ファイナンスド・エミッションとは

融資による排出は、スコープ3排出、つまり組織のバリュー・チェーン内の企業から発生する排出ですが、組織が直接所有または管理していない排出の範疇に入ります。（このような排出量は、企業によるスコープ1の排出量やスコープ2の排出量とは異なります。）金融分野では、そのバリューチェーンには、金融機関が融資したり投資したりする企業も含まれます。
現在、多くの金融機関は、金融機関の炭素会計パートナーシップ（PCAF）が確立した基準に従って、党融資先の排出量を計算し、報告しています。この世界的な非営利金融業界グループは、ビジネスの持続可能性イニシアチブに関するガイダンスを提供します。ネットゼロ・バンキング・アライアンスやSBTイニシアチブ（SBTi）など、その他のイニシアチブやグループも、金融機関の融資による排出量の追跡と削減の取り組みを支援しています。
最近、世界的な気候変動緩和の取り組みは、持続可能な金融と、銀行、資産管理会社、保険会社、プライベートエクイティ会社などの金融機関の環境への影響にますます焦点を当てるようになっています。その他の業種・業務と同様に、金融セクターも温室効果ガス（GHG）排出量を測定し、排出量削減に取り組むことが求められています。しかし、金融機関も、特定の種類の間接排出、つまりファイナンスド・エミッションに注目しています。
他の排出量と比較したファイナンスド・エミッションの量は重要です。ある世界的な調査によると、2022年に金融機関の金融活動に関連して報告された排出量は、直接的な排出量の平均750倍でした。この格差は地域によって異なり、北米の金融機関は融資排出量が運用排出量の平均11,000倍であると報告しています。1
GHG報告や環境擁護者は、ファイナンスド・エミッションを測定し、削減するように取り組むよう奨励しています。同報告や擁護者は、金融業界には、炭素排出量の多い化石燃料からクリーンな再生可能なエネルギーへの世界的なエネルギー転換を方向付ける力があると主張しています。
企業の気候変動対策グループであるSBTイニシアチブ（SBTi）によると、金融セクターは「気候変動に寄与する企業から資金を遠ざけ、低炭素への移行に寄与する企業に資金を振り向けることができる」という。SBTi運営委員会のメンバーは、このような取り組みは「ネットゼロ排出経済への架け橋を築き、気候科学に基づいたシステム全体の改善を可能にする」と述べました。2
ファイナンスド・エミッションを測定および報告することで、金融機関は融資や投資の決定が気候に与える影響についてより深い洞察を得ることができます。これにより、企業はサプライチェーンにおける二酸化炭素フットプリントを削減するための目標を設定し、環境、社会、ガバナンス（ESG）イニシアチブを通知し、環境に配慮する利害関係者に答えることができるようになります。また、気候関連リスクや炭素料金体系などの政策措置に対するエクスポージャーを判断できるようにすることで、金融機関のリスク管理にも役立ちます3
金融機関は、金融向け炭素会計パートナーシップ（PCAF）によって確立された方法論に従って、ファイナンスド・エミッションを計算できます。PCAFは、銀行やその他の金融機関が地球温暖化を抑制することを目的とした国際条約である2015年のパリ協定に応じて、ポートフォリオを整合させることに特化した金融サービス分野の連合です。
PCAFは、ファイナンスド・エミッションの測定と開示に関するユニバーサルな基準である『Financed Emissions: The Global GHG Accounting & Reporting Standard, Part A』を2020年に初めて発表しました。2022年には更新版をリリースしました。
PCAF基準では、金融機関の融資排出量は「借り手または投資先における貸付または投資の共有」に基づいて決定されるべきであると規定されています。4金融機関に起因するGHG排出量は、排出量を生み出す企業に対する投資または融資のレベルを反映する必要があります。企業への投資や融資が小規模であれば、対応する金融機関に起因する融資対象の排出量が減少し、その逆も同様です。
ファイナンスド・エミッションの計算に関するPCAFの一般的な公式では、借り手または投資先の排出量に、帰属係数と呼ばれるものを乗算します。帰属係数とは、融資対象の企業またはプロジェクトの株式と負債の合計に対する金融機関の未払いの融資と投資の割合です。
PCAFは、融資や投資ポートフォリオを構成するさまざまな資産クラスに特有のファイナンスド・エミッションの計算に関する追加のガイダンスを提供しています。現在の基準に含まれる7つの資産クラスは次のとおりです。
