데이터 스토리지 솔루션 세계에서 3D NAND 플래시 메모리로 구축된 솔리드스테이트 드라이브(SSD)는 판도를 완전히 바꿔 놓았습니다. 초창기 SSD는 기존 하드 디스크 드라이브(HDD)에 비해 대규모 스토리지 비용이 굉장히 비쌌지만, 최신 SSD는 더 빠르고 내구성이 뛰어나며 안정적입니다.

모든 SSD의 중심에는 플래시 메모리 셀이 있습니다. 최신 SSD는 3D NAND 플래시 기술을 활용하여 여러 레이어의 메모리 셀을 수직으로 쌓습니다.

플래시 셀을 수직으로 쌓으면, 메모리 셀을 플랫 매트릭스로 배열하는 구형 2D NAND에 비해 데이터 저장 밀도, 용량, 전체 데이터 비트당 비용이 개선됩니다. 간단히 말해, 3D NAND는 더 많은 비트의 데이터를 더 잘 저장할 수 있습니다.

SSD는 이제 쓰기 속도, 내구성 및 성능이 향상되어 테라바이트급 데이터를 저장할 수 있으므로, 하이 엔드 동영상 편집 설정부터 전문 데이터 센터에 이르기까지 대규모 스토리지 사용 사례에 적합한 솔루션입니다.

그러나 모든 SDD가 동일하게 만들어지는 것은 아닙니다. SSD는 NAND 플래시 메모리 밀도에 따라 분류되며, 2D NAND 플래시만 사용하는 SSD를 SLC(단일 레벨 셀) 드라이브라고 합니다. 후속 혁신으로 3D NAND가 도입되어 상황에 따라 점점 더 낮은 비트당 비용으로 더 나은 성능을 제공하는 MLC(멀티 레벨 셀), TLC(트리플 레벨 셀) 및 QLC(쿼드 레벨 셀) 드라이브가 가능해졌습니다.

QLC 및 TLC 드라이브는 모두 셀 밀도가 낮은 드라이브보다 느리지만 Intel 및 삼성과 같은 제조업체는 DRAM 또는 SLC 캐싱과 같은 기술을 통해 최적화된 성능을 제공합니다.