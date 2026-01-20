추론 수행 위치, 모델 통제 권한, 의사 결정 로깅 및 추적 방식을 IBM Sovereign Core 경계 내에서 엄격히 통제함으로써, AI 시대에 걸맞은 데이터 주권을 실제 운영 환경에 구현합니다. 이는 단순히 AI를 위한 데이터 레지던시를 확보하는 것에 그치지 않고, 실행 단계의 거버넌스와 책임성을 보장하는 것입니다.