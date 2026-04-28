IDPは単一のツールではなく、開発者の特定のニーズに対処し、よりシームレスな開発者体験を創出するために連携して機能する機能のシステムです。実装は異なりますが、最も一般的なコンポーネントを以下に示します。

開発者ポータル：多くの場合内部開発者ポータルと呼ばれ、これは開発者が対話する主要なインターフェースです。多くの場合、Backstageのようなオープンソース・ツールで構築され、中央ダッシュボード、サービス・カタログ、ドキュメンテーション、テンプレート、プラグイン、およびワークフローを提供します。それは、プラットフォームの開発者用セルフサービス・コントロール・パネルです。

サービス・カタログ：サービス・カタログとは、すべてのサービス、システム、およびリソースの構造化されたインベントリーです。これは所有権や依存関係を定義し、その他のメタデータを提供するため、誰が何を所有しているか、またサービスが互いにどのように影響し合っているかを誰もが把握できるようになります。

スキャフォールディングとテンプレート：これらは新しいサービスを作成するための事前定義された青写真であり、ユーザーはGitHubリポジトリーの作成、CI／CDパイプラインの設定、標準構成の適用、ロギングとモニタリングの統合などを迅速に行うことができます。パイプラインはベスト・プラクティスが組み込まれた状態で事前構成され、再利用可能であるため、開発者はそれらをゼロから設計する必要がありません。

インフラストラクチャー・プロビジョニング：このレイヤーは、さまざまなクラウド・プロバイダーによるハイブリッドまたはマルチクラウドアーキテクチャー全体の環境、リソース、およびアプリケーション・ワークロードの作成と管理を処理し、多くの場合、自動化にGitOpsの原則を活用します。

環境管理：多くの組織では、構成の違い、依存関係の不一致、およびデータの不整合により、開発環境、ステージング環境、および本番環境が時間の経過とともに乖離していきます。IDPは、環境の均等性を促進し、曖昧さを排除し、環境の予測可能性を高めることで、この問題に対処します。

オブザーバビリティー：可視性がデフォルトでシステム動作に組み込まれており、ログ、メトリクス、トレースなどのリアルタイムの洞察を提供します。

シークレットと構成の管理：APIキー、認証情報、および環境変数が安全に処理され、シークレットがハード・コーディングされるのを防ぎ、アクセスを制御して監査可能にします。

ガバナンス：セキュリティーおよびコンプライアンスのポリシーが自動的に適用され、スコアカードやロールベースのアクセス制御（RBAC）などのガバナンス・コントロールによって、誰がデプロイできるか、誰が何にアクセスできるか、ワークフローがどのように承認されるかが定義されます。

ドキュメンテーション：ドキュメンテーションは散在するのではなく、サービスと並行して存在し、ポータルを通じて検索できます。