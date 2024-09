スコープ3排出量とは

具体的には、スコープ3では、組織が直接的な二酸化炭素排出量の範囲外で二酸化炭素排出の実例を探し、直接の管理範囲外であるバリュー・チェーンを通じてそれらを定量化することが求められます。これには、組織が消費する資源や原材料(使用される紙、発生する廃棄物、消費されるコーヒー)内の具体的な排出量と、サプライヤーからの排出量が含まれます。

2022年のCarbon Disclosure Projectの調査1によると、CDPに報告する企業では、サプライチェーンからの排出が温室効果ガス排出の最大の要因であり、事業からの排出と比較して平均11.4倍の排出を占めています。

スコープ3排出量の報告と削減は、CDPに報告し、GRI(Global Reporting Initiative)やTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)フレームワークを用いて報告している組織にとって、最も直接的な意義を持ちます。また、CDP、国連グローバル・コンパクト(United Nationals Global Compact)、世界資源研究所(World Resources Institute)、世界自然保護基金(World Wide Fund for Nature)が参画するScience Based Targetsイニシアチブ(SBTi)に取り組んでいる組織にとっても重要です。

必要なデータの複雑さと量のため、スコープ3の計算と報告は、企業が主要なESGレポート・フレームワークの開示基準を遵守するよう、体系的に取り組む必要があります。投資家、従業員、地域社会が、組織の排出量の監視と削減の取り組みにますます関心を寄せているため、スコープ3の排出量を適切に開示することは、企業が利害関係者の期待に応えることにもつながります。