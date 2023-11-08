생성형 AI 기반 어시스턴트는 지능형 대화형 인터페이스를 통해 비즈니스를 혁신하고 있습니다. 인간과 유사한 응답과 콘텐츠를 이해하고 생성할 수 있는 이 어시스턴트는 인간과 기계가 협업하는 방식을 혁신하고 있습니다. 대규모 언어 모델(LLM)은 이러한 새로운 혼란의 중심에 있습니다. LLM은 방대한 양의 데이터에 대해 학습되며, 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 몇 가지 교육 예제를 통해 특정 기업 사용 사례에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다.

우리는 AI 어시스턴트가 대화를 넘어 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 호출하여 특정 비즈니스 목표를 달성할 수 있는 에이전트를 통해 도구를 활용하는 방법을 배우는 새로운 진화의 단계를 목격하고 있습니다. 이제 몇 시간씩 걸리던 작업도 재사용 가능한 방대한 에이전트 카탈로그를 오케스트레이션함으로써 몇 분 만에 완료할 수 있습니다. 또한 이러한 에이전트를 함께 구성하여 복잡한 워크플로를 자동화할 수도 있습니다.

AI 어시스턴트는 API 기반 에이전트를 사용하여 직무 설명 작성, HR 시스템에서 보고서 가져오기, 후보자 소싱 등과 같은 일상적인 작업을 지식 근로자에게 지원할 수 있습니다. 예를 들어, HR 관리자는 AI 어시스턴트에게 새로운 역할에 대한 직무 설명을 작성해 달라고 요청하고, 어시스턴트는 회사의 요구 사항을 충족하는 자세한 직무 설명을 생성할 수 있습니다. 마찬가지로 채용 담당자는 AI 어시스턴트에게 채용 후보자를 찾아달라고 요청할 수 있으며, 어시스턴트는 다양한 출처에서 자격을 갖춘 후보자 목록을 제공할 수 있습니다. AI 어시스턴트를 통해 지식 근로자는 시간을 절약하고 더 복잡하고 창의적인 문제에 집중할 수 있습니다.

자동화 빌더는 AI 어시스턴트의 강력한 기능을 활용하여 빠르고 쉽게 자동화를 생성할 수도 있습니다. 수수께끼처럼 들릴 수도 있지만 AI 어시스턴트는 생성형 AI를 사용하여 자동화 프로세스 자체를 자동화합니다. 이를 통해 에이전트를 더 쉽고 빠르게 구축할 수 있습니다. 비즈니스 자동화를 위한 에이전트를 구축하는 데는 두 가지 필수 단계가 있습니다. 대상 사용 사례에 맞게 에이전트를 교육하고 강화하는 것과 여러 에이전트의 카탈로그를 오케스트레이션하는 것입니다.