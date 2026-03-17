디지털 주권 솔루션

클라우드 및 AI 시스템 전반의 데이터 레지던시, 액세스, 거버넌스 및 라이프사이클 관리의 명확한 가시성을 확보하여 데이터가 안전하게 보호되고 규정을 준수하도록 보장합니다.

IBM은 민감한 워크로드를 안심하고 관리할 수 있도록 엔드투엔드 데이터 보안, 암호화, 관측 가능성 및 거버넌스 솔루션을 제공합니다.