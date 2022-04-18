タグ
科学的根拠に基づく目標：求められる重要なコミットメントは何か

未来型太陽熱発電所

IBM Envizi

Envizi

ネットゼロの未来を目指す競争において、科学的根拠に基づく目標は脱炭素化の重要な要因となっています。科学的根拠に基づく目標は、企業がパリ気候目標を達成し、気候変動の最悪の影響を防ぐために、どれだけ速く温室効果ガス(GHG)排出量を削減しなければならないかを示しています。この記事では、このコミットメント・フレームワークの重要な要素について説明します。

Science-Based Targets initiative (SBTi)とは

Science-Based Targets initiative (SBTi)は、2015年にCDP国連グローバルコンパクト世界リソース研究所(WRI)、世界自然保護基金(WWF)のパートナーシップとして設立されました。

この組織は、企業がネットゼロへの移行においてメリットを享受し競争力を高めながら地球温暖化に取り組むことができるよう、科学的根拠に基づく目標を設定することで、民間部門を動員して緊急の気候変動対策に取り組むことを支援するために設立されました。このグローバル・プログラムは任意ですが、科学的根拠に基づく目標を設定するというCTAは、We Mean Business Coalitionなどの他の気候変動対策キャンペーンのメンバーシップに必要な重要な取り組みです。

このイニシアチブはベスト・プラクティスを定義および推進し、リソースと技術ガイダンスを提供し、企業の目標を独自に評価および承認します。

科学的根拠に基づく目標に求められる主なコミットメント：

  • 目標は、最新の気候科学が地球温暖化を産業革命前の水準より2°C未満に抑えるために必要と判断する基準に沿っていなければなりません。企業には、1.5°Cの目標に向けた取り組みをさらに進めることが奨励されています。
  • 目標は、全社的なスコープ1排出量およびスコープ2排出量をカバーする必要があります。
  • スコープ3の排出量がスコープ1、2、3の総排出量の40％以上である場合は、スコープ3の目標が必要です。
  • 目標は最短 5 年、最長 15 年までの範囲で設定する必要があります。
  • オフセットの使用は、排出量削減としてカウントされません。
  • 削減貢献量は、科学的根拠に基づく目標にはカウントされません。
  • 目標は、イニシアチブによって承認された最新バージョンの方法とツールを使用してモデル化する必要があります。
  • 目標に対する進捗状況を毎年発表することが義務付けられています。
  • 目標は少なくとも5年ごとにレビューし、必要に応じて再計算および再検証する必要があります。

もちろん、科学的根拠に基づく目標を設定するための正確な具体的内容は、より専門的であり、Science-Based Targets initiative (SBTi)が提供する完全な基準、勧告、ガイダンスで見ることができますが、このリストは、最も重要なコミットメントを強調したものです。

実際、パリの気候目標達成に向けて、各セクターはさまざまな課題に直面しています。これを認識し、SBTi は、あらゆる分野の企業が科学に基づく目標を設定する気候リーダーに加われるよう支援するためにセクターおよび業界固有の方法論、フレームワーク、要件を開発しました。

構築された環境については、セクター・ガイダンスはまだ開発中ですが、将来的には、Webセミナーやワークショップを通じて開発されたリソースを利用できるようにする計画が立てられています。

SBTiの新しいネットゼロ標準目標、科学的根拠に基づく目標

現在、ビジネスリーダーの間でサステナビリティーが最優先事項となっているため、ネットゼロ目標の必要性が主流になっています。2019年には、ネットゼロ誓約は世界経済の16％を占めました。2021年までに、約70％が2050年までにネットゼロを達成することを目指していました。

しかし、多くの目標は、目標を達成するための計画が立てられていないという事実によって妨げられています。そのため、何がカバーされるのか、何がカウントされるのか、いつまでに達成するのかという 3 つの質問に答える、ネットゼロ目標の共通基準の必要性が生じました。

この空白を埋めるために、2021年10月、SBTiは新しいネットゼロ基準を導入しました。その主な目的は、ネットゼロ誓約を評価するための科学的根拠に基づく手段を提供することです。

科学的根拠に基づくネットゼロの目標に必要な主なコミットメント：

  • バリュー・チェーンの排出量を迅速かつ深く削減します。ネットゼロ基準は、企業のバリューチェーン全体（スコープ1、2、3）を対象としています。ほとんどの企業が、基準の下でネットゼロを達成するには、90～95%の高度な脱炭素化が必要となります。
  • 排出量ゼロを達成するための科学に基づいた短期および長期の目標を設定します。これは、今すぐ急速な削減を行い、2030年までに排出量を半減させ、2050年までに排出量をほぼゼロに近づけることを意味します。同時に、除去が不可能な残留排出量は中和されます（最終的な5～10％についてはカーボンオフセットが認められます）。
  • バリューチェーンを超えて、科学的根拠に基づく目標以外の投資を行い、他の地域での気候変動緩和に貢献できます。しかし、企業はバリューチェーン外の排出量の削減に投資する前に、バリューチェーンの排出量の削減に取り組むという緩和の階層構造に従わなければなりません。
  • 企業はまた、バリュー・チェーン以外の追加アクションがどのように資金提供されるかを公的に開示する必要があります。
  • 長期目標が達成されるまで、ネットゼロの主張はすべきではありません。

共通の基準が整備されれば、ネットゼロ目標を悩ませる矛盾は解消されるでしょう。以前は、下流の排出量がはるかに高いという事実にもかかわらず、事業活動の排出量のみを対象とした目標を設定した企業もあったため、不適切な目標は誤解を招く可能性がありました。

同様に、これまでオフセットに大きく依存していた企業は、気候目標に合わせてビジネスモデルを変更する可能性は低いというメッセージを送ったことになります。現在、共通基準が導入されたことで、ネットゼロ目標の品質を検証することが容易になり、目標全体の影響力が強化されました。

開始する

組織が科学的根拠に基づいた目標を設定することを決定したら、次の 5 段階ののプロセスを実行します。
  1. コミット—科学に基づく目標設定の意向を表明する書簡をSBTiに提出します。
  2. 開発 —SBTiの基準、推奨事項、ガイダンスに沿った排出削減目標の取り組みを開始します。
  3. 送信—会社の目標をSBTiに提出し、公式な検証を受けてください。
  4. コミュニケーション—企業の目標を発表し、利害関係者に情報を提供します。
  5. 開示 —全社的な排出量と目標に対する進捗状況を年単位で報告します。

パリ協定の目標を達成するには、2030年までに温室効果ガス排出量を半減させ、2050年までに炭素排出量をゼロにする必要があります。このプロセスの中核にあるのは、科学的根拠に基づく目標であり、企業が質の高い科学的根拠に基づく目標を設定し、ゼロカーボンに移行するための技術的なガイダンスを備えたロードマップを提供します。

現在、2,800社以上の企業が、科学的根拠に基づく目標に取り組むことで、気候変動に対して行動を起こしています。これらの企業のうち1,500社以上がヨーロッパに拠点を置いており、この分野をリードしています。アジアは580社以上で大きく引き離されて2位、北米は450社以上で3位となっています。業種レベルでは、専門サービスが230以上で科学的根拠に基づく目標に取り組んでいる企業が最も多い業種である一方、食品および飲料加工は200近くで第2位、繊維、アパレル、フットウェア、高級品は第3位で170社あります。

科学的根拠に基づく目標は間違いなく環境に良いものですが、投資家の強い信頼、規制に対する耐性、革新性の向上、競争上の優位性、ブランドの評判の強化などのビジネス上のメリットもあり、収益面でも有益です。

 
