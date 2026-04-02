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AI（人工知能） ビジネス・オペレーション

財務報告におけるAI

By Teaganne Finn , Ian Smalley
公開日 2026年04月2日

財務報告におけるAIの定義

財務報告における人工知能（AI）には、報告業務やワークフローを簡素化するためのAIツールや自動化の利用が含まれます。

金融業界全体が革命を起こしており、 ファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）チームが財務報告プロセスの再構築を迫られています。

財務報告にAIを使用することは、もはや提案ではありません。それは、競争で優位に立ちたいと考えている企業にとって不可欠な要素です。KPMGの調査によると、調査対象企業の72％近くが財務報告にAIを試験導入または使用しており、その数は来年には99％に増加すると予想しています。

財務報告は財務チームにとって単調な作業であり、証券取引委員会（SEC）の提出書類、変化する規制要件、 環境・社会・ガバナンス（ESG） 報告に対応する必要があります。これらの提出書類それぞれに必要な財務データを収集するには、時間と費用がかかります。ここで財務向けAIの出番となります。AIは財務報告を加速させ、洞察力を高め、意思決定プロセス全体を強化します。

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AIは財務報告でどのように活用されているのでしょうか？

AIは業務の自動化やデータ収集のユースケースだけでなく、財務報告にも活用されています。生成AI予測分析などの技術は、 AIを活用した予測や特定の利害関係者に合わせた個別レポートの作成に使用されています。

財務報告におけるAIの主な活用方法をご紹介します。

  • 自動化：財務報告作成自動化ツールを適用することで、財務チームはルールを設定し、リアルタイムで実行できるプロセスを自動化できます。最新のAI搭載プランニング・ソリューションは、企業資源計画（ERP）ソフトウェアなど、既存のスプレッドシートやシステムと統合することができます。その結果、自動化によって運用コストを削減し、戦略と財務分析のために労働力を再配置できます。
  • 監査：監査にAI技術を導入することで、財務チームはデータ分析や品質管理を効率的に行うことができます。アナリストは大量のデータを確認し、監査証跡を維持する必要があるため、監査プロセスは面倒な作業になる可能性があります。このプロセスにおいて、AIツールは膨大な量のデータを迅速に分析し、従来の分析では見逃しかねない知見を明らかにすることができます。
  • コンプライアンス：財務部門に財務向け生成AI機能を追加することは、コンプライアンスにとって特に有益です。金融機関は、マネーロンダリング防止法（AMLA）や銀行秘密法（BSA）など、複雑な規制環境に対応する必要があります。生成AI、特に大規模言語モデル（LLM）は、コンプライアンス・プロセスを自動化し、差異を検知できます。
  • データ分析：予測分析と機械学習（ML）は、組織がデータセットを分析し、トレンドを発見する方法を変革しています。AIモデルは、データ抽出とデータ検証を処理し、パターンを分析し、データ駆動型の意思決定を下すことを、すべてリアルタイムで行うことができます。これらの機能により、問題が発生するずっと前にデータの異常なパターンを検出でき、財務チームの効率が向上し、データの完全性と事前対応性が強化されます。
  • 不正行為の防止：財務報告にAIシステムを活用することで、企業は強力なリスク管理手法を構築し、パーソナライズされた不正防止を行うことができます。機械学習ツールは組織のデータをリアルタイムで監視します。適切に学習したツールは、セキュリティー侵害の可能性を認識したり、不正行為が検知されたときに高度な警告を発したりすることができます。
製品概要

IBM® Planning Analyticsを活用することで、AIを組み込んだ統合事業計画を実現できます。

スプレッドシートの管理に追われることなく、より良い意思決定を促す信頼性と精度の高い統合計画と予測を作成できます。
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財務報告におけるAI導入のステップ

財務におけるAIの導入は反復的なプロセスであり、組織内での微調整と協働が必要になります。財務報告にAIを導入するプロセスは、組織の規模や業界によって異なります。しかし、始めるには標準的な手順を踏むことができます。

1. 現在のプロセスを評価する

財務責任者は、AIを組織に導入する前に、技術がビジネスまたは財務報告機能にとってどの程度重要であるかを評価する必要があります。現在の財務プロセスを調査し、自動化または改善できる可能性のある財務報告の役割の領域を特定します。

