Apache Cassandra와 MongoDB를 비교하기 전에 NoSQL 데이터베이스에 대한 이해를 확립하는 것이 도움이 됩니다.

'Not Only SQL' 또는 '비 SQL' 데이터베이스라고도 하는 NoSQL 데이터베이스는 분산 데이터베이스입니다. 즉, 그 안에 있는 정보는 다양한 노드(데이터를 저장하는 개별 서버)로 복제됩니다. 이 분산 아키텍처는 고가용성과 내구성을 지원하며, 하나 이상의 노드가 오프라인 상태가 되더라도 나머지 데이터베이스는 계속 실행될 수 있습니다.

하지만 가장 주목할만한 점은 NoSQL 데이터베이스가 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)에서 볼 수 있는 기존 구조 외부에 데이터를 저장하고 쿼리하도록 설계되었다는 것입니다. 기존의 관계형 데이터베이스에 내재된 엄격한 테이블 형식 구조를 준수하는 대신, 비관계형 데이터베이스 설계는 엄격한 스키마를 필요로 하지 않습니다. 따라서 빠른 확장을 통해 정형, 반정형 및 비정형 데이터 세트를 비롯한 대규모 데이터 세트를 관리할 수 있습니다.

(Cassandra와 MongoDB를 포함한 NoSQL 데이터베이스에서 중요하게 여겨지는 확장성은 수평적 확장성 또는 '스케일아웃'이라는 점에 유의하세요. 수평적 확장성의 경우 기존 하드웨어에 메모리를 추가해야 하는 SQL 데이터베이스와 관련된 수직적 확장성 또는 '스케일업'과 달리 워크로드를 서버 간에 나눌 수 있습니다.)

NoSQL 데이터베이스는 뛰어난 성능, 확장성 및 유연성으로 인해 빅데이터 애플리케이션 및 실시간 워크로드를 지원하기 위한 필수 선택으로 부상했습니다. Apache Cassandra, MongoDB 외에도 인기 있는 다른 NoSQL 데이터베이스로는 DynamoDB(AWS에서 제공), Redis, CouchDB가 있습니다.