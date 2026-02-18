このプロセスでは、投資家や内部管理者が会社の安定性を評価できるよう、さまざまな手法を用いて財務諸表やその他の報告書を分析します。

財務分析の要は、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、貸借対照表、その他開示情報や財務報告書など、入手可能なすべての財務情報を評価することです。ファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）チームの財務アナリストは、そのデータを使用して全社的な財務状況を評価します。

現在では、組織が人工知能（AI）や機械学習（ML）駆動型ツールや手法を用いてデータを分析し、意思決定を行うことが一般的になっています。

財務分析の主要な構成要素には、財務管理予測を立て、企業の健全性と潜在力をより深く理解するための比率分析や過去データの検証が含まれます。一般的な財務分析には、垂直分析、水平分析、レバレッジ分析、流動性分析、収益性分析などがあります。

財務分析は複数の種類の財務諸表に基づいて構築されており、その中でも特に注目すべき3つの主要な財務諸表は以下のとおりです。

損益計算書は、一定期間における企業の収益、費用、純利益、および全体的な利益または損失を詳細に示したものです。

貸借対照表とは、ある時点における企業の資産、負債、株主資本を一覧にしたものです。