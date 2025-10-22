제품 개발에서의 AI

AI는 컴퓨터가 인간처럼 학습하고 문제를 해결하며 의사 결정을 내릴 수 있도록 하는 기술입니다. AI가 2010년대부터 핵심 비즈니스 프로세스에 광범위하게 통합된 이후, 제품 디자이너와 관리자들은 이를 제품 개발에 가장 효과적으로 적용하는 방법을 실험해 왔습니다.
지난 10년 동안 AI 기반 시스템은 워크플로를 간소화하고 반복적인 작업을 자동화하며 제품 개발에 대한 보다 데이터 중심적인 접근 방식을 가능하게 하는 등 조직의 제품 개발 방식을 변화시켰습니다. 전 세계에서 가장 크고 성공적인 기업들 가운데 일부는 이미 Microsoft, OpenAI(ChatGPT), McKinsey를 포함해 자사의 프로세스에 AI를 도입했습니다.
오늘날 가장 진보된 AI 제품 개발 도구는 설계자가 복잡한 알고리즘과 생성형 AI 모델을 사용하는 신제품 아이디어를 생성하고 이를 더 빠르게 프로토타이핑 및 테스트할 수 있도록 지원합니다. 이 접근 방식은 전반적인 시장 출시 시간을 단축합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
AI는 제품 개발 프로세스를 근본적으로 변화시켜 과거보다 더 빠르게 고객 행동에 대한 인사이트를 얻을 수 있도록 돕고 있습니다. 또한 제품 아이디어 발상, 프로토타이핑, 테스트 및 배포에도 혁신을 가져오고 있습니다. 제품 개발의 다양한 프로세스에 AI가 어떻게 통합되고 있는지 살펴보세요.
AI 도구는 주로 생성형 AI 시스템을 사용하여 제품 개발의 첫 단계를 개선하는 데 도움이 됩니다. 이러한 시스템은 텍스트, 이미지, 동영상과 같은 독창적인 콘텐츠를 생성할 수 있는 AI를 기반으로 하여 팀이 시장 조사를 더 빠르게 수행할 수 있도록 도와줍니다.
생성형 AI 도구는 대규모 데이터 세트를 선별하여 LinkedIn, X, Facebook과 같은 소셜 미디어 플랫폼에서 사용자 행동에 대한 인사이트를 빠르게 얻을 수 있습니다. 머신 러닝(ML) 알고리즘은 제품 관리자가 제품 개발을 위한 새로운 기회로 이어질 수 있는 과제와 고객 선호도를 파악하는 데 도움이 됩니다.
예를 들어, 일부 최신 조직에서는 제품 관리 소프트웨어에 완전히 통합된 AI 어시스턴트를 실험적으로 도입하고 있습니다. 이러한 고급 AI 도구는 실시간으로 고객 피드백을 분석하여 제품 관리자가 신제품 개발이 필요한 부분을 빠르게 파악할 수 있도록 도와줍니다.
아이디어 발상 또는 브레인스토밍은 제품 개발 라이프사이클의 두 번째 단계로, 지난 10년 동안 AI의 영향을 많이 받았습니다. 특히 ChatGPT 및 기타 생성형 AI 도구가 출시된 이후 2년 동안 이러한 영향은 더욱 두드러졌습니다.
생성형 AI 도구는 제품 관리자가 첫 번째 단계에서 수집한 리서치에서 얻은 인사이트를 활용할 수 있도록 도와줍니다. 이 도구는 인사이트를 시장에 적합할 가능성이 있는 신제품에 대한 아이디어로 전환합니다.
이 단계에서 AI 기반 텍스트 및 이미지 생성기는 팀이 이해관계자가 검토할 수 있는 잠재적 신제품의 AI 생성 목업을 구축하는 데 도움을 줍니다. 처음에는 설계자를 대체할 수 있는 잠재적인 도구로 여겨졌지만, 지난 3년 동안 생성형 AI는 파트너처럼 작동할 수 있다는 것이 입증되었습니다. 생성형 AI는 반복적인 작업을 수행함으로써 창의성을 강화하고 창작 속도를 높이는 데 도움을 줄 수 있습니다.
설계 및 프로토타입 제작 단계에서 AI 도구는 제품 설계자가 새로운 제품의 개념을 수작업으로 했을 때보다 더 빠르게 프로토타입으로 구현할 수 있도록 지원합니다. AI로 강화된 컴퓨터 지원 설계(CAD) 시스템은 복잡한 설계를 사람보다 더 빠르고 효율적으로 만들 수 있습니다. 설계 및 프로토타입 제작 프로세스의 반복적인 부분을 자동화하면 엔지니어와 제품 설계자가 창의적이고 전략적인 의사 결정 작업에 더 집중할 수 있습니다.
