제품 개발에서의 AI

AI는 컴퓨터가 인간처럼 학습하고 문제를 해결하며 의사 결정을 내릴 수 있도록 하는 기술입니다. AI가 2010년대부터 핵심 비즈니스 프로세스에 광범위하게 통합된 이후, 제품 디자이너와 관리자들은 이를 제품 개발에 가장 효과적으로 적용하는 방법을 실험해 왔습니다.

지난 10년 동안 AI 기반 시스템은 워크플로를 간소화하고 반복적인 작업을 자동화하며 제품 개발에 대한 보다 데이터 중심적인 접근 방식을 가능하게 하는 등 조직의 제품 개발 방식을 변화시켰습니다. 전 세계에서 가장 크고 성공적인 기업들 가운데 일부는 이미 Microsoft, OpenAI(ChatGPT), McKinsey를 포함해 자사의 프로세스에 AI를 도입했습니다.

오늘날 가장 진보된 AI 제품 개발 도구는 설계자가 복잡한 알고리즘과 생성형 AI 모델을 사용하는 신제품 아이디어를 생성하고 이를 더 빠르게 프로토타이핑 및 테스트할 수 있도록 지원합니다. 이 접근 방식은 전반적인 시장 출시 시간을 단축합니다.