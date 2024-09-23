디바이스가 제조되는 동안 디바이스에 펌웨어가 설치됩니다. 주로 운영 체제(OS)와 디바이스 자체 간의 통신을 용이하게 합니다. 입력된 데이터가 아웃풋으로 변환되는 장소인 컴퓨터의 중앙 처리 장치 (CPU)는 컴퓨터 메모리에서 펌웨어를 검색하여 실행합니다.

장치가 꺼져 있을 때 콘텐츠를 저장할 수 있는 장치의 비휘발성 메모리에 위치하며, 펌웨어는 임의 접근 메모리(RAM), 읽기 전용 메모리(ROM), 지울 수 있는 프로그래밍 가능한 읽기 전용 메모리(EPROM), 플래시 메모리 등 여러 종류의 메모리 유형에 기록할 수 있습니다. 펌웨어에 필요한 작업의 복잡성이 증가함에 따라 플래시 메모리와 기본 아웃풋 시스템(BIOS)을 사용하는 등 컴퓨터 하드웨어의 일부 특성을 갖추게 되었습니다.

펌웨어는 일반적으로 플래시 메모리라고도 하는 시스템의 '비휘발성' 또는 '읽기 전용' 메모리(ROM)에 데이터를 저장합니다. 이러한 유형의 메모리는 플래시 드라이브, 스마트폰, 디지털 카메라, 노트북 등과 같은 다양한 휴대용 장치에 사용되며 펌웨어 기능에 필수적입니다. 최근에 플래시 메모리는 일반적으로 컴퓨터와 관련된 것과 동일한 기능을 일부 갖추고 있습니다.

예를 들어, 컴퓨터는 부팅될 때 기본 입출력 시스템(BIOS)이라는 순서를 거칩니다. BIOS 시퀀스를 실행한 최초의 펌웨어는 ROM 칩을 사용했지만, 이제는 시스템 보드에서 칩을 분리하고 재프로그래밍하지 않고도 데이터를 재기록할 수 있도록 플래시 메모리를 BIOS에 사용하는 시스템으로 전환되었습니다.