組織全体の財務責任者や利害関係者と相談し、AI機能によってビジネスがどのように改善され、進化すると考えているかを理解しましょう。

2. 適切なAIツールを選択する

金融サービス向けAIツールは、すべての問題を解決するわけではありません。財務チームは、このテクノロジーを使用してどのようなビジネス目標を達成しようとしているのかを深く考える必要があります。

選定するAIツールは、レポート作成のニーズに合致している必要がある。たとえば、組織は、大規模なデータ・セットを分析するために自然言語処理（NLP）を検討したり、財務予測のために予測分析を検討したりします。

エージェント型AIは、組織がより高度で直感的な予測的知見を得るために検討する可能性のあるもう1つの技術的な選択肢です。

3. 強力なデータ品質とガバナンスを確保する

AIツールから得られる肯定的な結果は、基盤にある強力で正確なデータから得られます。

AIシステムには、組織内の損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、貸借対照表、その他の財務情報に関する履歴データが取り込まれます。組織は、正確で倫理的な使用を確保するために、AIツールに高品質なデータを提供し、ガバナンス・ポリシーを確立する必要があります。

4. 従業員を訓練し、サポートを見つける

財務チームの幹部や管理者は、 AI機能の導入に向けてスタッフを適切に準備させる必要があります。この技術は圧倒的な力を発揮する可能性があるため、リーダーはAIツールがどのように意思決定を強化し、アウトプットの精度を向上させるかを従業員に理解させるべきです。

導入するソフトウェアやツールによっては、従業員のスキルアップも必要になる場合があります。AIシステムは人間の判断に取って代わるものではなく、既存のワークフローを強化するものとして位置づけられるべきです。

5. モニタリングと評価を行う

「設定して忘れる」という考え方は、AIツールにとって適切ではありません。財務チームは、社内外のビジネスの変化を反映させるために、ツールを継続的に監視し、定期的に更新する必要があります。

ビジネス目標が変わり、主要な財務指標が変化した場合は、AIツールを更新および評価して、組織にプラスの影響を与え続けるようにすることが重要です。

財務報告におけるAIのメリット

財務報告プロセスにAIを導入する企業は、次のような多くのメリットを享受できます。

トレンドと影響を予測する

AI駆動型財務報告は、過去の取引、市場シグナル、運用データを分析して、予想される結果をモデル化します。リアルタイムのデータを追跡する中央ダッシュボードを持つことで、財務チームは収益、費用、キャッシュフローをより自信を持って予測することができます。

AIツールは、財務責任者が変革の背後にある要因、つまり何が成果をもたらしているのか、そしてなぜそうなのかを理解するのに役立ちます。この技術は、シナリオをテストし、機密性を強調し、財務部門やその他の事業単位への潜在的な影響を定量化します。

長期的には、AIツールは計画サイクルを改善し、利害関係者の足並みを揃えさせ、予期せぬ事態に陥る可能性を減らすことができます。

リスクについての洞察を提供する

AIツールは、取引、コントロール、外部信号を継続的に監視することで、リスクに関する知見を提供し、潜在的な問題の軽減を支援します。

AIツールを使用すると、財務チームは重大度と潜在的な影響に基づいてアラートの優先順位を付け、ノイズを減らし、最も重要な問題に注意を向けることができます。可視性が向上することで、組織はガバナンスを強化し、問題が深刻化して財務諸表に影響を与える前にリスクを軽減できます。

データの精度を向上させる

AIツールにより、手動でのデータ入力が不要になり、財務チームの時間とコストを節約できます。

AIツールは、構造化データと非構造化データを選別して、会社全体にわたるデータの統合ビューを作成することもできます。機械学習（ML）アルゴリズムは、過去のデータから学習し、リアルタイムで矛盾や異常を検知し、問題が発生する前に軽減するのに役立ちます。

これとは別に、AIツールは取引を会社の記録と即座に照合することで口座照合を自動化し、数か月後ではなくすぐに不一致を検出します。

データ駆動型の意思決定を推進する

AIツールはデータを活用し、事実と主要なメトリクスに基づいた意思決定を推進します。

AIツールはデータ・ソースを統合し、関連性の高い分析を財務チームにタイムリーに提供できます。AI技術によってデータがクレンジング、分類、強化されるので、財務部門は一貫した基盤から作業できます。インタラクティブなダッシュボードと自然言語サマリーにより、技術者以外の利害関係者や従業員でも知見にアクセスできます。

