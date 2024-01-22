ハイブリッドクラウド管理とは。

ハイブリッドクラウド管理プラットフォームとは、オンプレミス環境とクラウド環境にあるワークロードの管理とオートメーションを合理化する統合ソフトウェア・ソリューションのスイートを指します。

このようなプラットフォームは、統合ダッシュボード（つまり単一の画面）を基盤にしており、販売パターンから予算支出、セキュリティー問題に至るまで、組織がビジネスのあらゆる側面をよりよく理解できるように支援します。また、管理者や開発チームが、従業員のデバイス、サーバー、ネットワーク設備、Edgeロケーション、その他のITインフラストラクチャー・コンポーネントを含むIT環境全体を監視・管理するのにも役立ちます。

ハイブリッドクラウド管理プラットフォームは、リソースのプロビジョニングの自動化、アプリケーションのデプロイ、セキュリティーの管理、パフォーマンスの最適化、データ駆動型インサイトの提供を行う際にAIや機械学習（ML）を活用するようになってきています。