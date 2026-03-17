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건물 자동화란 무엇인가요?

By Ivan Belcic , Ian Smalley
게시일 2026년 03월 17일

건물 자동화, 정의

건물 자동화는 난방, 환기 및 공조(HVAC), 조명 및 보안과 같은 건물 인프라를 모니터링하고 제어하기 위해 중앙 집중식 디지털 시스템을 사용합니다. 건물의 자동화 시스템이 하나의 IT 네트워크로 중앙화되면 해당 건물은 스마트 빌딩이 됩니다.

건물 자동화 시스템(BAS)은 여러 건물 기술을 조정하는 더 광범위한 건물 관리 시스템(BMS)에 통합되는 경우가 많습니다. 일부 조직은 에너지 사용을 모니터링하고 최적화하는 데 중점을 둔 건물 에너지 관리 시스템(BEMS)도 도입합니다.

효과적으로 구현되면 BAS는 운영 비용을 절감하고 에너지 효율을 향상시키며 시설 관리자에게 건물 성능에 대한 더 높은 가시성을 제공합니다.

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건물 자동화 시스템(BAS) 구성 요소

건물 자동화 시스템은 센서와 인공지능(AI)을 포함한 다양한 기술을 통합하여 건물 시스템을 최적화하고 효율화합니다. 다음은 BAS에 포함되는 대표적인 건물 기술입니다.

센서

센서는 건물 환경을 모니터링하고 온도, 습도, 점유 상태, 조도 수준과 같은 핵심 데이터를 수집합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

  • HVAC 시스템과 연결되는 습도 센서
  • 잠재적인 화재를 감지하여 보안 시스템에 알림을 보내는 연기 감지기
  • 공간 내 활동 여부를 감지하고 이에 따라 조명을 조정하는 점유 센서

컨트롤러

컨트롤러는 입력되는 센서 데이터를 처리하고 알고리즘을 사용하여 사전에 설정된 작업을 수행합니다.

예를 들어 HVAC 컨트롤러는 습도가 사전 설정된 임계값을 초과하면 냉각 또는 제습을 시작할 수 있습니다. 조명 제어 시스템은 점유 센서의 입력을 기반으로 조명 수준을 조정합니다.

제어 시스템은 이상적인 설정과 수준을 유지하기 위해 건물 환경을 자동으로 제어합니다. 일부 최신 센서, 컨트롤러 및 네트워크 장치는 Power over Ethernet(PoE) 기술을 통해 연결 및 전원 공급이 가능합니다.

액추에이터

액추에이터는 BAS가 건물 환경을 물리적으로 제어하는 수단입니다. 이 장치는 컨트롤러로부터 명령이나 제어 신호를 받아 스위치, 밸브 및 댐퍼와 같은 모터 구동 장치를 작동시키는 전기기계 장치입니다.

센서가 BAS에 입력을 제공하는 반면 액추에이터는 실시간 출력으로 작동하여 건물 내 유틸리티 흐름을 제어함으로써 최적의 상태를 유지하고 에너지 효율을 확보합니다.

BAS는 BACnet, Modbus 또는 IP 기반 기술과 같은 통신 프로토콜을 사용하여 시스템 구성 요소 간 데이터 공유를 가능하게 합니다.

사용자 인터페이스

이용자와 건물 운영 인력은 사용자 인터페이스를 통해 BAS를 제어할 수 있습니다.

예를 들어 사용자는 온도 조절기를 사용하여 최적의 쾌적함을 위한 온도를 설정할 수 있습니다. 온도가 설정되면 BAS는 자동으로 작동하여 해당 상태를 유지합니다.

컴퓨터, 터치스크린, 모바일 앱은 모두 BAS 사용자 인터페이스로 활용될 수 있으며, 이를 통해 사용자는 건물 제어 기능에 접근할 수 있습니다.

디지털 BAS 기술

건물 자동화 자체는 새로운 개념이 아니며 (최초의 프로그래머블 온도 조절기는 1906년에 개발되었습니다) 현대 디지털 기술은 통합된 자동화 솔루션을 사용하는 스마트 빌딩의 등장을 이끌었습니다. 기존의 건물 자동화 시스템은 시스템별로 분리된 사일로형 폐쇄형 루프 구조였습니다. 현재는 하나의 상호 연결된 BAS를 통해 전체 스마트 빌딩이 제어됩니다.

