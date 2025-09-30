公開：2024年3月4日
寄稿者：Tom Krantz、Alice Gomstyn
PCAFは、融資や投資に伴って発生する温室効果ガス（GHG）排出量の評価と開示に向けた連携アプローチの構築に取り組んでいる、金融機関の国際イニシアチブです。
非営利団体PCAFは、ビジネスの持続可能性への取り組みに関して、次のようなガイダンスを金融機関に提供しています。
このような措置を講じることによって、金融機関にはサステナブル・ファイナンスへの道を切り開く可能性があります。 また、PCAFのGHG会計基準である、金融業界向けのグローバルGHG会計および報告基準（以下、「PCAF基準」）を採用することで、ポートフォリオの二酸化炭素排出量をもっと包括的に把握することもできます。
PCAFは、ASN銀行の主導のもと、オランダの14の金融機関によって2015年に発足しました。 このイニシアチブは、融資や投資に伴う温室効果ガス（GHG）排出量を測定して開示することにより、低炭素経済への移行を主導するよう銀行に呼びかけたオランダ政府の公約から生まれました。時がたつと、株式から商業用不動産に至るさまざまな資産クラスについて、GHG排出量を測定するオープンソース法の開発に向けた取り組みに参加するオランダの金融機関が増えました。
2018年、PCAFは北米にまで広がり、Amalgamated Bankを中心に、他の12の金融機関がPCAFのGHG会計手法を北米市場に合わせて調整しました。 2019年には、GABV（Global Alliance for Banking on Values）の計28銀行が、GHG排出量を開示するPCAFのアプローチを採用します。 そこから、ABN AMRO、Triodos Bank、ASN Bank がAmalgamated BankとGABVに加わって、PCAFは世界的な取り組みになりました。
さらに、銀行や投資家の要請を受けて、PCAFは金融業界でさらに多くの側面をカバーするように業務を拡大しました。 2021年以降は、資本市場活動および保険業界向けのGHG排出量測定および報告方法を構築しています。
今では、400を超える金融機関が、それぞれのGHGの評価と開示をPCAFの会計基準に合わせています1。
「銀行は全世界で利用可能な資本のほとんどを占めている。 パリ協定以降、大手銀行は化石燃料部門に4.6兆米ドル以上を投資してきた」とPCAFは説明しています2。
化石燃料を燃やすと二酸化炭素が排出されて気候変動が加速し、世界中の人々の幸福が脅かされるということは、既に証明されています。金融業界は、投資活動全体でGHG排出量の透明性を優先し、GHG排出量に関する説明責任を市場全体で共通の慣例になるよう発展させることで、他の業界に模範を示すことができます。
最新の基準は、各銀行に対して、7種類の資産クラスにGHG会計を適用するよう求めています。すなわち上場株式および債券、融資および非上場株式、プロジェクト・ファイナンス、住宅ローン、商業用不動産、自動車ローン、ソブリン債の7つです。ファイナンスド・エミッションを測定すれば、各銀行はそれぞれのGHG排出エクスポージャーに関して透明性のある気候情報開示を行い、気候関連の移行リスクと可能性を特定して、パリ協定に沿った排出量のベースラインを設定することができます3。
金融部門において、資本市場は経済活動を促すうえで重要な役割を果たしており、GHC排出量の原因となる活動の多くもその例外ではありません。「気候変動を抑制し、2050年までにネットゼロ目標を達成するために、資本市場はグリーンで持続可能な企業に大量の資本を再分配する必要がある」とPCAFは提言しています。 PCAF基準のパートBでは、金融機関が株式や債券の発行を含む資本市場取引を促す業務に関連するGHG排出量について透明性を確保する仕組みを規定しています4。
保険（および再保険）業界は、脱炭素化への取り組みを支えるうえで重要な役割を果たす可能性があります。保険および再保険業界をはじめとする利害関係者からは、GHG排出量を測定して報告するツールに対して需要が高まっています。 PCAF基準のパートCでは、2つのセグメント、すなわち企業保険と個人向け自動車保険に関連するGHG排出量の測定と開示に関するガイダンスを提供しています5。
PCAFの進化に伴って、資産クラスと個々の事例はさらに増えるものと予想されます。 ファイナンスド、ファシリテーテッド、保険関連の各排出量に関するPCAFのガイダンスに従うことで、金融機関は気候変動対策と戦略を通知しながら、 カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（CDP）などの利害関係者に適切に報告することができます。 こうした報告と透明性は、金融機関がネットゼロ排出経済への移行を支援する新たな金融商品を開発する動機にもなる可能性があります。
PCAF基準は、アフリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ、南米、北米の5つの地域で導入が進んでいます。 各地域には、包括的なガバナンス構造を備えた独自の地域実装チームがあります。 各チームは、GHG会計および報告を無料で導入できるよう、技術的な支援も受けています。
メトリクスが増えてインサイトが明らかになるとともに、PCAFが示唆していることがあります。地域での実施を通じて得られる教訓を利用すれば、PCAF基準を改良できること、そしてパリ協定に対する金融業界の連動を強化するというPCAFの使命をさらに推し進められるということです。
