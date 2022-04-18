組織が科学的根拠に基づいた目標を設定することを決定したら、次の 5 段階ののプロセスを実行します。

コミット—科学に基づく目標設定の意向を表明する書簡をSBTiに提出します。 開発 —SBTiの基準、推奨事項、ガイダンスに沿った排出削減目標の取り組みを開始します。 送信—会社の目標をSBTiに提出し、公式な検証を受けてください。 コミュニケーション—企業の目標を発表し、利害関係者に情報を提供します。 開示 —全社的な排出量と目標に対する進捗状況を年単位で報告します。

パリ協定の目標を達成するには、2030年までに温室効果ガス排出量を半減させ、2050年までに炭素排出量をゼロにする必要があります。このプロセスの中核にあるのは、科学的根拠に基づく目標であり、企業が質の高い科学的根拠に基づく目標を設定し、ゼロカーボンに移行するための技術的なガイダンスを備えたロードマップを提供します。

現在、2,800社以上の企業が、科学的根拠に基づく目標に取り組むことで、気候変動に対して行動を起こしています。これらの企業のうち1,500社以上がヨーロッパに拠点を置いており、この分野をリードしています。アジアは580社以上で大きく引き離されて2位、北米は450社以上で3位となっています。業種レベルでは、専門サービスが230以上で科学的根拠に基づく目標に取り組んでいる企業が最も多い業種である一方、食品および飲料加工は200近くで第2位、繊維、アパレル、フットウェア、高級品は第3位で170社あります。

科学的根拠に基づく目標は間違いなく環境に良いものですが、投資家の強い信頼、規制に対する耐性、革新性の向上、競争上の優位性、ブランドの評判の強化などのビジネス上のメリットもあり、収益面でも有益です。

