コンテナ管理は、コンテナ化されたワークロードのライフサイクル全体を通じて導入と運用をサポートするベスト・プラクティス、プロセス、およびツールで構成されます。
組織がコンテナ化されたアプリケーションを企業全体で導入する場合、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド・マルチクラウドなど、すべての環境でパフォーマンス、セキュリティ、運用効率を維持するためには、効果的な管理が不可欠になります。
コンテナはアプリケーションの導入を簡素化しますが、それらを大規模に管理すると、特にオーケストレーションと拡張性の面で複雑さが生じます。Grandview Researchの調査によると、世界のコンテナ市場の規模は、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）33.5%で成長し、2030年までに315億米ドルに達すると推定されています。1
クラウドネイティブ・テクノロジー、DevOpsプラクティス、マイクロサービス・アーキテクチャーによって推進されるこの成長により、コンテナ管理は組織にとって非常に重要になっています。
コンテナ化は、ソフトウェア・アプリケーションとそのすべての依存関係を、コンテナと呼ばれる分離された移植可能なユニットにパッケージ化することです。完全なオペレーティング・システム（OS）を必要とする仮想マシン（VM）とは異なり、コンテナは、Linux名前空間やcgroupなどの機能を通じてアプリケーションの分離を維持しながら、ホストOSカーネルを共有します。
各コンテナには、アプリケーション・コード、ランタイム、システム・ツール、ライブラリー、および実行に必要な設定が含まれており、すべてコンテナ・イメージ（コンテナを作成するための青写真として機能する読み取り専用テンプレート）としてパッケージ化されています。このアプローチにより、開発者のノートPC、テスト環境、実稼働データセンター、またはハイブリッドクラウド・インフラストラクチャーに導入した場合でも、一貫したパフォーマンスを確保できます。
コンテナ化とプロセス分離の概念は何十年も前から存在していましたが、2013年にDockerが登場したことでランドスケープは一変しました。Dockerはシンプルなエンタープライズ・グレードの開発者用ツールと普遍的なパッケージング・アプローチを提供し、メインストリームの導入を加速しました。
Dockerの成功に続いて、Kubernetesが主要なコンテナ・オーケストレーション・プラットフォームとして登場しました。Kubernetes はもともとGoogleによって開発され、2014年にCloud Native Computing Foundation（CNCF）にオープンソース・プロジェクトとして寄贈されました。
このテクノロジー・スタックは、コンテナ管理ツールとプラクティスが構築される基盤を形成します。Dockerのようなコンテナ・エンジンは、ランタイム実行を処理するために作られています。Kubernetesのようなオーケストレーション・プラットフォームは、数十万のコンテナ化されたアプリケーションのデプロイメント、管理、スケーリングのスケジュール設定と自動化に関する運用上の複雑さを管理します。
DockerとKubernetesの強力な組み合わせは、幅広い企業での導入を促してきました。2021年のIBMの調査によると、回答者の61%が、過去2年間に新しいアプリケーションの少なくとも半分にコンテナを組み込んでいたことがわかりました。この調査では、64％が将来の開発についても同様の導入率を計画していることが明らかになりました。
コンテナ管理は、技術的なオーケストレーション、組織的なプロセス、ガバナンス手法の組み合わせを通じて運用され、コンテナ化されたワークロードを大規模に管理します。
この技術的基盤の中心は、利用可能なリソース全体にコンテナをスケジューリングして配布するKubernetesなどのコンテナ・オーケストレーション・プラットフォームです。これらのプラットフォームは、コンテナ化されたワークロードの自動導入、スケーリング、負荷分散、保守を行い、必要に応じて障害が発生したコンテナを再起動する自己修復機能が組み込まれています。
リソース管理は、需要に基づいてコンテナを自動的にスケールアップまたはスケールダウンし、リアルタイム監視はパフォーマンスを追跡します。オーケストレーション層は、導入から更新、終了まで、コンテナのライフサイクル全体を処理します。
コンテナ管理には、技術的なオーケストレーションだけでなく、コンテナが確実かつ安全に実行されるようにする運用プロセスも含まれます。このアプローチには、ライフサイクル管理の実践、セキュリティー・スキャン、継続的なコンプライアンス監視が含まれます。
チームは、開発プロセスから実稼働まで一貫した操作を維持するCI/CD統合、自動テスト手順、および導入パイプラインを実装します。
コンテナ管理には、組織の境界内でのコンテナの運用方法を定義するガバナンス・フレームワークの確立も含まれます。チームは、リソースの共有、セキュリティー構成、コンプライアンス要件を管理するポリシーを策定します。
このようなポリシーは、コンテナがホストを共有できる時期とそうでない時期を決定し、リソースの割り当て制限を設定し、さまざまな環境間でのアクセス制御を定義します。
スタートアップ企業から大企業組織まで、コンテナ管理ソリューションは運用上およびビジネス上の次のような重要なメリットをもたらします。
コンテナ管理は、オンプレミスとクラウドの環境全体でオーケストレーション、監視、セキュリティー、運用のニーズに対応する包括的なプラットフォームとツールに依存しています。これらのツールには以下のものが含まれます。
Kubernetesは、組織がコンテナを大規模に実行するための基盤となります。Red Hat OpenShift 、VMware Tanzu、SUSE Rancherなどの商用ソリューションには、統合された開発者ツール、強化されたセキュリティー機能、簡素化された管理インターフェースが追加されています。これらのソリューションでは、新しい機能やエンタープライズ・サポートへのアクセスも提供されます。
クラウド・プロバイダー（AmazonWebServices（AWS）、Google Cloud、Microsoft Azure、IBM Cloudなど）は、運用オーバーヘッドを削減した完全ホスト型Kubernetesクラスターを提供します。
たとえば、Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）、Google Kubernetes Engine（GKE）、Microsoft Azure Kubernetes Service（AKS）、Red Hat OpenShift on IBM Cloudは、自社クラウド・プラットフォーム・システム内でクラスターの管理やアップデート、緊密なインフラストラクチャーの統合を処理します。
クラウド・プロバイダーは、標準的なマネージドKubernetesサービスに加えて、より抽象化されたソリューションも提供しています。サービス型コンテナ（CaaS）プラットフォームは、Kubernetesを直接管理することなくコンテナを実行できるため、導入をさらに簡素化します。これらのサービスは、Kubernetesとの完全な互換性を維持しながら、マネージド・コントロール・プレーン、自動スケーリング、クラウドネイティブ・ツールとの統合を行います。
ベンダー（SysdigやAqua Security）の監視およびセキュリティー・ツールは、コンテナの可視性、脅威検知、コンプライアンス管理に特化した機能を提供します。多くの場合、オーケストレーション・プラットフォームと統合して、コンテナ化されたワークロードにエンドツーエンドの保護を行います。
Kubernetesにより企業が大規模なアプリケーションを処理し、参考情報効率を向上させ、ソフトウェア配信サイクルを高速化する方法を説明します。Kubernetesを導入することでITインフラストラクチャーを最適化し、運用効率を向上させる方法を学びます。
