지리공간 데이터란 무엇인가요?

지리 공간 데이터는 지구 표면의 특정 위치와 관련된 시간 기반 데이터로 변수 간의 관계에 대한 인사이트를 제공하고 패턴과 추세를 파악할 수 있게 해 줍니다.
지리공간 데이터는 지표면 또는 지표면 근처에 위치하는 개체, 이벤트 또는 기타 특징을 설명하는 정보입니다. 지리공간 데이터는 일반적으로 위치 정보(일반적으로 지구상의 좌표) 및 속성 정보(해당 개체, 이벤트 또는 현상의 특성)와 시간 정보(위치 및 속성이 존재하는 시간 또는 수명)를 결합합니다.
제공되는 위치는 단기적으로 정적(예: 장비 위치, 지진 발생, 빈곤층 아동)일 수도 있고 동적(예: 움직이는 차량이나 보행자, 전염병 확산)일 수도 있습니다.
지리공간 데이터는 일반적으로 다양한 형식의 다양한 소스에서 수집한 대규모 공간 데이터 세트를 포함하며 인구조사 데이터, 위성 이미지, 날씨 데이터, 휴대전화 데이터, 그려진 이미지 및 소셜 미디어 데이터 등의 정보를 포함할 수 있습니다. 지리공간 데이터는 기존 비즈니스 데이터와 함께 검색, 공유, 분석 및 사용할 수 있을 때 가장 유용합니다.
지리공간 분석은 기존 데이터 유형에 시간과 위치를 추가하고 데이터 시각화를 구축하는 데 사용됩니다. 이러한 시각화에는 과거의 변화와 현재의 변화를 보여주는 지도, 그래프, 통계 및 지도가 포함될 수 있습니다. 이러한 추가 컨텍스트를 통해 이벤트를 더 완벽하게 파악할 수 있습니다. 방대한 스프레드시트에서 간과할 수 있는 인사이트가 알아보기 쉬운 시각적 패턴과 이미지로 드러납니다. 이를 통해 예측을 더 빠르고, 더 쉽고, 더 정확하게 할 수 있습니다.
지리공간 정보 시스템(GIS)은 특히 시각적 표현 내에서 데이터의 물리적 매핑과 관련이 있습니다. 예를 들어, 허리케인 지도(위치와 시간 표시)가 낙뢰 발생 가능 지역을 표시하는 다른 계층과 중첩되면 GIS가 작동하는 것을 볼 수 있습니다.
지리공간 데이터의 유형
지리공간 데이터는 특정 유형의 지리적 지표와 함께 기록된 정보입니다. 지리공간 데이터에는 벡터 데이터와 래스터 데이터의 두 가지 주요 형태가 있습니다.
벡터 데이터는 건물, 도시, 도로, 산, 수역 등의 지형을 점, 선, 다각형으로 표현한 데이터입니다. 예를 들어, 벡터 데이터를 사용하는 시각적 표현에는 점으로 표시되는 집, 선으로 표시되는 도로, 다각형으로 표시되는 마을 전체가 포함될 수 있습니다.
래스터 데이터는 행과 열에 따라 식별되는 픽셀화되거나 그리드된 셀입니다. 래스터 데이터는 사진 및 위성 이미지와 같이 훨씬 더 복잡한 이미지를 생성합니다.
지리공간 데이터의 예
지리공간 데이터의 예는 다음과 같습니다.
지리공간 기술
지리공간 기술은 지리 정보를 수집, 저장, 정리하는 데 필요한 모든 기술을 말합니다. 여기에는 지구의 지리적 매핑과 분석을 가능하게 하는 위성 기술이 포함됩니다. 지리공간 기술은 지리 정보 시스템(GIS), 위성 위치 확인 시스템(GPS), 지오펜싱 및 원격 감지 등 여러 관련 기술에서 찾아볼 수 있습니다.