AI 기반 시뮬레이션 도구는 팀이 설계와 프로토타입이 고객에게 어떻게 사용될지 예측할 수 있도록 지원함으로써 이 단계에서 중추적인 역할을 합니다. 머신 러닝 기반 시뮬레이션은 각 제품 설계를 철저히 비교하여 제품 관리자가 자신의 설계가 시장에서 어떻게 작동할지 이해할 수 있도록 도와줍니다.
설계 단계가 완료되면 AI 기반 도구는 테스트 및 빌드 단계의 여러 측면을 자동화하여 수백, 심지어 수천 개의 프로토타입 변형을 생성하여 성능을 비교 테스트합니다.
프로토타입이 검증되면 빌드 단계에서 생성형 AI가 중요한 역할을 하며, 수작업으로 진행되던 프로세스를 자동화하고 품질 보증(QA) 팀의 시간을 절약해 줍니다.
테스트 단계가 거의 완료되면 제품 관리자는 성능, 사용자 경험(UX), 지속 가능성과 같은 지표를 통해 AI를 사용하여 신제품을 평가합니다. 심지어 제품 개발 라이프사이클의 마지막 단계인 출시 및 반복 단계에 앞서 시장 적합성과 가격 책정을 테스트하는 데도 AI 기술이 사용됩니다.
출시 및 반복 단계에서 AI는 제품의 지속적인 개선을 지원하며, 실제 데이터를 수집하여 조직이 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 돕습니다.
고급 AI 시스템은 고객 경험과 시장 채택 지표를 모니터링하도록 설계되었습니다. 또한 제품 개발 파이프라인에 직접 연결하여 신제품과 새로운 제품 기능에 대한 정보를 제공합니다.
이 단계에서도 머신 러닝 알고리즘은 데이터의 이상 징후를 강조하여 제품 관리자가 잠재적인 문제를 더 빨리 발견하고 사용자 행동과 시장 동향에서 의미 있는 변화를 감지할 수 있도록 하는 핵심적인 역할을 합니다.
제품 개발 라이프사이클에 AI를 통합함으로써 제품 관리자와 개발팀은 AI 기능을 사용하여 프로세스를 개선하고, 고객 행동에 대한 심층적인 인사이트를 확보하고, 더 빠르게 혁신할 수 있게 되었습니다. 제품 개발에 AI를 사용함으로써 얻을 수 있는 기업의 주요 이점을 살펴보세요.
제품 개발 팀은 AI 도구로 오래된 프로세스를 최적화함으로써 다양한 제품의 출시 기간을 획기적으로 단축할 수 있었습니다. 아이디어 구상, 프로토타입 제작, 시뮬레이션이 모두 AI로 개선되어 팀이 과거보다 더 빠르고 효율적으로 브레인스토밍하고, 새로운 제품을 만들고, 결함을 파악할 수 있게 되었습니다.
팀이 신제품을 테스트하는 제품 개발 단계인 검증도 AI를 통해 혁신되었습니다. 이제 제품 관리자는 AI로 강화된 실시간 분석을 통해 고객이 신제품을 어떻게 사용하는지 정확하게 파악하여 제품 품질을 검증할 수 있습니다. 소프트웨어 제품 개발 주기에서 AI 테스트 도구는 수천 개의 시뮬레이션을 실행하여 수동으로 수행하던 품질 보증 프로세스를 자동화합니다.
수동 프로세스의 자동화는 AI 기술이 기업을 지원하는 핵심적인 방법 중 하나입니다. 이전에는 문서 및 규정 준수 모니터링과 같은 반복적이고 데이터 집약적인 작업에는 수동 입력이 필요했습니다. AI 도구의 광범위한 도입으로 조직은 이러한 작업의 일부를 자동화하여 귀중한 시간과 리소스를 확보할 수 있게 되었습니다. 또한 AI 자동 워크플로는 제품 개발 라이프사이클에서 인적 오류의 가능성을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
AI 도구는 개발 라이프사이클의 모든 단계에서 주요 지표를 자세히 볼 수 있는 실시간 대시보드를 사용하여 제품 관리자가 데이터에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 제품이 시장에 출시된 후에도 이러한 대시보드는 고객이 제품을 어떻게 사용하고 있는지에 대한 인사이트를 지속적으로 제공합니다.
제품 개발 라이프사이클에서 AI를 사용하면 얻을 수 있는 이점으로 인해 모든 규모의 기업이 핵심 프로세스와 전략에 AI를 통합할 수 있는 새로운 방법을 모색하고 있습니다. 설계 및 프로토타입 제작부터 방대한 양의 고객 피드백 데이터에서 인사이트를 찾는 것까지, 제품 개발에서 AI를 활용하는 대표적인 기업 활용 사례를 살펴보세요.
AI 도구는 제품 설계 단계에서 팀이 더 빠르게 브레인스토밍하고, 다양한 설계를 실험하고, 가설을 테스트할 수 있도록 널리 사용되고 있습니다. 특히 생성형 AI와 머신 러닝은 최근 몇 년 동안 팀이 제품 변형을 테스트하고 사전 정의된 지표를 기반으로 새로운 설계를 생성하는 데 도움이 되었습니다.
