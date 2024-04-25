SSD와 NVMe: 차이점은 무엇인가요?

데이터 스토리지의 최근 기술 발전으로 기업과 소비자는 기존의 하드 디스크 드라이브(HDD)에서 벗어나 더 빠르고 지연 시간이 짧은 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 기술로 전환하고 있습니다. 이 글에서는 이 새로운 기술과 이를 컴퓨터 마더보드에 연결하는 데 사용할 수 있는 가장 빠르고 인기 있는 프로토콜인 비휘발성 메모리 익스프레스(NVMe)에 대해 살펴보겠습니다.

SSD와 NVMe라는 용어는 서로 다른 두 가지 유형의 드라이브를 설명하는 데 자주 사용되지만, 서로를 보완하는 데 사용할 수 있는 서로 다른 데이터 스토리지 기술입니다. SSD는 플래시 스토리지와 함께 사용되는 반도체 기반 스토리지 유형이며, NVMe는 플래시 메모리가 탑재된 SSD에서 사용되는 초당 입력/아웃풋 작업(I/O 또는 IOPS)당 시스템 오버헤드를 줄여 데이터를 전송하기 위한 프로토콜입니다.

NVMe와 SSD 기술의 차이점은 미묘하여 혼란스러울 수 있습니다. 모든 NVMe 디바이스는 SSD 드라이브이기도 하지만, 모든 SSD가 NVMe 드라이브인 것은 아닙니다. 2023년 IDC(International Data Corporation) 보고서에 따르면, NVMe는 컴퓨터를 하나 이상의 주변 디바이스에 연결하기 위한 표준 직렬 확장 버스인 PCI 익스프레스를 통해 연결된 시스템으로의 데이터 전송 속도를 높이기 위해 설계되었습니다. 하지만 모든 SSD가 PCIe 기술을 사용하는 것은 아니며, 일부는 HDD용으로 설계된 구형 SATA 및 SAS 인터페이스를 사용하므로 구형 디바이스와 호환됩니다.