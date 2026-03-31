소프트웨어, 인프라와 AI 기능이 전례 없는 속도로 세계화되면서 디지털 주권이 리더들의 전략적 우선순위로 부상했습니다. 이사회, 정부와 기업은 경제 및 운영 복원력을 유지하면서 데이터를 관리하고, 중요한 디지털 자산을 보호하고, 기술에 대한 통제력을 유지하는 방법을 재평가하고 있습니다. 이 백서는 디지털 주권에 대한 IBM의 관점을 소개하고, 변화하는 환경을 자신 있게 탐색하는 데 필요한 전략적 명확성을 제공합니다.

이 백서에서는 다음과 같은 내용을 확인할 수 있습니다.