AI 기반 예측 분석은 기업이 신제품 개발에 접근하는 방식을 변화시켰습니다. 이 절차에는 소셜 미디어, 고객 피드백 및 온라인 리뷰를 기반으로 제품이 시장에서 어떻게 반응할지 분석하기 위해 AI 도구를 사용하는 것이 포함됩니다. AI 기반 인사이트는 수동 조사보다 고객 선호도의 추세를 더 빠르게 파악할 수 있어 조직이 보다 민첩하고 적응력 있는 접근 방식을 취할 수 있습니다.
AI는 현대 공급망의 여러 측면을 개선하여 재고 관리자가 AI로 강화된 고급 예측 도구를 사용하여 제품의 공급과 수요를 최적화할 수 있도록 지원합니다. AI 시스템은 공급업체의 실시간 데이터를 분석하여 공급이 부족할 때 제품의 제조 및 배송을 자동화합니다.
AI는 대량의 텍스트를 분석하여 긍정적 또는 부정적 감정을 표현하는지 여부를 판단하는 프로세스인 제품 개발의 감정 분석을 크게 개선하고 있습니다.
AI 감정 분석 도구는 소셜 미디어 사이트 및 기타 플랫폼에서 고객 피드백을 종합적으로 수집하고 제품 관리자가 설정한 매개변수에 따라 분석합니다. 머신 러닝 알고리즘은 분석된 피드백을 바탕으로 새로운 제품 아이디어나 기능을 제안하기도 합니다.
제품 개발 워크플로우에 AI를 도입하는 것은 조직이 이 분야에 접근하는 방식이 바뀌고 있음을 의미합니다. 설계자의 브레인스토밍 및 프로토타입 제작 방식을 간소화하는 것부터 코드 작성 및 테스트와 같이 시간이 많이 걸리는 DevOps 측면을 자동화하는 것까지, 전체 제품 개발 라이프사이클을 혁신하고 있습니다.
기술이 계속 발전함에 따라 다음 세 가지 영역이 혁신을 주도할 것으로 보입니다.
AI가 제품 개발에 통합되는 추세는 인간의 창의성을 대체하는 것이 아니라 이를 활성화하고 향상시키는 방향으로 나아가고 있습니다. 이러한 노력의 중심에는 사람처럼 추론하고 도구를 사용하며 문제를 해결하는 AI 시스템인 에이전틱 AI가 있습니다.
에이전틱 AI의 높은 수준의 정교함은 생성형 AI보다 목표 지향적입니다. 또한 크리에이티브 프로세스에 정보를 제공하고 개선할 수 있는 연구 및 프로세스 관리와 같은 복잡한 작업도 수행할 수 있습니다.
로우코드 및 노코드 소프트웨어 플랫폼을 사용하면 컴퓨터 프로그래밍에 대한 배경 지식이 없는 개인도 간단한 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 AI에 의해 크게 향상되고 있습니다.
코딩을 하지 않는 사람들은 로우코드 및 노코드 플랫폼을 사용하여 점점 더 정교한 애플리케이션을 저렴한 비용으로 제작하고 있습니다. 최근 보고서에 따르면 올해 새로운 엔터프라이즈 애플리케이션의 70%가 로우코드 및 노코드 플랫폼에 구축될 것이며, 이는 지난 5년 동안 25% 증가한 수치입니다.2
AI에 대한 두려움으로 가득 찬 헤드라인이 넘쳐나고 있으며, 기업이 매일 사용하는 도구에 AI 기술이 더 많이 통합될수록 이러한 두려움은 더 커지는 것으로 보입니다. 현대의 기업들은 기술을 피하기보다는 책임감 있고 윤리적으로 기술을 프로세스에 통합할 수 있는 방법을 점점 더 많이 찾고 있습니다.
제품 개발의 예로는 공정성과 투명성의 가드레일을 생성형 AI 도구에 도입하는 설계자와 기본 알고리즘에 편향을 줄이는 AI 프레임워크를 구축하는 엔지니어를 들 수 있습니다.
지능형 자산 관리 및 공급망을 위한 AI 기반 솔루션으로 복원력이 뛰어난 비즈니스를 구축합니다.
풍부한 데이터와 강력한 AI 기술을 사용하여 IBM과 함께 최적화 프로세스를 통합하고 비즈니스 운영을 혁신하세요.
IBM Cloud Pak for Business Automation은 운영 관리 및 자동화를 위한 통합 소프트웨어 구성요소의 모듈식 세트입니다.
업계 최고의 IBM 솔루션으로 비즈니스 운영을 혁신하세요. 지능형 워크플로와 자동화 기술을 통해 생산성, 민첩성, 혁신성을 강화하세요.