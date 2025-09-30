PCAFは、ASN銀行の主導のもと、オランダの14の金融機関によって2015年に発足しました。 このイニシアチブは、融資や投資に伴う温室効果ガス（GHG）排出量を測定して開示することにより、低炭素経済への移行を主導するよう銀行に呼びかけたオランダ政府の公約から生まれました。時がたつと、株式から商業用不動産に至るさまざまな資産クラスについて、GHG排出量を測定するオープンソース法の開発に向けた取り組みに参加するオランダの金融機関が増えました。

2018年、PCAFは北米にまで広がり、Amalgamated Bankを中心に、他の12の金融機関がPCAFのGHG会計手法を北米市場に合わせて調整しました。 2019年には、GABV（Global Alliance for Banking on Values）の計28銀行が、GHG排出量を開示するPCAFのアプローチを採用します。 そこから、ABN AMRO、Triodos Bank、ASN Bank がAmalgamated BankとGABVに加わって、PCAFは世界的な取り組みになりました。

さらに、銀行や投資家の要請を受けて、PCAFは金融業界でさらに多くの側面をカバーするように業務を拡大しました。 2021年以降は、資本市場活動および保険業界向けのGHG排出量測定および報告方法を構築しています。

今では、400を超える金融機関が、それぞれのGHGの評価と開示をPCAFの会計基準に合わせています1。