IBM Sovereign Core 소개: 주권을 위한 새로운 소프트웨어 기반

IBM Sovereign Core는 기업, 정부 및 서비스 제공업체가 데이터, 운영 및 거버넌스를 완벽하게 제어하여 기존 인프라 및 플랫폼 투자를 확장해 AI 지원 환경을 신속하게 대규모로 배포 및 운영할 수 있도록 지원하는 AI 지원 소버린 바이 설계(sovereign-by-design) 소프트웨어입니다.
수년 동안 디지털 주권에 대한 논의는 주로 데이터 보존에 초점을 맞추었지만, AI는 이러한 모델을 근본적으로 변화시켰습니다. 최신 AI 시스템은 런타임에 지속적으로 작동하고 민감한 데이터와 모델에 의존하며 책임, 감사 가능성 및 거버넌스와 관련된 새로운 규제 의무를 수반합니다.
그 결과, 오늘날의 주권은 단순히 데이터가 저장된 위치를 넘어 다음과 같은 요소들을 포함하는 개념으로 확장되었습니다.
근본적인 아키텍처 전환이 필요합니다. 주권이 계약상의 약속이나 배포 변형이 아니라 플랫폼 자체의 고유한 자산인 아키텍처로의 전환이 필요하며, 다음을 제공해야 합니다.
주권이 구현되고, 관리되고, 입증되는 방식에 근본적으로 다른 접근 방식을 취하기 위해 우리는 소프트웨어를 처음부터 끝까지 형성하는 3가지 기본 원칙에 초점을 맞춰 IBM Sovereign Core를 구축했습니다.
IBM Sovereign Core를 사용하면 주권이 계약이 아닌 아키텍처적으로 강제됩니다. 통제는 정책 오버레이나 공급자가 관리하는 컨트롤 플레인에 의존하지 않고 자동화된 상시 작동 컨트롤과 사용자 소유 컨트롤 플레인을 기반으로 합니다. 개방적이고 투명한 기술인 Red Hat OpenShift를 기반으로 구축되었으며, SaaS처럼 작동하지만 회사 및 현지 당국의 승인을 받는 에어 갭 소프트웨어를 포함합니다. ID, 암호화 키, 로그, 원격 측정 및 감사 증거는 전적으로 주권 영역 내에 있습니다. 지속적인 규정 준수 기능이 소프트웨어에 직접 내장되어 있어 조직은 감사 중심의 수동 프로세스 없이도 규제 기관이 사용할 수 있는 증거를 온디맨드 방식으로 생성할 수 있습니다.
조직은 주권 경계 내에서 CPU 및 GPU 기반 클러스터를 배포하고, 승인된 개방형 또는 독점 모델을 가져오고, 제어된 게이트웨이를 통해 모델, 도구 및 지식 소스에 대한 액세스를 관리할 수 있습니다. AI 추론 및 에이전트 기반 애플리케이션이 데이터나 텔레메트리를 외부 공급자에게 내보내지 않고 로컬에서 실행됩니다. 마찬가지로 중요한 것은 IBM Sovereign Core가 구성 시뿐만 아니라 런타임 시에도 주권을 적용한다는 것입니다. ID, 액세스, 모델 사용 및 운영 활동을 지속적으로 모니터링하고 기록하여 영향이 크고 규제된 도메인에서 작동하는 AI 시스템에 대한 명확한 감사 추적을 생성합니다.
IBM Sovereign Core는 고객이 신속하게 배포하고 대규모로 일관되게 운영할 수 있는 고객 운영 제어 평면을 제공하여, 지역화된 중앙 팀이 단일 고유 제어 평면에서 수천 개의 코어와 수백 개의 노드를 서로 다른 주권 요구사항과 제어를 운영할 수 있도록 합니다. 신원, 보안, 컴플라이언스의 자동 구성이 처음부터 내장되어 있으며, CPU, GPU, VM, AI 추론 환경에 대한 셀프 서비스 프로비저닝은 통제력을 희생하지 않으면서 엔터프라이즈 운영 및 파트너 운영 다중 테넌트 모델 간에 반복 가능한 배포를 가능하게 합니다.
Red Hat OpenShift와 같은 개방형 엔터프라이즈급 기술을 기반으로 구축된 IBM Sovereign Core를 통해 조직은 온프레미스, 지역 내 클라우드 또는 파트너 운영 환경 등 인프라, 플랫폼 및 운영 툴 전반에 걸쳐 기존 투자를 확장할 수 있습니다. 주권은 기술 기반을 재설정하거나 그린필드 재건을 요구하지 않고도 확립됩니다.
주권은 하드웨어 및 인프라 유연성을 제공하는 아키텍처 자체의 고유한 속성입니다.
IBM Sovereign Core의 아키텍처를 통해 고객은 다음을 경험하게 됩니다.
IBM Sovereign Core는 주권을 운영 능력으로 전환합니다. 통제, 증명 가능성, AI 거버넌스를 소프트웨어에 직접 내장함으로써, 조직은 기술 발전과 시스템에 대한 명확한 권위를 균형 있게 운영할 수 있는 AI 환경을 운영할 수 있게 합니다.
조직은 IBM Sovereign Core를 통해 다음과 같은 실질적인 이점들을 누릴 수 있습니다.
IBM Sovereign Core는 2월부터 기술 프리뷰로 제공될 예정이며, 2026년 중반에 정식 출시될 예정입니다. 2026년 1월 27일에 개최되는 차기 IBM Technology Summit에서 IBM Sovereign Core가 조직의 검증 가능한 주권 및 운영 제어를 달성하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.
1 주권 영역이란 외부 통제 기관이나 외국 법률 기관에 의존하지 않고 단일 관할 구역 내에서 데이터, AI 및 플랫폼 운영을 완전히 통제, 통제 및 감사할 수 있는 시행 가능한 경계를 말합니다.