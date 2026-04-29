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ビジネス・オペレーション

柔軟性のある予算とは

By Teaganne Finn , Ian Smalley
公開日 2026年04月29日

柔軟性のある予算の定義

柔軟性のある予算とは、実際の業績の変化に応じて調整を行うファイナンシャル・プランニング手法です。

財務計画には、販売、生産、リソースの可用性のリアルタイム変化など、実際の活動レベルが反映されています。こうした調整は、ビジネスのアウトプットと活動レベルに基づいて自動的に行われます。

静的予算は、会計期間の開始時に固定された数値を設定します。柔軟性のある予算アプローチにより、ビジネスの状況の変化に応じて収益予測と変動費を拡張できます。

このモデルは、単一の予測期間や予算期間だけでなく、企業の活動レベルに基づいて構築されています。実際の生産量または販売量が公表されると、そのレベルで本来あるべきコストと収益を反映して予算が再計算されます。このタイプの再計算により、管理者は性能と実際の成果を測定するためのより有意義なベースラインが得られます。

柔軟性のある予算は、財務組織がより動的で即応性の高い計画への移行の一環です。多くの企業が人工知能（AI）、自動化予測分析を導入した財務予測モデルを採用しています。IBM Institute for Business Valueの最新レポートによると、ファイナンシャル・プランニングおよび予算編成プロセスの41%はある程度動的であり、34%は新たなシナリオに対応するために定期的に更新されています。ただし、完全に動的で応答性があるのはわずか8％です。

現代の組織は、あらゆる業種・業務においてこの統合ファイナンシャル・プランニングアプローチのメリットを実感しています。柔軟性のある予算は、固定的な経費だけでなく、会計期間を通じて料金体系、人員配置、リソース配分について、より多くの情報に基づいた意思決定を支援します。

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なぜ柔軟性のある予算が重要なのでしょうか？

予算の条件が計画どおりであったり、スケジュールどおりであったりすることはほとんどありません。市場の状況は変化し、サプライチェーンは停滞し、収益予測は外れます。ここで柔軟性のある予算が登場し、財務チームは予期せぬ出費や予期せぬビジネス活動に対応できるツールを手に入れることができます。

柔軟性のある予算は、性能管理において最も価値があるものです。実際の活動レベルを反映するように財務計画を調整することで、管理者は実際のコストを想定されていたコストと比較することができます。このモデルは、財務責任者や最高財務責任者（CFO）に、単なる推測的な予測ではなく、ビジネスがどの程度うまく機能しているかについて、より明確なシグナルを提供します。

柔軟性のある予算では、コスト管理も強化できます。柔軟性のある予算編成により、効率性の不一致を分離し、原因を迅速に特定できます。このモデルでは、固定費と変動費を分離するため、管理者は支出が予想から逸脱する可能性がある箇所を明確に把握できます。

計画、予算編成、予測の分野において、柔軟性のある予算は非常に貴重なものとなり得ます。最新のファイナンスツールはAIを活用し、複数の財務シナリオにわたる柔軟性のある予算変動分析を構築し、複数の部門からのリアルタイムデータを同期します。

このアプローチは、財務チームがコストの変動をより深く理解するのに役立ち、変動が発生した際に、より自信を持ってデータに基づいた意思決定を行うことにつながります。柔軟性のある予算により、予算機能を静的な数値から、リアルタイムで実際の性能を反映する動的な財務管理ツールに変えることができます。

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柔軟性のある予算と静的予算の違い

1920年代以来、静的予算は組織が収入と支出の基準予測を設定するための手段となってきました。このアプローチで使用される数値は、アクティビティーに関係なく、時間の経過とともに同じ状態を維持し、変化しません。

柔軟性のある予算は、まったく異なるアプローチを採用し、ビジネスが販売したものや生産したものに基づいて数値を再計算します。このアプローチの適応性は、組織が計画を立て、測定し、対応する方法に大きな影響を与えます。

静的予算は、多くの業種・業務にとって依然として重要です。静的モデルは、コストがほぼ固定されている、安定した予測可能のビジネス環境に最適です。静的予算は、本質的に単純であり、チーム間の伝達が容易です。しかし、実際の活動が予測から逸脱すると、問題が発生します。

