코드 거버넌스는 수동 프로세스의 집합에서 자동화된 정책 기반 관행으로 발전했습니다. 이는 크고 복잡한 코드베이스가 규모와 정교함으로 확장할 수 있는 거버넌스 프레임워크를 필요로 하기 때문입니다.

2010년대의 DevOps 혁명은 수동 승인과 중앙 집중식 제어에 의존하는 거버넌스 모델에 도전장을 던졌습니다. 오늘날 자동화 시스템은 프로세스를 강화하고 있으며, '시프트 레프트(Shift Left)' 개념으로 인해 보안 및 규정 준수 활동이 소프트웨어 개발 라이프사이클(SDLC)의 초기 단계로 이동했습니다.

생성형 AI의 등장은 완전히 새로운 거버넌스 계층을 도입했습니다. 개발자들은 이제 대형 언어 모델(LLM)을 기반으로 한 머신 러닝 도구를 사용해 상당한 양의 코드를 생성할 수 있으므로 개발 속도가 크게 향상됩니다. 그러나 AI가 생성한 아웃풋의 코드 품질과 관련 보안 위험, IP 문제, 모델 사용 정책 등을 해결하기 위해서는 코드 거버넌스도 발전해야 했습니다.

이제 조직은 AI 생성 코드를 사용할 수 있는 시기, 검토 방법, 배포 전에 필요한 검증 단계를 지정하는 거버넌스 정책을 구현하고 있습니다.