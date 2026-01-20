IBM Sovereign Core 소개

기업, 정부 및 서비스 제공업체가 AI 지원 환경을 생성, 배포 및 관리할 수 있도록 특별히 제작된 소버린 소프트웨어입니다.

IBM Sovereign Core가 조직이 검증 가능한 주권과 운영 통제를 달성하는 데 어떻게 도움을 주는지 알아보세요.

주권을 위한 구축, 혁신을 위한 설계.
 

클라우드와 같은 민첩성, 내장된 규정 준수, 간소화되고 확장 가능한 배포를 통해 소버린 워크로드와 AI를 신속하게 실행할 수 있는 자율성과 제어 기능을 제공하여 입증 가능한 주권을 제공하는 사전 아키텍처 소프트웨어입니다.

 
사용자의 주권 환경(온프레미스, 서비스 제공업체 운영 또는 격리/에어갭 상태) 내에서 배포
고객이 운영하는 컨트롤 플레인으로 조직이 직접적인 운영 권한을 유지
기본 제공 ID, 키, 로깅, 규정 준수 증빙
AI 추론 및 에이전트는 전적으로 IBM Sovereign Core 경계 내에서 실행
기능

주권은 계약이 아닌 아키텍처를 통해 실현됩니다. 통제권은 제공업체가 관리하는 컨트롤 플레인이나 정책 오버레이에 의존하지 않으며, 소프트웨어 자체에 직접 내장되어 있습니다.

추론 수행 위치, 모델 통제 권한, 의사 결정 로깅 및 추적 방식을 IBM Sovereign Core 경계 내에서 엄격히 통제함으로써, AI 시대에 걸맞은 데이터 주권을 실제 운영 환경에 구현합니다. 이는 단순히 AI를 위한 데이터 레지던시를 확보하는 것에 그치지 않고, 실행 단계의 거버넌스와 책임성을 보장하는 것입니다.

자동화를 통해 빠르고 반복 가능한 배포를 지원하므로 조직은 멀티 테넌트 기능으로 주권 기능을 확장하고 배포 후 며칠 만에 가치 실현 시간을 단축할 수 있습니다.

이점

기술 의존도 감소

Red Hat OpenShift에 구축된 오픈 소스 기반을 통해 규정이나 제공업체가 변경됨에 따라 자율성과 통제권을 유지합니다.
감사 대응이 가능한 증빙 자료를 자동으로 생성

ID 관리 및 보안 자동화 기능이 내장되어 있으며, 지역별 규제에 최적화된 사전 구축 액설러레이터를 지원하여 수동 증빙 수집 절차를 완전히 제거합니다.
지역 내 AI 실행

즉시 사용 가능한 에이전트와 Project Bob(IBM의 AI 기반 개발 환경)이 포함된 검증된 셀프 프로비저닝 툴셋을 사용하여, 사용자의 주권 경계 내에 LLM 추론 및 에이전트를 배포하세요.
주권 배포 가속화

보안, 규정 준수 및 회복탄력성을 위한 내장 구성 요소가 자동으로 설정되므로, 주권 컨트롤 플레인을 신속하게 설치하고 구성할 수 있습니다.
하드웨어 옵션으로 배포

자체 하드웨어를 사용하여 격리된 환경부터 엄격한 통제와 최소한의 외부 접속이 요구되는 규제 환경에 이르기까지, 원하는 모든 환경에 배포할 수 있습니다.
기존 투자 확장

온프레미스, 지역 내 클라우드 또는 파트너 운영 환경에서 기존 인프라, 플랫폼 및 운영 도구를 활용합니다.

