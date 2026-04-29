柔軟性のある予算とは

1920年代以来、静的予算は組織が収入と支出の基準予測を設定するための手段となってきました。このアプローチで使用される数値は、アクティビティーに関係なく、時間の経過とともに同じ状態を維持し、変化しません。

柔軟性のある予算は、まったく異なるアプローチを採用し、ビジネスが販売したものや生産したものに基づいて数値を再計算します。このアプローチの適応性は、組織が計画を立て、測定し、対応する方法に大きな影響を与えます。

静的予算は、多くの業種・業務にとって依然として重要です。静的モデルは、コストがほぼ固定されている、安定した予測可能のビジネス環境に最適です。静的予算は、本質的に単純であり、チーム間の伝達が容易です。しかし、実際の活動が予測から逸脱すると、問題が発生します。

このような状況では、ボリュームの違いや非効率が発生したときに自動的に調整することで、柔軟性のある予算が介入します。その後、財務チームは、実際の結果と、特定の活動レベルでのコストおよび収益の実際の額を比較することができます。

柔軟性のある予算の概念は1934年にまでさかのぼります。この手法は、AI、金融自動化、予測分析などの最新技術の導入により、過去10年間で大きく進化しました。組織はどちらのタイプの予算編成も使用できますが、主な違いは適応性と対応力にあります。

静的予算の価値は、大まかな計画と財務ベンチマークにおいて最も明確です。ただし、テクノロジーや業種・業務の変化に対応して一貫性と最新の状態を保つために、予算や変更をリアルタイムで監視します。両者は連携して、よりスマートな意思決定につながり、財務チームが成功を測定する方法を形作ることができます。