지리공간 기술과 Python
널리 사용되는 프로그래밍 언어인 Python은 지리공간 데이터 작업에 매우 적합하며 지리공간 데이터가 일반적으로 표현되는 두 가지 방식인 벡터 데이터와 래스터 데이터를 모두 수용할 수 있습니다. 벡터 데이터는 Fiona 및 GeoPandas와 같은 프로그램을 사용하여 작업할 수 있습니다. 래스터 데이터는 xarray와 같은 프로그램을 사용하여 작업할 수 있습니다.
대규모 지리공간 데이터 세트를 처리하는 데는 많은 어려움이 따릅니다. 이러한 이유로 많은 조직에서는 지리공간 데이터를 최대한 활용하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
첫째, 지리공간 데이터의 양이 엄청나게 많다는 점입니다. 예를 들어, 매일 100TB의 날씨 관련 데이터가 생성되는 것으로 추정됩니다. 이것만으로도 대부분의 조직에는 상당한 스토리지 및 액세스 문제가 발생합니다. 또한 지리공간 데이터는 다양한 파일에 저장되므로 특정 문제를 해결하는 데 필요한 데이터가 포함된 파일을 찾기가 어렵습니다.
또한 지리공간 데이터는 다양한 형식으로 저장되며 다양한 표준에 따라 보정됩니다. 데이터를 비교, 결합 또는 매핑하려면 먼저 상당한 양의 데이터를 정리하고 형식을 다시 지정해야 합니다.
마지막으로, 원시 지리공간 데이터로 작업하려면 데이터 계층의 지리공간 정렬과 같은 필수 작업을 수행하기 위해 전문 지식과 고급 수학을 적용해야 합니다. 분석가가 이 작업에 능숙하고 경험이 많지 않은 경우, 데이터에서 가치를 얻거나 조직의 비즈니스 목표를 향해 나아갈 수 없습니다.
지리공간 데이터 수집
기업에서 일상적으로 필요한 지리공간 데이터의 양이 엄청나게 크기 때문에, 많은 조직에서 서비스를 사용하여 선별된 지리공간 데이터를 얻으려고 합니다.
지리공간 데이터의 출처와 관계없이 데이터 품질은 항상 유지되어야 합니다. 데이터가 불량하면 모델이 거의 사용되지 않거나 제한적으로 사용됩니다. ("나쁜 데이터 입력 - 나쁜 인사이트 출력"이라는 경고 문구가 잔인하게도 사실임을 증명합니다.) 데이터를 큐레이션하고 검사하여 '쓰레기' 데이터를 적절히 처리할 수 있는 솔루션을 갖추면 조직이 상당한 이점을 얻을 수 있다는 것은 자명해 보입니다.
지리공간 데이터 관리
데이터가 너무 많아지면서 데이터 관리가 상당히 중요해졌습니다. 많은 조직에서 데이터가 넘쳐나고 있으며, 이를 관리하기 위해 사내 데이터 과학자에게 도움을 요청하고 있습니다.
데이터 과학자의 시간 중 최대 90%가 데이터 구성, "정리" 및 형식 재지정을 포함한 데이터 큐레이션 활동에 소요되는 것으로 추정됩니다. 이로 인해 데이터 과학자는 업무 시간의 10%만 데이터 추세를 분석하고 이러한 인사이트를 사용하여 비즈니스 정책을 수립하는 데 할애할 수 있습니다.
기업이 데이터 수집 및 관리를 IBM Environmental Intelligence Suite와 같은 솔루션으로 전환하면 데이터 수집 및 데이터 관리 활동을 보다 효율적으로 실행할 수 있습니다. 이 솔루션은 확장 가능한 클라우드 기반이며 다양한 파일 형식을 수용할 수 있습니다.
데이터 과학자는 최적화된 정보로 구성된 선별된 데이터베이스를 사용하여 분석 인사이트를 활용하고 이를 조직의 진행 상황과 비즈니스에 미치는 영향으로 전환하는 방법에 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다.
