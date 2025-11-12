統合施設管理（IFM）は、サービスごとに個別のベンダーを雇うのではなく、単一のサービス・プロバイダーが1つの契約で複数の施設機能を管理するアプローチです。
IFMサービスには、設備保全、セキュリティー、清掃、その他のサポート分野が含まれます。IFMの主な利点は、サービスを統合することにより、複数のサービス・プロバイダーとそのスケジュールを調整する手間が省けることです。
施設に対する認識について話す際、企業（および施設を運営する担当者）は、施設計画を将来の建物建設の青写真の議論に矮小化することがあります。しかし、より大きな視点で現実を捉えると、施設の運営は単に構造物を建設するよりもはるかに複雑であることは明らかです。
これは実際には多面的な資産管理であり、通常は設備保全管理システム（CMMS）などのツールを使用して、設備保全に関連するすべてのアクションを管理します。設備保全には、運営の効率性、安全性、信頼性を維持するために施設の資産を管理、修理、維持することが含まれます。
設備保全管理システムは、保守データを一元化し、運用を簡素化するソフトウェアです。自動化の取り組みを支援するリアルタイム・データに基づく統合ソリューションの実現を支援します。他のタイプの施設管理ソフトウェアと併用することも可能で、運用に対する包括的なアプローチの重要な一部となっています。
CMMSの主な目標の1つは、すべてのサービスを 1 つのシステムで追跡し、個々のサービスがサイロ化されて混乱の中で失われないようにすることです。IFMとCMMSの一元化がなければ、施設管理者は複数のベンダーを通じてサービスを契約せざるを得なくなります。また、サービス提供スケジュールの変更に対応する必要があります。
統合施設管理（IFM）サービスは、日常の施設運営に影響するさまざまな関連分野を織り交ぜています。IFMを構成する一般的な作業の一部を以下に示します。
空間計画は、施設管理者が建物の青写真を幅広く検討する際のプロセスの一部です。管理者は通常、特定のビジネス機能に専念する特定のオフィスの場所や不動産のエリアについて利害関係者に相談します。
空間計画で使用される意思決定は、施設だけでなく、スタッフがその施設で経験する職場体験や、それが従業員の健康にどのような影響を与えるかについても触れられます。
ハード施設管理は、施設自体の構造、特に建物を稼働させ続ける主要な機械システムに重点を置いています。
これには、施設のHVACシステム（暖房、換気、空調）の制御を維持することが含まれます。同じように重要なのは、理由は明らかですが、建物の配管システムです。また、電気システムの配置と実装の方法を扱うIFMの一分野でもあります。
建物は、物事を運営するために堅固な設備を使用します。しかし、ソフト・サービスによって建物は人間に優しいものとなり、従業員にとって快適な環境となっています。
ソフト・サービスには通常、清掃サービス、廃棄物管理、セキュリティー・システム、造園活動が含まれます。造園には、一般的な芝刈りや敷地管理の活動、または灌漑管理や植物の成長分析などのより的を絞った問題が含まれる場合があります。
施設は複数の理由から、清潔で整頓された状態に保つ必要があります。まず、この施設では医療サービスが提供される可能性もあります。同様に、汚れた建物は、昆虫やげっ歯類など望まない訪問者を引き寄せ、病気を広めるおそれがあります。
特に米国労働安全衛生局（OSHA）によると、それよりもはるかに切迫した理由は、ずさんな作業環境によって滑って転倒するなどの職場事故を引き起こすことです。
統合施設管理（IFM）サービスは、それを利用する企業に次のようなさまざまなメリットをもたらします。
IFMには利点がありますが、欠点もあります。
統合施設管理（IFM）は成熟するにつれて、コンピューティング分野に影響している大きな変化から恩恵を受け続けています。つまり、IoT（モノのインターネット）に基づくAIと自動化が、効率性を高めることでプロジェクト管理プロセスの中心的な役割をさらに強化していくでしょう。
IFMサービス・プロバイダー（そのほとんどは北米に拠点を置いています）も、サステナビリティーへの重点を拡大することが期待されています。これらの目標には、エネルギー使用量の削減や施設スタッフの業務体験の向上も含まれます。
AIとIoT（モノのインターネット）データで、資産をインテリジェントに連携させると、パフォーマンスの最適化、変化する状況への適応、そして継続性の確保が可能になります。
IBM Maximo Application Suiteで、スケジュール、リソース、資産のパフォーマンスを最適化します。
AIとデータから得られた洞察を活用して、最初から最後まで資産の性能を最適化します。
豊富なデータと強力なAIテクノロジーを使用して、業務を変革し、最適化プロセスを統合し、高度な成長を実現します。
インテリジェントなソフトウェアの統合セット、IBM Maximo Application Suiteを使用すれば、企業の資産を最大限に活用できます。高度な分析やAI、オートメーションを活用し、設備の信頼性向上のための予知保全など、より効果的な設備管理と監視を実現できます。