물 펌프나 문과 같은 일상적인 장치에 장착된 사물인터넷(IoT) 센서는 실시간 상태 모니터링 및 제어를 위한 운영 데이터를 수집할 수 있습니다. 이러한 센서는 데이터를 중앙 집중식 소프트웨어 플랫폼으로 전송하며, 시설 관리자는 이를 통해 여러 하위 시스템에 걸친 건물 성능과 시스템 상태를 모니터링할 수 있습니다.

건물 시스템을 통합된 건물 관리 시스템(BMS)으로 연결하면 BAS가 다양한 건물 기능 간 데이터를 공유할 수 있어 시스템 간 협업이 향상되고 전체 운영 효율이 증가합니다.

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건물 자동화의 이점

건물 자동화 시스템(BAS)은 에너지 사용 감소, 운영 비용 절감 및 이용자의 생명 안전 향상을 통해 시설 관리를 개선할 수 있습니다. 다음은 BAS의 주요 이점입니다.

운영 비용 절감

건물 전체에 적용된 자동화 시스템은 주변 온도, 점유율, 배관 성능 등 다양한 실시간 데이터를 대량으로 생성합니다. 이러한 데이터를 실시간으로 분석함으로써 BAS는 자원 사용을 최적화하여 낭비를 줄이고 비용을 절감할 수 있습니다.

건물의 특정 구역이 사용되지 않을 경우 BAS는 해당 구역의 온도를 낮추고 조명을 끌 수 있습니다. 점유가 다시 시작될 것으로 예상되면 BAS는 해당 구역의 온도를 최적 수준까지 점진적으로 높일 수 있습니다.

에너지 효율성 향상

설정된 점유 패턴과 시간대에 따라 BAS는 온도, 환기 및 조명을 자동으로 조절하여 배출량과 에너지 비용을 줄일 수 있습니다. 지속 가능성을 고려해 설계된 건물은 그린 빌딩이라고 합니다.

예를 들어 고성능 에너지 효율 창문 차양은 일사량이 가장 높은 시간대에 자동으로 작동하여 외부 열 유입을 줄이고 냉방 사용을 낮출 수 있습니다.

최근 데이터 센터 건설이 급증하면서 건물 자동화에서 지속 가능성 중심 제어 솔루션에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다. 데이터 센터는 에너지 집약적이며 고도화된 냉각 및 에너지 관리 시스템을 필요로 합니다.

유연한 공간 사용

BAS의 기능 중 하나는 위치에 따라 건물 설정을 조정하는 것입니다. 이 기능에는 개방형 사무 공간 내에서 온도 또는 조명을 구역별로 나누어 설정하는 것도 포함될 수 있습니다.

실시간 점유 데이터는 시설 관리자가 주차 공간 가용성과 회의실 배치를 최적화하는 데에도 도움을 줍니다.

생산성 향상

일관되고 개인화된 환경 설정은 이용자의 편안함을 높여 주며, 이용자가 더 편안해질수록 방해 요소는 줄어들 수 있습니다. 주변 환경이 최대한의 편안함을 제공하도록 설계되면 인력은 업무에 더욱 집중하기 쉬워집니다. 이는 스마트 오피스가 이를 도입한 조직에 제공하는 여러 이점 중 하나입니다.

모니터링 및 유지보수 개선

컴퓨터 지원 시설 관리(CAFM) 시스템은 중앙 집중식 디지털 플랫폼을 활용하여 시설, 자산 및 유지보수 워크플로 관리를 지원합니다.

BAS 센서가 대량의 실시간 운영 데이터를 생성함에 따라 클라우드 기반 분석 플랫폼은 장비 성능 추세를 분석하고 시스템 성능 저하의 초기 징후를 감지할 수 있습니다. 예측 분석을 활용하여 시설 유지보수 팀은 고장이 발생하기 전에 유지보수를 계획할 수 있으며, 이를 통해 다운타임을 줄이고 불필요한 방문을 방지할 수 있습니다.