当初、PCAFに基づく排出基準は、世界資源研究所と持続可能な開発のための世界経済人会議の共同的取り組みである温室効果ガスプロトコル（GHGプロトコル）によって承認されました。GHGプロトコルは、6つの資産クラスの方法論を含む2020年の基準が、スコープ3排出量に関するプロトコルの会計および報告基準に準拠していることを是認しました。
7番目の資産クラスであるソブリン債の方法論は、更新された2022年PCAF基準に含まれており、GHGプロトコルによる承認待ちです。
PCAFは、ファイナンスド・エミッションの基準設定に加えて、促進された排出量と保険関連排出量の基準も設定しています。促進された排出量は、資本市場取引を促進する作業に関連するGHG排出量であり、保険関連の排出量は、保険会社の引受ポートフォリオに含まれる企業のGHG排出量です。
いくつかの非営利組織は、金融機関がファイナンスド・エミッションを測定、開示、削減することを奨励および支援しています。
CDP（旧称：Climate Disclosure Project）は、民間部門と公共部門の両方が活用できる環境影響開示システムを提供する国際的な非営利団体です。このシステムには、金融機関のポートフォリオ企業に関連する排出量の開示を求める金融機関向けのアンケートが含まれています。
グラスゴー金融同盟（GFANZ）は、世界経済の脱炭素化を加速することに取り組んでいる金融機関の世界的な連合です。この連合は、資金提供を受けた排出量を削減する戦略を含む、ネットゼロ目標を達成するための計画を策定することを奨励しています。
ネットゼロ・バンキング・アライアンス（Net-Zero Banking Alliance）は、国連が結成した世界的な銀行のグループであり、総排出量およびファイナンスド・エミッションの削減を目指すことでパリ協定の目標に貢献しています。同アライアンスでは、メンバーに対して、排出量ベースラインを確立し、絶対排出量または排出原単位に焦点を当てた目標を設定することを推奨しています。（原単位目標とは、キロワット時あたりの排出量や製品トンあたりの排出量など、特定の指標に対する排出量目標です。）5
気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）は、企業の気候関連リスクの透明性を高めるための一連の推奨事項を確立した世界的な組織です。TCFDは業務の一環として、資産管理者や資産所有者に対し、炭素集約型企業への影響を報告するよう指導していました。同組織は2023年に解散しました。
ファイナンスド・エミッション・メトリクスの計算と報告に対する責任は、資産マネージャー、ポートフォリオ・マネージャー、リスクおよび企業報告、エンタープライズITおよびサステナビリティー部門など、金融機関内の複数の部門で共有されます。しかし、この分野が成熟するにつれて、ファイナンシャル・エミッションの追跡など、サステナブル・ファイナンスに特化した新しい役割が浮上しています。
ファイナンスド・エミッションに関するさまざまな報告要件を満たそうとする金融機関は、データ収集とデータ品質に関する課題に直面する可能性があります。たとえば、2022年のTCFDの調査済みでは、資産運用会社と資産保有者が、気候関連報告を行う上での最大の障害として、投資先企業からの情報不足を挙げていることがわかりました7
ファイナンスド・エミッションの質を向上させるには、継続的で反復的なプロセスが必要となります。各機関は、PCAFが作成したデータ階層とスコアカードを使用して、企業の排出量データの質を理解し、そのデータ品質を長期にわたって追跡し、ストラテジーを策定できます。
さらに、PCAF基準では、金融機関が、企業から排出量情報を収集する、検証済みの第三者データ・プロバイダー（CDPなど）を利用することができます。また、金融機関は、企業独自の経済データや、公開データソースやサードパーティプロバイダーを通じて入手できる一般的な排出量データに基づいて、融資対象企業の排出量を推定することもできます。8
たとえば、GHGプロトコルでは、排出係数を使用するツールが提供されています。これらは、企業が排出する温室効果ガスの量を、その企業が実行する一定量の活動に関連付ける代表値であり、排出量の計算を可能にします。9
ソフトウェア・ソリューションは、金融機関がファイナンスド・エミッションを追跡し、サステナビリティーの報告をサポートするのに役立ちます。主要なソリューションには、次のような機能とメリットが含まれます。
