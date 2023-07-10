振動解析（または振動モニタリング）は、回転およびレシプロ機械の機械故障を特定、監視、防止するための強力な診断ツールです。これは予知保全プログラムの重要なコンポーネントであり、技術者が、コストのかかる予定外のダウンタイムや壊滅的な故障につながる前に、機器で発生しつつある問題を検知できるようにします。
状況監視システムのコンポーネントである振動解析では、振動センサーを利用して資産内の周波数を測定し、問題を示す可能性のある異常を検知します。振動解析の核心は、確立された平衡点を中心とした機械とそのコンポーネントの振動運動を研究することです。これらの振動は、アンバランス、ミスアライメント、緩み、シャフトの曲がり、ベアリングの欠陥などを含む多くの問題によって生じる可能性があります。
機械の振動を測定および分析することで、技術者は設備のヘルスと性能をより適切に評価し、問題を特定して是正措置を実行できるようになります。また、回転およびレシプロ部品（モーター、コンプレッサー、ポンプなど）は、経年劣化とともに振動が激しくなり、より大きくなる傾向があるため、振動の変化を分析することは、メンテナンス・マネージャーが機械の状態をリアルタイムで監視し、資産の摩耗や損傷を事前対応的に特定するのに役立ちます。
振動は多次元であるため、振動テストにはさまざまなパラメータの理解が必要です。主なパラメータは、振幅、周波数、位相です。
振動アナリストは、これらの要素と、ウェーブ形状や調和の内容などの他の要素を使用して、特定の機械の故障とその重大度を特定できます。
振動には大きく分けて2つのタイプがあります。
競争の激しい今日の工業ランドスケープでは、機械のスムーズなオペレーションと寿命の長さを確保することが最も重要です。段階的な振動解析プロセスを完了すると、機械の振動を活用して設備とシステムの正常性をより深く理解することができます。
振動解析を実施するには、まず分析する設備や構造に関するデータを収集します。センサーはプロセス全体を通じてデータコレクターとして機能するため、振幅や周波数範囲を含め、振動測定に必要なセンサーの場所とタイプを必ず特定してください。速度、負荷、温度などの機器の稼働条件に関する情報を収集することも重要です。
プロセスの次のステップは、選択した機械の振動を測定することです。振動解析には通常、資産またはシステムの振動振幅の測定が含まれます。
この場合、主要な振動サイトに取り付けられた加速度計を利用して測定を行います。加速度計（圧電型加速度計、近接プローブ、レーザー・ドップラー振動計など）は、高周波応答を使用して、上と下、横から横、前から下の3方向で振動する物体の加速度を測定します。
また、速度センサーや変位センサーを使用して振動を測定することもできます。速度センサーは振動物体の速度を測定し、全体的な機械の正常性を監視するのに最適な中間周波数応答を提供します。一方、変位センサーは振動物体の変位を測定し、構造上の問題や不均衡の検出に適した低周波数応答を提供します。
関連データをすべて収集したら、それを分析します。分析段階では、コンピューター・アルゴリズムとソフトウェアを使用して振動パターンとデータの傾向を特定し、データを確立された標準やガイドラインと比較する必要があります。
保守チームは、以下のようなさまざまな手法を利用して振動データを分析できます。
解析を成功させるには、振動アナリストがさまざまな機械的問題に関連する特定の周波数を理解する必要があります。一般的な障害頻度には次のようなものがあります。
解釈段階で潜在的な問題を特定したら、振動がそれを超えたときに応答をトリガーするアラームしきい値を設定します。これらのしきい値は、業界標準、履歴データ、またはメーカーの推奨事項に基づいて設定できます。最も一般的に使用されるタイプのアラームしきい値は、絶対しきい値、傾向しきい値、および統計しきい値です。
システムまたは資産がアラームのしきい値を超えた場合、保守マネージャーは、問題に対処するための適切な措置を講じる必要があります。これには、保守のスケジュール設定、動作パラメーターの調整、または問題の原因を特定するためのさらなる分析の実施などが含まれる場合があります。
予知保全プログラムの一環として振動解析を実施すると、次のような多くのメリットがあります。
振動解析はその汎用性により、幅広い業種・業務や設備にわたって有用な方法論となっています。
製造工場では、振動解析を使用してモーター（電気モーターを含む）、ギアボックス、コンベア、機械工具の状態を監視しています。振動データは、生産プロセスの最適化、設備の故障リスクの軽減、および工場全体の効率の向上に使用できます。
自動車産業では、振動解析はコンポーネントの設計、開発、テストにおいて重要な役割を果たします。エンジン、トランスミッション、サスペンション・システムの振動特性を分析することで、エンジニアは設計を最適化して実際の性能と信頼性を向上させ、乗客の快適性を向上させることができます。
航空業種・業務では、振動解析により、エンジニアは過剰な振動、共鳴、材料疲労などの問題を特定して対処し、航空機システムの信頼性と寿命を向上させることができます。また、風力発電分野では、振動解析は、タービン・ブレードの不均衡、ギアボックスの故障、ベアリングの欠陥を特定するために、タービンの正常性を監視するのに役立ちます。
振動解析は、予知保全の世界において非常に貴重なツールであり、組織に機械の故障を早期に検知する能力を提供します。振動解析の原理を理解し、 IBM Maximo Application Suiteなどの高度なソフトウェアを使用すると、保守チームは設備機器の信頼性、効率、安全性を大幅に向上させることができます。
IBM Maximoは、製造会社が資産の性能を最適化し、日常業務のオペレーションを合理化するのに役立つ統合プラットフォームです。Maximoを使用することで、チームは資産の正常性を観察および測定するためのメーターを設定し、それらのメーターを主要な資産に設置された振動センサーに接続できるため、機械データをより簡単に保管およびアクセスできるようになります。
Maximoは、統合されたAI搭載のクラウド・ベースのプラットフォームを使用して、高度な振動データ分析を生成し、管理者がよりスマートでデータ主導の保守に関する意思決定を下せるようにするCMMS、EAM、APM機能を提供します。
業界が進化し続け、新しいテクノロジーが採用される中、振動解析は機械の正常性を維持し、最適な性能を確保するための最前線であり続けます。IBM Maximoの高度な機能を活用することで、企業は変化し続ける製造業のランドスケープに対応できるように保守業務を変革できます。
Sund & Bælt社がIBMのMaximoソフトウェアを使用して、重要なインフラストラクチャーをどのように監視、管理しているかをご覧ください。
生成AIの力を活用して洞察に基づく意思決定を行うことで、設備保守の成果を最大化できます。
AIとデータから得られた洞察を活用して、設備パフォーマンスを最初から最後まで最適化できます。
豊富なデータと強力なAIテクノロジーを使用して、業務を変革し、最適化プロセスを統合し、高度な成長を実現します。
インテリジェントなソフトウェアの統合セット、IBM Maximo Application Suiteを使用すれば、企業の資産を最大限に活用できます。高度な分析やAI、オートメーションを活用し、設備の信頼性向上のための予知保全など、より効果的な設備管理と監視を実現できます。