IBM Sovereign Core 소개: 주권을 위한 새로운 소프트웨어 기반

수년 동안 디지털 주권에 대한 논의는 주로 데이터 보존에 초점을 맞추었지만, AI는 이러한 모델을 근본적으로 변화시켰습니다. 최신 AI 시스템은 런타임에 지속적으로 작동하고 민감한 데이터와 모델에 의존하며 책임, 감사 가능성 및 거버넌스와 관련된 새로운 규제 의무를 수반합니다.

그 결과, 오늘날의 주권은 단순히 데이터가 저장된 위치를 넘어 다음과 같은 요소들을 포함하는 개념으로 확장되었습니다.

플랫폼의 운영 주체는 누구이며, 그 주체는 어떤 관할권(Authority)의 지배를 받는가

AI 모델이 실행되는 위치와 추론이 어떻게 관리되는가

누가 관리자 권한을 보유하며, 그 권한은 어떠한 기술적 수단으로 강제되는가

규제 준수를 문서화 수준을 넘어, 어떻게 지속적으로 입증할 것인가

근본적인 아키텍처 전환이 필요합니다. 주권이 계약상의 약속이나 배포 변형이 아니라 플랫폼 자체의 고유한 자산인 아키텍처로의 전환이 필요하며, 다음을 제공해야 합니다.