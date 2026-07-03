設備の重要度と設備の状態はしばしば混同されます。この2つの用語は関連していますが、注目に値する重要な違いがいくつかあります。この条件が誤って適用されると、組織は保全プロセスを間違った形で最適化してしまうリスクがあります。

設備状態は設備の現在の健全性や稼働状態を示すものであるのに対し、設備重要度は組織にとっての設備の重要性を測るものです。例えば、過度な振動を伴う老朽化したポンプは、状態が悪いと正確に表現できます。しかし、ポンプが商品やサービスの生産に不可欠なものでない限り、重要とは見なされない可能性が高いです。

設備状態とは異なり、設備重要度は、運用、生産性においてポンプが果たす役割、および故障が会社に与える財務的影響を考慮します。