IoT 센서에서 수집된 데이터는 실제 자산의 가상 복제본인 디지털 트윈을 구축하는 데에도 활용될 수 있습니다. 이러한 디지털 모델을 분석함으로써 건물 운영 팀은 유지보수 전략을 시험하고 지속 가능성과 효율성을 위한 장기적인 자산 관리를 최적화할 수 있습니다.

이용자 안전 향상

건물 자동화 시스템은 시설 이용자의 안전을 높이는 다양한 이점을 제공합니다. 자동화된 환기 제어는 공기 질을 개선하는 데 도움을 주며, 보다 지능적인 화재 경보 시스템은 치명적인 사고를 예방하는 데 기여합니다.

출입 통제 시스템은 건물 내 물리적 공간에 대한 출입을 관리하여, 인력이 자신의 역할과 관련된 공간에만 접근할 수 있도록 합니다. 패턴 분석은 인력이 건물을 가장 많이 이용하는 시간대를 기준으로 출입을 제한함으로써 출입 통제를 보다 정교하게 관리하는 데 도움을 줍니다.

건물 출입 통제는 보다 광범위한 IT 보안 시스템과 통합될 경우, 물리적 접근 권한을 디지털 ID 관리와 연계하여 더 강력한 데이터 보안을 구현함으로써 기업 보안 정책을 지원할 수 있습니다.

건물 자동화의 과제

건물 자동화 시스템(BAS)을 구축할 때의 초기 과제에는 상당한 비용과 함께 분리된 데이터 세트를 통합하고 이질적인 시스템을 연결하며 사용자를 온보딩하는 작업이 포함됩니다. 구축 이후에는 BAS 운영자가 사이버 보안 위험, 환경 요인, 성능 저하 및 궁극적인 시스템 노후화에 대응해야 합니다.

건물 자동화의 과제에는 다음이 포함됩니다.

  • 높은 초기 비용: 자동화 시스템 구축은 자본 집약적인 투자이며, 자동화와 효율성 향상이 이루어진 이후 수년이 지나야 투자 수익을 얻을 수 있을 수 있습니다.
  • 데이터 사일로: 최적화된 BAS는 중앙화된 건물 데이터를 필요로 합니다. 시설 관리자와 데이터 팀은 데이터를 중앙화하고 체계적으로 정리하기 위해 협력해야 합니다.
  • 통합 및 호환성: 건물을 하나의 시스템씩 순차적으로 자동화하면 향후 통합 및 호환성 문제가 발생할 수 있습니다. 일부 독점 시스템은 특히 각 공급업체가 서로 다른 프로토콜을 사용하는 경우 다른 시스템과 통합하기 어려울 수 있습니다.
  • 사이버 보안 위험: 더 많은 시스템과 구성 요소가 디지털화되고 온라인에 연결될수록 사이버 공격 경로는 증가합니다. 건물 자동화 시스템은 강력한 사이버 보안 보호를 갖추도록 설계되어야 합니다.
  • 시스템 노후화: 결국 최신 BAS 기술도 더 새로운 대안이 등장함에 따라 구식이 됩니다. 시설 관리자는 적절한 예산을 배분하고 관련 업그레이드를 통해 시스템 성능을 유지하기 위해 경영진과 협력해야 합니다.
  • 성능 저하: BAS는 적절하게 보정되고 유지되지 않으면 성능이 떨어질 수 있습니다.
  • 인적 오류: 조직이 BAS를 도입할 때 조직은 모든 인력에게 올바른 사용 방법을 교육해야 합니다. 그렇지 않으면 사용자는 시스템 설정을 실수로 변경하여 성능을 악화시킬 수 있습니다.
  • 리트로핏: 오래된 건물에 최신 BAS를 도입하면 대규모의 비용이 많이 드는 개보수가 수반될 수 있습니다. 공급자는 특히 지역 규제로 보호될 수 있는 역사적 건물의 경우 더 복잡한 설치 과정을 처리해야 합니다.
  • 환경 변수: 자동화가 실내 환경을 조절하는 데 도움을 줄 수 있지만, 높은 습도, 극한 온도 또는 도시 열섬과 같은 외부 환경 요인은 여전히 건물 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 지속 가능성을 확보하려면 BAS만으로는 충분하지 않으며, 건축 자재와 건축 설계 선택도 중요한 요소입니다.

작성자

Ivan Belcic

Staff writer

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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