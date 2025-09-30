지리공간 데이터란 무엇인가요?

지리공간 데이터는 지표면 또는 지표면 근처에 위치하는 개체, 이벤트 또는 기타 특징을 설명하는 정보입니다. 지리공간 데이터는 일반적으로 위치 정보(일반적으로 지구상의 좌표) 및 속성 정보(해당 개체, 이벤트 또는 현상의 특성)와 시간 정보(위치 및 속성이 존재하는 시간 또는 수명)를 결합합니다.

제공되는 위치는 단기적으로 정적(예: 장비 위치, 지진 발생, 빈곤층 아동)일 수도 있고 동적(예: 움직이는 차량이나 보행자, 전염병 확산)일 수도 있습니다.

지리공간 데이터는 일반적으로 다양한 형식의 다양한 소스에서 수집한 대규모 공간 데이터 세트를 포함하며 인구조사 데이터, 위성 이미지, 날씨 데이터, 휴대전화 데이터, 그려진 이미지 및 소셜 미디어 데이터 등의 정보를 포함할 수 있습니다. 지리공간 데이터는 기존 비즈니스 데이터와 함께 검색, 공유, 분석 및 사용할 수 있을 때 가장 유용합니다.

지리공간 분석은 기존 데이터 유형에 시간과 위치를 추가하고 데이터 시각화를 구축하는 데 사용됩니다. 이러한 시각화에는 과거의 변화와 현재의 변화를 보여주는 지도, 그래프, 통계 및 지도가 포함될 수 있습니다. 이러한 추가 컨텍스트를 통해 이벤트를 더 완벽하게 파악할 수 있습니다. 방대한 스프레드시트에서 간과할 수 있는 인사이트가 알아보기 쉬운 시각적 패턴과 이미지로 드러납니다. 이를 통해 예측을 더 빠르고, 더 쉽고, 더 정확하게 할 수 있습니다.

지리공간 정보 시스템(GIS)은 특히 시각적 표현 내에서 데이터의 물리적 매핑과 관련이 있습니다. 예를 들어, 허리케인 지도(위치와 시간 표시)가 낙뢰 발생 가능 지역을 표시하는 다른 계층과 중첩되면 GIS가 작동하는 것을 볼 수 있습니다.