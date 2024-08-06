クラウド・コンピューティングの成長に伴い、個人や企業は、以前とは異なる方法でデータを使用および保管する必要があります。これを実現するために、企業はこれまで以上にクラウド機能へ依存し、オンプレミスへの依存を減らしています。現在、Amazon Web Services（AWS Lambda）、Microsoft Azure（Azure Functions）、IBM（IBM Cloud Code Engine）など、すべての主要なCSPはサーバーレス・プラットフォームを提供しています。

IaaS（Infrastructure as a Service）、PaaS（Platform as a Service）、FaaS（Function as a Service）のような他の重要なインフラ技術とともに、サーバーレスは、次のようないくつかの重要な方法で組織を支援します。