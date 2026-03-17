디지털 주권 솔루션

조직이 원하는 방식으로 강력한 기술을 활용하여 디지털 주권을 강화하도록 IBM®이 어떻게 지원하는지 알아보세요.
IBM은 지역 및 산업별 규정을 준수하는 동시에 데이터, 애플리케이션 및 인프라 통제력을 유지할 수 있는 신뢰할 수 있는 프레임워크를 제공합니다. IBM은 하이브리드 환경 전반에서 작동하도록 설계된 역량을 바탕으로 비즈니스 자율성을 강화하고, 비전과 구체적인 비즈니스 성과 간의 격차를 해소하도록 지원합니다.
2027년까지 다국적 조직의 80%가 주권 데이터 전략을 도입할 것입니다. 1
소버린 클라우드 시장은 2023년 370억 달러에서 2028년 1,690억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2
은행, 의료, 유틸리티 등 규제 대상 산업에 대한 지출은 2028년까지 140억 달러에서 660억 달러로 5배 증가할 것으로 예상됩니다. 3
IBM은 고객이 데이터를 보호하고, 완벽한 투명성을 유지하며, 책임감 있게 AI를 배포할 수 있도록 지원함으로써, 고객이 단순한 규정 준수를 넘어 디지털 통제력을 지속적인 전략적 우위의 원천으로 전환할 수 있도록 합니다.
기업은 선택을 제한하는 벤더 종속 없이 데이터, 워크로드 및 기술의 실행 방식과 위치를 자유롭게 결정할 수 있어야 합니다. IBM은 유연성을 제공하는 개방적이고 상호운용 가능한 솔루션을 구축하여, 팀이 비즈니스에 부합하는 선택을 할 수 있도록 지원합니다.
데이터의 위치, 데이터 접근 권한, 클라우드 및 AI 시스템 전반에서의 데이터 사용 방식에 대한 완벽한 가시성은 이제 기본적인 필수 요건입니다. IBM은 확신을 가지고 데이터에 접근하고 관리 및 통제할 수 있도록 지원하는 툴과 거버넌스 프레임워크를 제공합니다.
주권 요구사항이 완전히 동일한 산업이나 조직은 없습니다. IBM은 소프트웨어, 인프라 및 컨설팅 전반에 걸쳐 맞춤 구성이 가능한 주권 확보 방안을 제공하므로, 규정 요구사항, 보안 태세 및 혁신 목표에 부합하는 모델을 갖출 수 있습니다.
규정 준수, 보안 또는 선택권을 희생하지 않으면서 현대화를 추진하고 AI를 도입하며 전환을 가속화하세요. IBM의 아키텍처 접근 방식을 통해 데이터, AI 모델, 운영 및 기술 전반에 걸쳐 주권을 유지하면서 혁신을 가속화할 수 있습니다.
기업, 정부 및 서비스 제공업체가 AI 지원 환경을 생성, 배포 및 관리할 수 있도록 구축된 사전 설계 소프트웨어입니다. IBM Sovereign Core는 입증 가능한 주권을 실현하도록 지원합니다. 즉, 클라우드 수준의 민첩성, 내장된 규정 준수 기능, 간소화되고 확장 가능한 배포를 바탕으로 소버린 워크로드와 AI를 신속하게 실행할 수 있는 자율성과 통제력을 제공합니다.
클라우드 및 AI 시스템 전반의 데이터 레지던시, 액세스, 거버넌스 및 라이프사이클 관리의 명확한 가시성을 확보하여 데이터가 안전하게 보호되고 규정을 준수하도록 보장합니다.
IBM은 민감한 워크로드를 안심하고 관리할 수 있도록 엔드투엔드 데이터 보안, 암호화, 관측 가능성 및 거버넌스 솔루션을 제공합니다.
IBM watsonx.data integration은 모든 통합 스타일, 데이터 유형 및 스토리지 아키텍처에서 작동하여 파이프라인 설계 및 최적화를 직관적이고 내구성 있게 만듭니다.
데이터를 한 곳으로 모두 이전할 필요 없이 사용자의 환경 전반에서 데이터에 안전하게 액세스하고 통합하며 체계화할 수 있습니다.
원시 데이터를 실행 가능한 인사이트로 신속하게 변환하고 데이터 거버넌스, 품질, 리니지 및 공유를 통합하며, 안정적이고 컨텍스트화된 데이터로 데이터 소비자를 지원할 수 있습니다.
하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 고급 보안 및 모니터링 소프트웨어로 민감한 데이터를 보호하세요.
투명성을 바탕으로 AI 시스템을 배포 및 통제하여 모델과 데이터 세트가 규정, 윤리 및 운영 요구사항에 부합하도록 보장합니다.
IBM의 엔터프라이즈 AI 툴 및 컨설팅 서비스는 조직이 규정을 준수하는 AI 환경과 책임감 있는 AI 관행을 구축하도록 지원합니다.
앱을 리플랫포밍하는 경우나 새로운 기능을 배포하는 경우 모두, 귀하의 AI 소프트웨어 개발 파트너인 Bob은 그 의도와 리포지토리, 보안 표준을 이해합니다.
