人々と企業は膨大なデータを生成し、日常的に利用しています。その量は日々指数関数的に増えており、特に人工知能（AI）や機械学習（ML）など、データ中心のテクノロジーの台頭により、この傾向は加速しています。

銀行口座や健康記録などの機微な個人情報から、重要な企業の知的財産（IP）、高度な国家機密、さらにはテキスト・メッセージやEメールまで、データセンターには価値の高い情報や、個人のプライバシーに関わる情報が幅広く保管されます。そのためデータセンターは、サイバー犯罪者にとって格好の標的となるだけでなく、障害が発生し得る脆弱なポイントにもなり得ます。したがって、確実に保護する必要があります。

データセンターが停止すると、重要な業務運用、アプリケーション、サービスが中断する可能性があります。ダウンタイムが長引くほど、金銭的損失も拡大します。 さらに深刻なのは、データセンターの停止が、医療、公益事業、交通、インフラストラクチャーなどの重要サービスに危険な状況を引き起こしかねないことです。

火災や洪水のような事象でもダウンタイムやデータ損失が発生し得ますが、データセンターでは標的型の攻撃に特に注意が必要です。 内部脅威がアクセス権限を悪用して企業データを不正に使用することもあれば、外部の脅威がシステムに侵入して大きな混乱を引き起こすこともあります。

データセンターには、物理サーバーと仮想サーバーが数十万台規模で存在することもあります。いずれもハッカーに狙われ得るため、状況に合わせたセキュリティー・ポリシーが必要です。

データセンター・セキュリティーの重要性は、次の4つの主要な柱で捉えられます。