ネットワーク構成とは

ネットワーク構成は、ネットワーク内のすべての物理的および仮想的ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントと、それらの間でのデータが移動する方法を決定するプロトコルからなります。

効果的なネットワーク構成は、トラフィック・フローを最適化し、ネットワーク・セキュリティーを強化し、全体的なネットワークの安定性を向上させるために不可欠です。今日の地理的に分散したハイブリッドおよびマルチクラウド環境の複雑さを考慮すると、デバイスの構成と保守のタスクを自動化するには、ネットワーク構成管理ツールを使用するのが最善の方法です。

ネットワーク構成ツールは、リアルタイムの自動データ追跡と報告の機能を開発者に提供することから、管理者は問題のある構成変更や潜在的なセキュリティー・リスクを迅速に特定できます。一括変更（デバイスが侵害された場合のパスワードの更新など）を簡素化し、チームがネットワーク設定を以前の構成に迅速にロールバックできるようにして、企業が障害後にネットワーク・デバイスを再起動できるようにします。

自動ネットワーク構成の主要な機能により、企業は物理的および仮想ネットワーク・デバイスの保守と修理を合理化し、ユーザーのネットワーク停止を減らし、管理者のネットワーク機能を最適化できます。