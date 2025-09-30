Social Media Analytics란 무엇인가요?

실무자와 분석가 모두 Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit 등 다양한 웹사이트와 채널을 통해 소셜 미디어가 무엇인지 알고 있습니다.

Social Media Analytics는 개별 채널에서 수집한 좋아요, 팔로우, 리트윗, 미리 보기, 클릭 수, 노출 수 등의 메트릭보다 더 광범위합니다. 또한 LinkedIn 또는 Google Analytics와 같은 마케팅 캠페인을 지원하는 서비스에서 제공하는 보고와도 다릅니다.



Social Media Analytics는 웹 검색 도구와 유사하게 작동하도록 특별히 설계된 소프트웨어 플랫폼을 사용합니다. 키워드 또는 주제에 대한 데이터는 여러 채널에 걸쳐 있는 검색어 또는 웹 '크롤러'를 통해 검색됩니다. 텍스트 조각이 반환되고, 데이터베이스에 로드되고, 분류 및 분석되어 의미 있는 인사이트를 도출합니다.



Social Media Analytics에는 소셜 리스닝의 개념이 포함되어 있습니다. 리스닝이란 소셜 채널에서 문제와 기회가 있는지 모니터링하는 것입니다. Social Media Analytics 도구는 일반적으로 리스닝과 성과 분석을 포함하는 보다 포괄적인 보고에 리스닝을 통합합니다.