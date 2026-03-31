소프트웨어, 인프라와 AI 기능이 전례 없는 속도로 세계화되면서 디지털 주권이 리더들의 전략적 우선순위로 부상했습니다. 이사회, 정부와 기업은 경제 및 운영 복원력을 유지하면서 데이터를 관리하고, 중요한 디지털 자산을 보호하고, 기술에 대한 통제력을 유지하는 방법을 재평가하고 있습니다. 이 백서는 디지털 주권에 대한 IBM의 관점을 소개하고, 변화하는 환경을 자신 있게 탐색하는 데 필요한 전략적 명확성을 제공합니다.
이 백서에서는 다음과 같은 내용을 확인할 수 있습니다.
주권이 기업 전략, 경쟁력, 디지털 신뢰의 중심인 이유에 대한 간결한 브리핑.
데이터, 인프라, AI의 관리 방식을 새롭게 만들어 가는 힘 및 주권이 이사회 차원의 우선순위로 부상한 이유.
데이터, 운영, 기술, AI 주권에 대한 책임감 있고 미래 지향적인 접근 방식을 가능하게 하는 기본 원칙.
리더가 의사 결정을 가속화하고 주권 목표를 비즈니스, 규제 및 기술 우선순위에 맞게 조정하는 데 도움이 되는 명확하고 실행 가능 인사이트.