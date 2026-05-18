差異分析は、財務管理において重要な役割を果たします。特に、正確な過去の財務データを維持し、組織の財務パフォーマンスを追跡する会計チームにとってはなおさらです。これらの個人は、組織全体の他の分析に入力されるデータの信頼性を高めるために、会計データの誤りや欠落を発見する必要があります。

これとは別に、差異分析は不正アクセス検知に役立つ場合があります。この分析では実際の結果を期待値と比較するため、異常なアクティビティーや大きな矛盾はすぐにフラグを立てて対処することができます。

おそらく、差異分析の最も重要な役割は、リソースの優先順位付けです。この分析により、活動が計画通りに進んでいない主要領域をターゲットにし、是正措置を優先することができます。

例えば、5つの製品を提供している企業は、そのうち2つの製品の実際の売上が、予測された売上よりも低いことがわかったとします。そうすれば、経理チームは、これら2つの製品で何が起こっているかに焦点を当て、前進するための戦略的措置を講じることができます。