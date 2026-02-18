財務分析とは、財務諸表を解釈し、企業の財務データを評価して、全体的な業績、正常性、収益性を評価するプロセスです。
このプロセスでは、投資家や内部管理者が会社の安定性を評価できるよう、さまざまな手法を用いて財務諸表やその他の報告書を分析します。
財務分析の要は、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、貸借対照表、その他開示情報や財務報告書など、入手可能なすべての財務情報を評価することです。ファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）チームの財務アナリストは、そのデータを使用して全社的な財務状況を評価します。
現在では、組織が人工知能（AI）や機械学習（ML）駆動型ツールや手法を用いてデータを分析し、意思決定を行うことが一般的になっています。
財務分析の主要な構成要素には、財務管理予測を立て、企業の健全性と潜在力をより深く理解するための比率分析や過去データの検証が含まれます。一般的な財務分析には、垂直分析、水平分析、レバレッジ分析、流動性分析、収益性分析などがあります。
財務分析は複数の種類の財務諸表に基づいて構築されており、その中でも特に注目すべき3つの主要な財務諸表は以下のとおりです。
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一般的に、企業の成功は財務の健全性にかかっています。企業の財務諸表を取得し、財務分析を通じてその数値を実行可能な知見に変えることが重要なのはそのためです。徹底した財務分析の結果は、より適切な予算編成や予測の意思決定を促進し、将来の業績指標の参考になります。通常、財務比率は財務データ間の関係を分析するために使用されます。
財務アナリストの役割は、自由に使えるツールを使用してモデルを構築し、結果を予測することです。財務分析は、財務実績を評価し、将来の意思決定を推進するための役割を担います。
徹底的な財務分析を行うことで、組織は以下の重要なタスクを達成することもできます。
財務分析の手法は数多く存在し、それぞれが独自の形で企業の成功に不可欠です。
比率分析アプローチでは、標準化された指標を計算して財務諸表を比較します。メトリクスの例としては、流動比率、回転率、当座比率などが挙げられます。財務アナリストは、未加工データを重要な指標に変換し、過去の業績、競合他社、業界のベンチマークと直接比較できるようにします。
アナリストは、資産回転率、在庫回転率、収益率などの特定の変数を分離して、傾向を特定し、企業全体の健全性を評価できます。
この方法は、総資産や純売上高など、単一の調査対象期間内の基準値の割合として各項目を比較します。収益は通常、損益計算書の基準となる数値であり、一方、貸借対照表の基準となる数値には、総資産、総負債、および自己資本が含まれます。
経営陣はこの視点を利用して、リソース配分とコスト集中の変化を特定します。
企業は事業運営や成長のために資金を借り入れます。レバレッジ分析では、企業が借用した資金をどの程度活用しているかを調査し、負債と株式の関係を測定して、財務リスクを評価します。
固定費負担率を評価することで、利害関係者は企業が長期債務を履行し、資本構成を維持できる能力を判断します。
流動性分析では、企業が当面および短期の義務を果たすために資産を現金化する能力を測定します。財務アナリストは、現在の負債と運転資本に関連する流動性の高いリソースの利用可能性に焦点を当てます。
最適な流動性を維持することで、組織は予期せぬ財務上の混乱を乗り切り、与信枠を使い果たすことなく日常業務を継続できます。
企業は収益性分析を使用して、売上、資産、資本に対して生み出せる利益を測定します。この手法は、異なる事業分野における価値創造の効率性を定量化するものです。
一般的な収益性分析ツールには、投下資本利益率と利益率があります。これらのツールは、株主のリターンと会社の長期的な存続可能性を最大化するための価格設定や投資に関する戦略的意思決定を導きます。
成功する企業は、最小のフットプリント（インプット）で最高の成果を上げることを目指しています。効率分析は活動分析とも呼ばれ、企業の資産利用率と負債の管理を評価します。
この方法では、在庫（在庫回転率）、売掛金、買掛金の回転率を追跡します。運用サイクルを最適化することで、企業はリソースの無駄を最小限に抑え、収益を生み出すペースを上げられます。
キャッシュフロー分析は、オペレーション、投資、財務活動全体にわたる企業への資金の実際の動きを調査します。発生ベースの会計とは異なり、組織のキャッシュ創出と真の支払能力を明らかにします。
この手法により、企業は十分な現金を確保できるようになります。この手法は、フリー・キャッシュ・フロー、営業キャッシュ・フロー、カバレッジ比率などの指標を使って評価されます。
投資家、投資アナリスト、貸し手、監査人など、財務分析に関心を持つさまざまな利害関係者がいます。
投資家やアナリストを求める企業は、財務データを正確に把握する必要があります。
投資家や貸し手は、比率分析を使用して収益性比率、流動性、売上総利益を調べて、会社の健全性を評価します。これらの利害関係者はこのデータを使用して、過去の業績や競合他社と比較します。また、企業の評価や、その企業が公正に評価されているかどうかも知りたいと思うでしょう。
これらのユーザーにとって重要な分析タイプ：