財務チームは、統一された情報源を基に連携することで、議論を減らし、承認プロセスを迅速化できます。このアプローチにより、部門全体の透明性が高まり、戦略との整合性が高まります。

財務報告にAIを導入するためのベストプラクティス

財務報告にAIをデプロイすることは困難な場合があり、考慮すべき要素が数多くあります。これらは、財務報告機能にAIを導入する際に企業が考慮すべきベスト・プラクティスの一部です。

AI フレームワークの作成

  • まず、財務報告機能におけるAIの利用範囲を明確に定義することから始めましょう。
  • 導入の最初にガバナンス構造を確立して、AIに関する意思決定を誰が担当し、誰が監督するかを明確にします。
  • AIシステムが満たすべきデータ標準と品質要件を定義します。
  • AIの出力と比較するための測定可能な業績基準を設定します。
  • 技術の進化に合わせてフレームワークを評価および更新するために、検証期間を設けましょう。

AIのトレーニングと活用の統合

  • AIツールを導入する前に、財務チーム内の現在のスキル・ギャップを把握しましょう。
  • アナリスト、管理者、経営幹部それぞれが、AIツールが自分の役割にどのように影響するかを理解できるように、役割別のトレーニングを開発します。
  • 実際の財務データを使用して、管理された環境で従業員に実践的なAIの学習機会を提供します。
  • チームがガイド、最新情報、ベスト・プラクティスにアクセスできる社内リソース・ハブを構築します。
  • 財務部門内にAIリーダーを任命し、同僚の学習を支援します。

倫理的なAI使用の重要性を推進

  • 公平性、透明性、説明責任など、財務報告の文脈で組織にとって責任あるAIが何を意味するかを定義します。
  • AIによって生成されたすべての財務出力について、人間の従業員による最終承認と検証を要求します。
  • データ・モデルにおけるAIバイアスを特定し、修正するためのプロトコルを確立します。
  • AIの使用ポリシーを既存の規制やコンプライアンス要件に合わせます。
  • 倫理的な懸念やモデルの失敗を報告するためのわかりやすいプロトコルを作成します。

AI導入のベスト・プラクティスを作成する

  • 規模を拡大する前に、レポート作成機能の試験的プログラムで小規模に開始します。
  • 初期の試験的段階から学んだ教訓を文書化し、それを使用して導入ロードマップを改良します。
  • 主要業績評価指標（KPI）を設定して、AIツールがチームにどのような影響を与えているかを測定するための基準を確立します。
  • 従業員の抵抗に対処し、AI導入を促進するためのチェンジ・マネジメント戦略を構築します。
  • AIテクノロジーの進化やビジネス・ニーズの変化に応じて、ベスト・プラクティスを定期的に見直します。

AIが財務報告をどのように変革しているか

AI技術はもはや財務チームにとって将来の検討事項ではなく、運用上の現実となっています。さまざまな業界の組織がAIの採用を加速させており、財務報告は最も変化を感じる機能の1つです。

AI搭載ツールは、業務の自動化をはるかに超えて進化しています。データ・セット全体を分析し、FP&Aチームを統合し、計画、予算編成、予測を簡素化します。その結果、より迅速かつ正確で、リアルタイムの意思決定を促進するのに適したレポート作成機能が実現しました。

しかし、トランスフォーメーションには現実的な課題が伴います。AIで生成されたレポートに関するデータ品質、統合のハードル、規制遵守は、依然として重大な障害となっています。十分な人間によるレビューなしにAIのアウトプットに過度に依存することも、財務責任者の間で懸念が高まっています。当初からガバナンスが重要ですAIを使用するためのガードレールとプロトコルを導入している組織は、責任を持って拡張できるようになります。

財務責任者は、これらのツールによって専門家が取って代わられるのではなく、解釈、戦略、監督といった業務に重点を置くように再配置されるのだと強調する必要があります。今この変化を受け入れ、強固な基盤を構築する財務チームは、AI機能の進化に伴い、リーダーとして最適な立場に立つことができます。

共同執筆者

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

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