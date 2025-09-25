組織がコンテナ化されたアプリケーションを企業全体で導入する場合、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド・マルチクラウドなど、すべての環境でパフォーマンス、セキュリティ、運用効率を維持するためには、効果的な管理が不可欠になります。

コンテナはアプリケーションの導入を簡素化しますが、それらを大規模に管理すると、特にオーケストレーションと拡張性の面で複雑さが生じます。Grandview Researchの調査によると、世界のコンテナ市場の規模は、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）33.5%で成長し、2030年までに315億米ドルに達すると推定されています。1

クラウドネイティブ・テクノロジー、DevOpsプラクティス、マイクロサービス・アーキテクチャーによって推進されるこの成長により、コンテナ管理は組織にとって非常に重要になっています。