このような状況では、ボリュームの違いや非効率が発生したときに自動的に調整することで、柔軟性のある予算が介入します。その後、財務チームは、実際の結果と、特定の活動レベルでのコストおよび収益の実際の額を比較することができます。

柔軟性のある予算の概念は1934年にまでさかのぼります。この手法は、AI、金融自動化予測分析などの最新技術の導入により、過去10年間で大きく進化しました。組織はどちらのタイプの予算編成も使用できますが、主な違いは適応性と対応力にあります。

静的予算の価値は、大まかな計画と財務ベンチマークにおいて最も明確です。ただし、テクノロジーや業種・業務の変化に対応して一貫性と最新の状態を保つために、予算や変更をリアルタイムで監視します。両者は連携して、よりスマートな意思決定につながり、財務チームが成功を測定する方法を形作ることができます。

柔軟性のある予算の主要な構成要素

柔軟性のある予算を構成するのには、相互に関連する要素がいくつかあります。全員が協力して、正確な活動ベースの財務予測を作成する必要があります。

  • 変動費用：変動費用はアウトプットや活動レベルによって異なります。生産量や収益量の変化に応じて変動する変数の例としては、原材料、時間単位の労働力、販売手数料などがあります。これらのコストは、組織がビジネス・ニーズを反映したコスト管理と生産レベルを設定するのに役立ちます。
  • 固定費：固定費とは、活動レベルに関係なく一定である費用です。これらのコストは、あらゆるシナリオにおける予算の支えです。一般的な例としては、家賃、保険料、給与などが挙げられます。これらは、財務チームが過剰な支出を管理するのに役立ち、組織が財務上の意思決定を行う際に予算の基準点を提供するのに役立つ静的な数値です。
  • 変動予算方式：変動予算方式は、実際の活動レベルに基づいて予想コストを計算します。計算式は次のとおりです。変動予算 = (単位当たりの変動費 × 実際の活動レベル) + 固定費。この式は、実際の生産レベルでのコストを反映するため、性能評価に使用できます。
  • 混合費用または半変動費：これらの費用には、活動に応じて拡大する固定要素と変動要素の両方が含まれます。例えば、使用量に応じて変動することが多い光熱費や設備の保守などです。正確な予算編成と追加コストの制限には、これらのコストを正確に分離することが不可欠です。
  • 垂直分析：この分析では、同じ明細書上の各項目が、基準値に対してどの程度の割合で貢献しているかを調べます。例としては、項目が通常、総収益に対する割合として表示される損益計算書が挙げられます。垂直分析は、収益が費用に割り当てられる場所について迅速な洞察を提供し、財務チームがビジネス・ニーズに合わせて変更を行う必要があるかどうかを判断するのに役立ちます。
  • 収益予測：これは、実際の活動レベルに応じて調整される動的な予測であり、販売量に応じて収益を計算します。適用できる例には、売上収益、サービス料金、生産単位などがあります。正確な収益見積もりは、組織が現実的な財務上の期待と性能目標に合わせて予算を調整するのに不可欠です。
  • 柔軟性のある予算差異分析：柔軟性のある予算では、成果を静的予算と実際の結果を比較して分析する性能レポートが作成されます。これらの差は、分散が負か正かに関係なく分散と呼ばれます。次に、差異分析により、コストがどこから発生しているのか、そしてその理由を特定できます。

柔軟性のある予算を立てる方法

柔軟性のある予算では、静的予算よりも多くの基礎作業が必要ですが、トレードオフははるかに大きな分析的価値を持ちます。これらのステップにより、実際のビジネス活動に動的に適応するモデルが構築されます。

1. コストを特定し、分類する

過去の財務データを確認し、各コストを固定費、変動費、半変動費のいずれかに分類します。

財務諸表から始めて、部門間で作業して組織のコストの動向を理解します。変動費の例としては、売上原価（COGS）や配送料などがあります。

2. ベースラインコストを確定する

予測や過去の財務データに基づいて予算の基本的なアウトラインを作成し、各変数の活動単位あたりのコストを計算します。

この方法は、変動費の合計を前の期間の総活動量で割ることによって算出されます。チームは、数値を歪めないように、季節的な変動や一時的な期間を考慮して、これらのレートを複数の期間に対して検証する必要があります。