GIS를 기반으로 한 지리공간 분석은 원래 지질학, 생태학, 역학 등의 생명과학과 관련하여 사용되었지만, 이후 대부분의 산업에서 보편적으로 사용됩니다. 그 응용 분야는 이제 국방 및 사회 과학과 같은 다양한 산업에 영향을 미칩니다. 지리공간 분석을 통해 얻어지는 인사이트는 천연자원 관리 및 국가 정보만큼이나 매우 중요한 문제에 영향을 미칩니다.
지리 공간 분석은 수백 또는 수천 개의 이벤트를 모니터링하고 관련 데이터를 수집하여 한 번에 많은 것을 연구하는 데 적합합니다. 이를 통해 모든 규모의 기업은 데이터를 사용하여 정보에 입각한 비즈니스 결정을 내릴 수 있습니다.
최근 몇 년간 사물인터넷(IoT)의 폭발적인 확산으로 인해 대량의 데이터를 분석하는 작업이 더욱 어려워졌습니다. 이제 모든 유형과 목적의 개체와 디바이스가 해당 디바이스의 성능 또는 프로토콜과 관련된 데이터를 전송할 수 있도록 설계되고 있습니다. 이는 가치 있는 인사이트를 얻으려면 방대한 양의 데이터가 있어야 하는 지리공간 분석에 희소식입니다.
지리 공간 분석
지리 공간 분석은 지리 공간 분석을 통해 얻은 데이터 수집이 시간과 공간에 따라 데이터를 구성하여 데이터의 영향을 극대화하는 향상된 시각적 접근 방식과 결합되는 경우입니다.
이러한 유형의 시각적 데이터를 사용하면 이를 연구하는 사람들이 현재 진행 중인 추세에 대한 지표를 더 쉽게 도출할 수 있습니다. 지리공간 분석은 변화하는 상황의 형태와 에너지를 효과적으로 전달할 수 있습니다. 해당 시나리오에 대한 데이터가 점점 더 많이 수집됨에 따라 해당 상황에서 훨씬 더 미묘한 차이를 발견하는 것이 더 쉬워집니다.
지리공간 분석 시장은 현재 상당하고 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 실제로 이 시장은 2025년까지 963억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 검토 중인 5년 동안 연간 12.9%의 매출 성장을 달성할 것으로 예상됩니다.¹
산업별 지리공간 분석 활용
다음은 다양한 산업에서 지리공간 분석을 사용하는 방법입니다.
사용자 정의 함수(UDF)를 통해 지리공간 분석으로 초목 관리에 종사하는 사람들이 물과 수분 수준을 평가할 수 있습니다.
사용자 정의 함수는 기상학자가 수신 데이터를 활용해 특정 지역을 통과할 수 있는 토네이도의 경로를 도표화할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.
위성 이미지, 인구조사 데이터, 바람 예보 등 관련 데이터를 하나의 플랫폼에 모아두면 사고 지휘관이 산불의 확대 상태와 움직임을 파악할 수 있습니다.
전문가 대부분은 지리공간 기술이 머신 러닝 및 AI와 더욱 밀접하게 결합하면서 점점 더 정교해질 것으로 예상합니다.
실제로 지리공간 AI도 머신 러닝에 지리적 요소를 도입하여 진가를 발휘할 것으로 예상됩니다. 전문가들은 또한 소비자나 산업의 필요에 따라 매우 높은 해상도의 맞춤형 지도를 제작할 수 있는 서비스형 지도 제작 시대가 도래할 것으로 예상합니다.
지리공간 기술에 전적으로 의존하는 새로운 유형의 차량도 개발 중입니다. 이러한 차량은 소포를 싣고 하늘을 가로지르거나(드론), 스스로 도로를 주행하는(자율 주행차) 등 이용 빈도가 높아질 것입니다. 항공 지도 제작 목적으로 드론을 사용하는 등 이러한 기술을 위한 새로운 응용 분야도 발견될 것입니다.
