施設に対する認識について話す際、企業（および施設を運営する担当者）は、施設計画を将来の建物建設の青写真の議論に矮小化することがあります。しかし、より大きな視点で現実を捉えると、施設の運営は単に構造物を建設するよりもはるかに複雑であることは明らかです。

これは実際には多面的な資産管理であり、通常は設備保全管理システム（CMMS）などのツールを使用して、設備保全に関連するすべてのアクションを管理します。設備保全には、運営の効率性、安全性、信頼性を維持するために施設の資産を管理、修理、維持することが含まれます。

設備保全管理システムは、保守データを一元化し、運用を簡素化するソフトウェアです。自動化の取り組みを支援するリアルタイム・データに基づく統合ソリューションの実現を支援します。他のタイプの施設管理ソフトウェアと併用することも可能で、運用に対する包括的なアプローチの重要な一部となっています。

CMMSの主な目標の1つは、すべてのサービスを 1 つのシステムで追跡し、個々のサービスがサイロ化されて混乱の中で失われないようにすることです。IFMとCMMSの一元化がなければ、施設管理者は複数のベンダーを通じてサービスを契約せざるを得なくなります。また、サービス提供スケジュールの変更に対応する必要があります。