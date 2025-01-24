ファイナンスド・エミッションとは

金融機関は、金融向け炭素会計パートナーシップ（PCAF）によって確立された方法論に従って、ファイナンスド・エミッションを計算できます。PCAFは、銀行やその他の金融機関が地球温暖化を抑制することを目的とした国際条約である2015年のパリ協定に応じて、ポートフォリオを整合させることに特化した金融サービス分野の連合です。

PCAFは、ファイナンスド・エミッションの測定と開示に関するユニバーサルな基準である『Financed Emissions: The Global GHG Accounting & Reporting Standard, Part A』を2020年に初めて発表しました。2022年には更新版をリリースしました。

PCAF基準では、金融機関の融資排出量は「借り手または投資先における貸付または投資の共有」に基づいて決定されるべきであると規定されています。4金融機関に起因するGHG排出量は、排出量を生み出す企業に対する投資または融資のレベルを反映する必要があります。企業への投資や融資が小規模であれば、対応する金融機関に起因する融資対象の排出量が減少し、その逆も同様です。

ファイナンスド・エミッションの計算に関するPCAFの一般的な公式では、借り手または投資先の排出量に、帰属係数と呼ばれるものを乗算します。帰属係数とは、融資対象の企業またはプロジェクトの株式と負債の合計に対する金融機関の未払いの融資と投資の割合です。

PCAFは、融資や投資ポートフォリオを構成するさまざまな資産クラスに特有のファイナンスド・エミッションの計算に関する追加のガイダンスを提供しています。現在の基準に含まれる7つの資産クラスは次のとおりです。

上場株式および社債

ビジネス融資と非上場株式

プロジェクト・ファイナンス

住宅ローン

商業不動産

自動車ローン

ソブリン債

当初、PCAFに基づく排出基準は、世界資源研究所と持続可能な開発のための世界経済人会議の共同的取り組みである温室効果ガスプロトコル（GHGプロトコル）によって承認されました。GHGプロトコルは、6つの資産クラスの方法論を含む2020年の基準が、スコープ3排出量に関するプロトコルの会計および報告基準に準拠していることを是認しました。

7番目の資産クラスであるソブリン債の方法論は、更新された2022年PCAF基準に含まれており、GHGプロトコルによる承認待ちです。

PCAFは、ファイナンスド・エミッションの基準設定に加えて、促進された排出量と保険関連排出量の基準も設定しています。促進された排出量は、資本市場取引を促進する作業に関連するGHG排出量であり、保険関連の排出量は、保険会社の引受ポートフォリオに含まれる企業のGHG排出量です。