企業の会計士、経営幹部、業務マネージャー、内部監査人は、全体的な意思決定を改善するために財務データを分析します。
企業の財務状況は、社内のビジネス上の意思決定や、将来のリソースの割り当てに関する戦略的計画の改善につながる可能性があります。
これらのユーザーにとって重要な分析タイプ：
規制当局や政府機関の利害関係者は、コンプライアンスや全体的な財務の安定性のために財務分析を使用しています。これらは、企業が総資産を管理する能力を評価し、その財務体制の安定性を確保するのに役立ちます。
税務当局は、企業の規制遵守状況を監視し、潜在的な違反行為を摘発します。
これらのユーザーにとって重要な分析タイプ：
競合他社は、財務分析を使用して業績を比較評価し、競争上の優位性を特定します。
競合他社は、トレンド分析、財務モデリング、その他のファンダメンタル分析手法を用いて、企業の収益性や流動性を分析することができます。これらの知見は、戦略的計画の決定を促進し、競合他社が業績目標を設定するのに役立ちます。
これらのユーザーにとって重要な分析タイプ：
企業はまず、財務分析の目的を定義する必要があります。どのデータとメトリクスを使用するかを決定するには、目的が必要です。
企業は、短期債務に対する流動性の評価や、長期的な支払能力の分析といった目標を検討するかもしれません。
次のステップは、関連する必要なすべての財務諸表を収集することです。これらの財務諸表は、分析の基礎となります。したがって、データはクリーンで最新のものでなければなりません。
最新のファイナンシャル・プランニング・ソフトウェアは、Excelスプレッドシートと部門全体のWebデータを統合して、財務報告を作成するのに役立ちます。
比率分析は、企業の財務状況を評価する上で重要な部分です。計算すべき主な比率には、現在の比率、活用率、カバレッジ率、効率率などがあります。これらの数値は、企業の経営状況、財務状況の安定性、そして債務履行能力について、企業にとって貴重な知見を与えてくれます。
収益性をさらに深く掘り下げるために、DuPont分析を使用して自己資本利益率（ROE）をさらに分析する企業もあります。
金融アナリストは、さまざまな期間の履歴データを調査して、性能のパターンや方向性の変化を特定します。財務チームは、水平方向分析を使用して、前年比の成長を定量化し、収益の一貫性を評価し、支出の要因を特定できます。
比較分析はさらに一歩進んで、業界の同業他社やマーケット・リーダーと比較して社内メトリクスをベンチマークすることができます。二重のアプローチにより、過去の傾向と根本的な構造変化の両方の観点から、現在の性能を明確に把握できます。
この段階では、アナリストはキャッシュ・フロー計算書を精査し、純利益が効果的に使用可能な現金に変換されているかどうかを判断します。アナリストは、企業の財務流動性をよりよく理解するために、フリー・キャッシュ・フローを計算することによって流動性の流れに焦点を当てます。
キャッシュ・フローの質を評価することで、会計上の利益と経営の実態との不一致が明らかになります。
財務分析を実現するための次のステップは、過去の業績を予想される市場状況や会社の取り組みと統合して、将来の財務結果を予測することです。財務アナリストは、金利の変化や消費者需要の変化など、複数のシナリオをシミュレートする動的モデルを構築します。
このステップは、経営陣がリソースを積極的に割り当て、現実的な業績目標を設定できるようにする将来を見据えたプロセスです。正確な財務予測は、潜在的な資本不足または余剰を発生前に特定するための鍵となり、企業が可能な限り最も戦略的な方法で戦略を転換するのに役立ちます。
この最終ステップでは、財務アナリストが定量的データを実用的なビジネス・インテリジェンスに変換します。財務チームは数字を割り出したら、今度はその理由を特定します。
このステップでは、財務上の結果を、具体的な業務上の意思決定や、企業の制御が及ばない外部要因と関連付けます。アナリストはこの知見に基づいて、コスト削減プログラムや事業売却などの介入を提案できます。
財務分析が変化を促進し、情報に基づいた意思決定につながるよう、データを効果的に解釈する必要があります。
AIと自動化の進歩に伴い、財務チームは大規模な組織再編の過程にあります。特に財務分析と財務報告においては、この変化は業務面と構造面の両方に及びます。日常業務の自動化が進み、AIが財務面の知見を推進するにつれて、アナリストは、面倒なデータ入力からデータの解釈へと重点を移しつつあります。
AI駆動型ツールにより、強力な予算編成、予測、財務報告の自動化が可能になります。このようなFP&AツールにおけるAIは、チームが協力し、情報に基づいたビジネス判断を行う力を与えます。
しかし、これらの技術の進歩には注目すべき課題が伴います。人間の判断は、これらのAI機能をデプロイする上でクリティカルな部分であり、今後もそうあり続けるでしょう。企業は、プロセスのすべての段階で人間を維持し、社内外で共有されるレポートや分析の最終決定を決定しなければなりません。
これとは別に、デジタル・システムへの依存度が高い組織にとって、データ・プライバシーとセキュリティーは最優先事項となる必要があります。ITチームと財務専門家は、サイバーセキュリティー対策とコンプライアンスを揺るぎない方法で維持する必要があります。
財務担当者は、AI駆動型のFP&Aツールを選ぶ際には戦略的な判断が必要です。技術は既存の財務業務に単に付け加えるだけでは不十分であり、企業全体でツールを効果的に統合するためには、業務システムを再構築する必要があります。
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