差異分析とは、特定のビジネス指標の実際の数値が、当初の予測とどのように、そしてなぜ異なるのかを分析・比較するプロセスです。メトリクスには、間接コスト、売上高、人件費などが含まれます。このプロセスによって特定された違いは、差異と呼ばれます。
差異分析はフラックス分析とも呼ばれ、財務データの2つの期間を比較します。目標は、実際のコストを取得し、初期予測からの逸脱を定量化することです。差異分析から得られる情報は、財務責任者とそのチームが、確立された財務予測に照らしたビジネス活動の把握に役立ちます。このプロセスは、情報に基づいた意思決定を促進し、組織がより柔軟性のある予算編成と統合ファイナンシャル・プランニングの実践を構築するのに役立ちます。
差異分析は、より広範な分野であるファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）に属します。また、人工知能（AI）駆動型の予測や財務分析が現状維持となる中で、このプロセスも進化しています。
FP&AのAIは、計画、予算編成、予測のプロセスを再考し、財務チームが自動差異分析を実施するようになっています。財務予測ソフトウェアはリアルタイムのデータ統合、データ分析、予測モデリングを通じてAI機能を活用し、財務チームにより深い洞察を得て精度を向上させるツールを提供します。
差異分析は、財務管理において重要な役割を果たします。特に、正確な過去の財務データを維持し、組織の財務パフォーマンスを追跡する会計チームにとってはなおさらです。これらの個人は、組織全体の他の分析に入力されるデータの信頼性を高めるために、会計データの誤りや欠落を発見する必要があります。
これとは別に、差異分析は不正アクセス検知に役立つ場合があります。この分析では実際の結果を期待値と比較するため、異常なアクティビティーや大きな矛盾はすぐにフラグを立てて対処することができます。
おそらく、差異分析の最も重要な役割は、リソースの優先順位付けです。この分析により、活動が計画通りに進んでいない主要領域をターゲットにし、是正措置を優先することができます。
例えば、5つの製品を提供している企業は、そのうち2つの製品の実際の売上が、予測された売上よりも低いことがわかったとします。そうすれば、経理チームは、これら2つの製品で何が起こっているかに焦点を当て、前進するための戦略的措置を講じることができます。
差異分析は通常、決算の最後に実行され、実績と予算などのベンチマークを比較します。この分析は、財務諸表から単一の明細項目まで、あらゆるレベルの財務情報に適用できます。
この分析は、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の3つの主要な財務諸表すべてに適用できます。それぞれの焦点は、どのコンポーネントでも構いません。さらに、組織が選択するコンポーネントは、ビジネスの優先順位によって異なります。
差異分析で使用される、理解しやすい重要な用語がいくつかあります。
差異分析には、組織の状況や目標に応じていくつかの種類があります。選択は、業界、特定の要因、優先される主要業績評価指標（KPI）によっても異なります。
収益差異分析は、特定の期間における実際の収益と予想される収益の差を分析するものです。
これは、収益性や、企業の実際の売上のパフォーマンスが予測される数値とどの程度一致しているかを理解するのに役立つ分析です。
この差異分析は、プロジェクトの予算と実際に発生したコストの差です。
コストの差異（CV）には、正のCV（実際のコストが予算を下回ったことを意味する）と負のCV（実際のコストが予算を上回ったことを意味する）の両方があります。履歴書は、コスト削減策の実施や財務上の進捗状況の追跡に役立ちます。
材料差異は、原材料の予想コストと実際に支払われた価格の差を測定します。
結果は、材料価格差異（MVP）と材料数量差異に分類できます。これにより、実際の使用量と標準数量が比較されます。この分析は、財務チームが調達の非効率性を分析し、材料費を分析するのに役立ちます。
この差異分析では、計画された人件費と実際に発生した人件費を比較します。
労働差異は、実際の時間給レートを取得し、それを標準的な期待レートと比較し、それを実際の労働時間で乗算するものです。これらの数値は、多くの場合、労働力の差異として分類され、組織が労働力の効率性と賃金コスト管理を評価するのに役立ちます。違いは、人件費と使用時間という2つのカテゴリーに分類されます。
効率性差異は、労働時間や使用材料などの実際のインプット量と、アウトプット単位に必要とされる予想されるインプット量の差を測定します。
このアプローチは、労働力差異に似ており、効率が変動する間接コストにどのように影響するかを判断するために時間を使用します。効率性差異は、組織が生産性、パフォーマンス低下が発生したかどうか、またはプロセスが予想よりも効率的であったかを判断するのに役立ちます。
この差異アプローチは、固定間接費支出差異とも呼ばれ、固定間接費の予算金額と実際に発生した固定費との差です。
目的は、企業の支出が予測よりも多かったか少なかったかを判断することです。それとは別に、固定的な間接コストのボリューム差異を実行して、キャパシティーの使用率と実際のアクティビティー・レベルを測定することができます。
差異分析には、計画と実施の複数のステップが必要です。適切な差異分析を選択し、数式を組み込むことは始まりにすぎません。
差異分析を実行することで実際の成果を得たい組織は、その結果を分析し、次のステップに進む必要があります。
必要なデータをすべてコンパイルします。まず、分析には、焦点を当てている差異について、予算と実績の2つのデータ・セットが必要です。
財務チームは、分析内容に応じて実際の財務データを変更することができます。
組織にとって最も有益な差異分析を決定します。一般的には、予測値から実際の数値を引く必要があります。これらの計算式は、期待と現実とのギャップを明らかにしてくれます。
差異分析式の例をいくつか示します。
差異が正か負かを判断します。この分析の成果は、好ましいかどうかの2つだけです。
例えば、差異分析でコストの差異を調べている場合、業種・業務のコストが実際のコストよりも低ければ、有利なコストということになります。実際のコストが高かった場合、結果は望ましくないと見なされます。
差異が発生した理由を理解してください。この段階では、財務報告や予測分析におけるAIが分析プロセスの効率化に役立ちます。
AI駆動型ツールはリアルタイムデータを用いて成果や数値をリアルタイムで分析し、詳細な洞察を提供することができます。この差異の根本原因を理解することは、部門全体や組織外の利害関係者にとって重要です。
再分析の成果をまとめ、すべての詳細を含むレポートを作成します。
利用可能なデータが多ければ多いほど、短期および長期のプロジェクトにおいて分析がより役立つ可能性があるため、これは重要なステップです。すべての差異を詳細に把握することで、差異分析に対するこのアプローチの強力な基盤とユースケースを構築できます。
差異分析を実施することは、リスク管理の改善、データに基づいた意思決定の促進、パフォーマンス・ギャップの特定における推測の排除など、組織にとって有益となります。
差異分析の実施は、リスク管理を改善し、データ駆動型の意思決定を推進し、パフォーマンス・ギャップを特定する際の推測を排除することで、組織にメリットをもたらします。
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