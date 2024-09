ハーバード・ビジネス・スクールの教授であるマイケル・ポーター氏は、1985年の著書『Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance』(邦訳:競争優位の戦略―いかに高業績を持続させるか)でバリューチェーンの概念を導入しました。

同氏は、バリューチェーンとは、企業が製品の設計、生産、販売、配送、サポートのために行う活動を表すと説明しています。ここでいう活動は、マーケティングなどの従来の機能よりも範囲が狭くなります。同氏は、企業のバリューチェーンと企業がその中でどのように活動を行うかは、「reflection of its history, its strategy, its approach to implementing its strategy and the underlying economics of the activities themselves(その企業の歴史や戦略、戦略を実施するためのアプローチ、および活動自体の根底にある経済を反映している)」と書いています。



同氏の概念の中核となるのは、製品の組み立てから従業員のトレーニングまで、バリューチェーン活動が顧客価値を生み出し、「basic units of competitive advantage(競争優位性の基本単位)」1であるという考えです。したがって、各活動の価値を最大化することが市場での成功の鍵となります。