거버넌스를 중앙 집중화하고 책임감 있는 AI 정책을 적용하여 에코시스템 전반에서 데이터 및 데이터 소스를 안전하게 유지하고 규정을 준수하며 확인할 수 있도록 하세요.
IBM watsonx.ai는 모든 클라우드 또는 하이브리드 환경에서 즉시 사용할 수 있는 API, 툴, 사용자 지정 가능한 모델 및 유연한 런타임을 포함합니다.
업무를 자동화하고 복잡한 프로세스를 간소화하는 생성형 AI 및 자동화 솔루션으로 비즈니스 역량을 강화하세요.
핵심 운영 환경의 배포, 모니터링 및 관리 방식을 완벽하게 통제하여 복잡한 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 복원력과 규정 준수를 보장하세요.
IBM은 조직이 전 세계에 분산된 운영 환경에서 위험을 최소화하고, 거버넌스를 강화하며, 자율성을 유지하는 프레임워크를 확립하도록 지원합니다.
개방적이고 안전한 고성능의 비용 효율적인 하이브리드 클라우드 플랫폼으로 워크로드가 있는 곳에서 데이터와 AI를 최대한으로 활용할 수 있습니다.
Terraform은 조직이 클라우드, 프라이빗 데이터센터 및 SaaS 인프라를 프로비저닝하고 라이프사이클 전반에 걸쳐 지속적으로 관리할 수 있는 단일 워크플로를 제공합니다.
운영 및 보안 데이터를 애플리케이션 중심의 성능 및 위험 뷰로 통합합니다.
온프레미스 및 클라우드 환경에서 권한 있는 액세스 관리, 애플리케이션 제어 및 엔드포인트 권한 보안 기능을 제공합니다.
벤더 종속을 없애고 혁신을 촉진하는 개방적이고 상호운용 가능하며 이식성이 뛰어난 아키텍처를 통해 원하는 방식으로 기술을 구축하고 실행하세요.
IBM의 하이브리드 클라우드, 자동화 및 현대화 기능을 활용하면 조직은 모든 계층에 걸쳐 유연하고 안전한 소버린 기술 스택을 설계할 수 있습니다.
일관된 경험과 Power 인프라 연결성을 갖춘 하이브리드 플랫폼의 혜택을 누리세요.
하이브리드 클라우드 환경에서 OpenShift 애플리케이션과 watsonx.data를 실행하는 AI, VM 및 컨테이너를 위한 통합 셀프 서비스 플랫폼입니다.
IBM Z는 엔터프라이즈 운영 체제 및 더 높은 AI 정확도, 생산성 및 민첩성을 제공하는 IBM Z 소프트웨어를 실행하는 IBM Telum 프로세서를 기반으로 하는 현대적인 인프라 제품군입니다.
IBM LinuxONE은 IBM Telum 프로세서를 탑재한 엔터프라이즈급 Linux 서버 제품군으로, IBM의 미션 크리티컬 및 AI 시스템 구축 전문성과 Linux 운영 체제의 개방성을 결합한 서버입니다.
벤더 종속을 없애고 혁신을 촉진하는 개방적이고 상호운용 가능하며 이식성이 뛰어난 아키텍처를 통해 원하는 방식으로 기술을 구축하고 실행하세요.
IBM의 하이브리드 클라우드, 자동화 및 현대화 기능을 활용하면 조직은 모든 계층에 걸쳐 유연하고 안전한 소버린 기술 스택을 설계할 수 있습니다.
Nomad를 사용하여 클라우드, 온프레미스 및 엣지 환경 전반에서 컨테이너, 바이너리 파일 및 가상 머신(VM)을 효율적으로 관리하고, Terraform을 활용한 체계적인 플랫폼 기반 접근 방식으로 인프라 프로비저닝 및 관리를 자동화하세요.
조직이 효율적으로 구축, 배포, 확장할 수 있도록 내장 보안 기능을 갖춘 완전 관리형 OpenShift 클라우드 서비스입니다.
선별된 Ansible 데이터 세트로 학습된 이 솔루션은 팀이 하이브리드 환경 전반에서 애플리케이션을 효율적으로 배포하고 구성하며 관리할 수 있도록 지원해 의도와 실행 간의 격차를 해소합니다.
기업, 정부 및 서비스 제공업체가 AI 지원 환경을 생성, 배포 및 관리할 수 있도록 특별히 제작된 소버린 소프트웨어입니다.
디지털 주권은 단순히 운영 환경을 보호하는 것에 그치지 않습니다. 확신을 가지고 운영하고, 혁신을 가속화하며, 비즈니스의 디지털 여정을 완벽하게 통제할 수 있는 미래를 여는 것입니다.
1 전 세계 소버린 클라우드 IaaS 예측 분석, Gartner
2 전 세계 소버린 클라우드 IaaS 예측 분석, Gartner
3 빠른 답변: 금융 서비스 CIO를 위한 소버린 클라우드의 영향, Gartner