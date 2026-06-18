DORA 지표란 무엇인가요?

Google의 DevOps 연구 및 평가(DevOps Research and Assessment, DORA)팀이 개발한 DORA 지표는 소프트웨어 제공 및 DevOps 성숙도에 대한 업계 표준 벤치마크를 제공합니다.

DORA 지표는 기본적으로 다음 두 가지 측면에 중점을 둡니다.

처리량: DevOps 팀이 소프트웨어를 얼마나 빠르게 제공할 수 있는지



안정성: DevOps 팀이 소프트웨어를 얼마나 안정적이고 안전하게 제공할 수 있는지

처리량 중심 지표는 코드 변경 사항이 소프트웨어 개발 라이프사이클(아이디어 구상부터 프로덕션까지)을 얼마나 빠르게 통과하는지 보여주는 반면, 안정성 중심 지표는 배포가 얼마나 자주 실패하는지와 팀이 얼마나 빠르게 복구하는지를 보여줍니다. 두 지표를 함께 활용하면 비즈니스 리더와 DevOps 팀은 DevOps 성과에 관한 증거 기반의 재현 가능한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 기업은 ‘작성한 코드 줄 수’나 ‘근무 시간’과 같은 주관적인 성과 측정 방법이나 허영 지표에 의존할 필요가 없습니다.

DORA 지표를 추적하면 DevOps 팀은 업계에서 인정하는 성과 등급(낮음, 보통, 높음, 엘리트)과 비교하여 자신의 수준을 파악하고, 전사 목표와 일치하는지 확인할 수 있습니다. 또한 기업은 지속적 통합/지속적 제공(CI/CD) 파이프라인, 소프트웨어 테스트 및 인시던트 관리에서 병목 현상을 객관적으로 식별할 수 있습니다.

DORA 지표를 사용하면 조직 리더는 비즈니스 이해관계자에게 엔지니어링 부서의 상태를 더 쉽게 전달하고, DevOps 사례를 최적화하는 데 도움이 되는 고급 자동화, 관측 가능성 및 사이트 신뢰성 엔지니어링(SRE) 툴에 대한 투자를 정당화할 수 있습니다.