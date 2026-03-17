건물 자동화란 무엇인가요?

건물 자동화 시스템(BAS)은 여러 건물 기술을 조정하는 더 광범위한 건물 관리 시스템(BMS)에 통합되는 경우가 많습니다. 일부 조직은 에너지 사용을 모니터링하고 최적화하는 데 중점을 둔 건물 에너지 관리 시스템(BEMS)도 도입합니다.

효과적으로 구현되면 BAS는 운영 비용을 절감하고 에너지 효율을 향상시키며 시설 관리자에게 건물 성능에 대한 더 높은 가시성을 제공합니다.