Social Media Analytics란 무엇인가요?

Social Media Analytics은 소셜 채널에서 수집한 데이터를 모으고 의미를 찾아 비즈니스 의사 결정을 지원하고, 소셜 미디어를 통해 이러한 의사 결정에 따른 행동의 성과를 측정하는 능력입니다.
실무자와 분석가 모두 Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit 등 다양한 웹사이트와 채널을 통해 소셜 미디어가 무엇인지 알고 있습니다.
Social Media Analytics는 개별 채널에서 수집한 좋아요, 팔로우, 리트윗, 미리 보기, 클릭 수, 노출 수 등의 메트릭보다 더 광범위합니다. 또한 LinkedIn 또는 Google Analytics와 같은 마케팅 캠페인을 지원하는 서비스에서 제공하는 보고와도 다릅니다.
Social Media Analytics는 웹 검색 도구와 유사하게 작동하도록 특별히 설계된 소프트웨어 플랫폼을 사용합니다. 키워드 또는 주제에 대한 데이터는 여러 채널에 걸쳐 있는 검색어 또는 웹 '크롤러'를 통해 검색됩니다. 텍스트 조각이 반환되고, 데이터베이스에 로드되고, 분류 및 분석되어 의미 있는 인사이트를 도출합니다.
Social Media Analytics에는 소셜 리스닝의 개념이 포함되어 있습니다. 리스닝이란 소셜 채널에서 문제와 기회가 있는지 모니터링하는 것입니다. Social Media Analytics 도구는 일반적으로 리스닝과 성과 분석을 포함하는 보다 포괄적인 보고에 리스닝을 통합합니다.
IBM은 소셜 미디어가 널리 보급됨에 따라 다음과 같이 지적합니다. "훌륭한 제품에 대한 소식은 빠르게 퍼져나갑니다. 또한 불량 제품이나 고객 서비스 담당자와의 좋지 않은 경험에 대한 뉴스도 마찬가지로 빠르게 퍼질 수 있습니다. 이제 소비자들은 브랜드가 자신들의 약속에 대해 책임을 지게 하고, 친구, 동료, 일반 대중과 그 경험을 공유하고 있습니다."
Social Media Analytics는 기업이 이러한 경험을 해결하고 이를 다음과 같이 활용할 수 있도록 지원합니다.
이러한 인사이트는 화가 난 트윗을 처리하는 것과 같은 전술적 조정을 수행하는 데 사용할 수 있을 뿐만 아니라 전략적 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 실제로 IBM은 Social Media Analytics가 이제 "기업의 전략 개발 방식에 대한 핵심 논의에 포함되고 있다"고 말합니다.
이러한 전략은 다양한 비즈니스 활동에 영향을 미칩니다.
효과적인 Social Media Analytics을 위한 첫 번째 단계는 목표를 세우는 것입니다. 목표는 수익 증대부터 서비스 문제 파악에 이르기까지 다양합니다. 여기에서 주제 또는 키워드를 선택하고 날짜 범위와 같은 매개변수를 설정할 수 있습니다. YouTube 동영상에 대한 응답, Facebook 대화, Twitter 논쟁, Amazon 제품 리뷰, 뉴스 사이트의 댓글과 같은 출처도 지정해야 합니다. 특정 제품, 서비스 또는 브랜드와 관련된 출처를 선택하는 것이 중요합니다.
일반적으로 목표, 주제, 매개변수 및 출처를 지원하기 위해 데이터 세트가 설정됩니다. 데이터를 쉽게 이해하고 조작할 수 있는 시각화를 통해 데이터를 검색, 분석 및 보고합니다.
이러한 단계는 Social Media Analytics 플랫폼의 기능을 통해 더 효과적으로 만들 수 있는 일반적인 Social Media Analytics 접근 방식의 전형적인 단계입니다.
