다.2

인공 지능(AI) 인프라에 대한 수요, 클라우드 제공업체의 데이터 센터 확장, 하드 디스크 드라이브에서 솔리드 스테이트 스토리지 솔루션으로의 지속적인 전환이 이러한 성장을 주도하는 요소입니다.