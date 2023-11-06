ビジネス・オペレーションを明確に理解するには、主要業績評価指標（KPI）を設定してパフォーマンスを監視する必要があります。KPIは、対象となる製品やサービス、組織の目標や機能によって異なりますが、アプリケーションの使用状況、ランタイム・エラー、計画外のダウンタイム、投資収益率（ROI）、総売り上げなどの測定基準を含めることができます。

価値のあるKPIを作成するということは、ビジネス・リーダーがサービス・レベル契約（SLA）の範囲内でパフォーマンスの期待値を慎重に検討し、定義する必要があるということです。SLAには、ビジネス・ユーザーがサービス・プロバイダーに期待するサービスの詳細が記載されています。SLAでは、エンド・ユーザーが期待できるサービスの明確な条件を規定するとともに、サービスまたは製品のパフォーマンスが今後どのように測定され、全関係者に伝えられるのかについて説明する必要があります。

これらの基準は、すべての利害関係者と協力して議論、策定、確立される必要があります。組織はどのように機能すべきか、あるいは組織がSLAに基づいてどのように機能する必要があるのかを深く理解すれば、組織はパフォーマンス・レベルをより正確に測定し、貴重なインサイトを収集できるようになります。

測定基準が設定されると、BAMシステムは直ちにデータ集約（複数のビジネス・アプリケーションからデータを収集して要約すること）のプロセスを支援します。ビジネス活動監視ソリューションは 、主要データを明確に視覚化したダッシュボードを提供し、チーム・メンバー全員がそれにアクセスできるようにします。



またチームは、BAMシステム内にトリガーを設定することにより、特定の測定基準が達成されたとき（または達成されていないとき）に特定のアクションを自動的に実行したり、追加のデータを収集したりすることもできます。例えば、チームはビジネス活動監視プラットフォーム内の自動化機能を使用して、特定の期間におけるクレジット・カード取引が平均を上回った場合にアラートを発するよう設定することができます。このアラートがトリガーされると、増加した金額について詳しく調査が行われるまで、システムは自動的に支払いを一時停止します。

ビジネス活動監視の手法では、データ収集から意思決定までの時間を短縮するために分析を利用することに重点を置いています。そのため、ビジネス・リーダーはビジネス・インテリジェンス（BI）とビジネス・プロセス管理（BPM）の手法で用いられるツールを活用します。