3. アクティビティー・レベルを決定する

過去のデータや将来の予測やシナリオに基づいて、予算で考慮すべき事業活動の潜在的なレベル（低、中、高など）を分類します。

これらのレベルを最初から決定しておくと、チームは変化するビジネス状況に適応できる動的な予算を立てるのに役立ちます。

4. 複数の活動シナリオにわたる公式の開発

固定されたコスト・ベースラインを使用して、各変数コストと半変動コストの計算式を作成します。

通常、レベルは期待範囲を下回るか、予想範囲を上回ります。別々に、季節を通じて原材料費や電気代など、さまざまな活動シナリオの収益を予測します。

5. ソフトウェアを使用して柔軟性のある予算を実施する

最新の財務計画・分析（FP&A）ソフトウェアは、柔軟性のある予算を簡単に設定できる機能を提供し、チームがExcelで直接作業することを可能にします。

組織のニーズに応じて、すべてのレベルにわたって固定コストを設定し、数式を使用して変動コストおよび半変動コストを計算します。AI搭載のFP&Aツールは、実際の活動レベルに基づいて予算を自動的に調整できます。

6. 調査結果を使用して予測をモニタリングし、調整する

予算を積極的に監視します。柔軟性のある予算策定は反復的なプロセスであり、継続的な改善が必要です。

財務チームは、現実世界の財務数値を定期的に柔軟性のある予算と比較して、意味のある差異を計算する必要があります。予算を継続的に評価することで、財務チームは予算が常に最新の状態に保たれ、現在のビジネス状況を反映していることを確認できます。

柔軟性のある予算を使うのは誰ですか？

安定したキャッシュフローに従うのではなく、活動レベルに応じてコストと収益が変化する組織向けに、柔軟性のある予算が構築されます。財務責任者、運用マネージャー、および事業単位が、コントロールを維持し、変化する状況に対処するために、このアプローチを利用しています。

製造とオペレーション

メーカーは生産量が需要に応じて変動する環境で事業を展開しているため、静的予算はコスト管理のベンチマークとしては信頼できないものとなっています。

柔軟性のある予算により、運用マネージャーは、実際の生産レベルでの支出に対して、資材、人件費、間接費を追跡できます。この可視性を高めることで、制作チームは非効率性を特定し、利益率に影響を与える前に対処することができます。
小売とEコマース

小売やeコマース業界は、注文量、季節的な需要、販促活動などにおいて絶え間ない変動に直面しており、固定予算では対応しきれません。

柔軟性のある予算により、実際の販売活動に基づいてフルフィルメントや人員配置などの分野のコスト期待値が調整されます。この適応性により、小売業の財務チームは、販売量が多い時期と少ない時期の両方において、利益率のパフォーマンスをより正確に把握できるようになり、サプライチェーン管理の改善にも役立ちます。
ファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）チーム

変動予算は、差異分析、予測、財務報告のための重要なツールです。

最新のFP&Aツールを使用すると、チームは時間のかかる手作業での計算を行わずに、実際の活動レベルで予算目標を再計算し、どの項目を安定して維持すべきかを特定できます。また、チームは、実際のコストと収益の差異を、ボリュームの変動によって生じるノイズから切り離すこともできます。
CFOおよび財務幹部

経営幹部レベルのリーダーは、ビジネスの監督を維持するために柔軟性のある予算に頼っています。ビジネスの状況がいつ変化し、年間計画から逸脱したかを把握しておく必要があります。

この柔軟性のある予算モデルにより、経営陣は関連する活動指標や変動する経費を動的に把握し、組織が効率的に業績を上げているかどうかを評価することができます。このアプローチにより、資本配分の決定を迅速化し、投資家との信頼できるコミュニケーション・ラインを構築できます。

執筆者

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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