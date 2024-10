ESGはもはや非主流的な概念ではなく、企業にとっても投資家にとってもお馴染みの頭文字です。今日、ESGデータは、特定のESG問題に対する企業のパフォーマンスを評価するために使用されています。例えば、収益単位当たりの二酸化炭素排出量は企業の環境への影響を評価するために使用され、従業員の離職率は企業の労働慣行を評価するために使用されます。

資産運用会社は、今日の企業の環境的および社会的影響を測定するためのさまざまなESG戦略や指標を開発し続けています。ある戦略では、特定のESG基準を満たさない業界や組織を除外することに重点を置いています。また、強力なESGプロファイルを持つ企業を積極的に選択することに重点を置く戦略もあります。

事業活動に伴う環境的および社会的影響や、ESGへの取り組みが事業に与える影響について報告することを企業に義務付ける、欧州連合の企業サステナビリティー報告指令(CSRD)などの新しい規制が制定されました。北米では、カナダ、ブラジル、インド、オーストラリア、日本と同様に、証券取引委員会(SEC)が上場企業に対するESG報告の義務化を検討しています。

ESGレーティングやインデックスも近年普及しています。例えば、Morgan Stanley Capital International(MSCI)は、投資家がESGパフォーマンスに基づいて企業を追跡できるように、さまざまなESGインデックスを提供しています。これらのインデックスは、ESG要素をポートフォリオに組み入れたいと考える投資家に人気となっています。

世界が気候変動や社会問題に関連する課題の増大に直面する中で、ESGへの配慮は、企業や投資家の事業運営や業績測定の方法において、今後も重要な役割を果たすでしょう。

IBM Envizi ESG Suiteを使用すると、ESGデータの取得、統合、管理分析、および報告書作成を簡素化できます。

1. Report on US Sustainable and Impact Investing Trends(ibm.com外部へのリンク)、US SIF、2020年

2. CDP Media Factsheet(ibm.com外部へのリンク)、CDP、2022年10月

3. Connecting the COVID-19 pandemic, environmental, social and governance (ESG) investing and calls for ‘harmonisation’ of sustainability reporting(ibm.com外部へのリンク)、Critical Perspectives on Accounting, Adams, Abhayawansa、2022年2月28日