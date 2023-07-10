競争の激しい今日の工業ランドスケープでは、機械のスムーズなオペレーションと寿命の長さを確保することが最も重要です。段階的な振動解析プロセスを完了すると、機械の振動を活用して設備とシステムの正常性をより深く理解することができます。

ステップ1. 予備データを収集する

振動解析を実施するには、まず分析する設備や構造に関するデータを収集します。センサーはプロセス全体を通じてデータコレクターとして機能するため、振幅や周波数範囲を含め、振動測定に必要なセンサーの場所とタイプを必ず特定してください。速度、負荷、温度などの機器の稼働条件に関する情報を収集することも重要です。

ステップ2. 振動を測定する

プロセスの次のステップは、選択した機械の振動を測定することです。振動解析には通常、資産またはシステムの振動振幅の測定が含まれます。

この場合、主要な振動サイトに取り付けられた加速度計を利用して測定を行います。加速度計（圧電型加速度計、近接プローブ、レーザー・ドップラー振動計など）は、高周波応答を使用して、上と下、横から横、前から下の3方向で振動する物体の加速度を測定します。

また、速度センサーや変位センサーを使用して振動を測定することもできます。速度センサーは振動物体の速度を測定し、全体的な機械の正常性を監視するのに最適な中間周波数応答を提供します。一方、変位センサーは振動物体の変位を測定し、構造上の問題や不均衡の検出に適した低周波数応答を提供します。

ステップ3. データを分析する

関連データをすべて収集したら、それを分析します。分析段階では、コンピューター・アルゴリズムとソフトウェアを使用して振動パターンとデータの傾向を特定し、データを確立された標準やガイドラインと比較する必要があります。

保守チームは、以下のようなさまざまな手法を利用して振動データを分析できます。

時間領域 解析 ： 時間領域解析を実行するには、生の振動信号を経時的に解析します。技術者は、信号のデータ（ピーク振幅、ピーク係数、歪度、二乗平均平方根（RMS）など）を時間計測から直接抽出し、評価することができます。この手法は、影響やショックなどの過渡現象を検出するのに役立ちます。

ステップ4：結果を解釈する

解析を成功させるには、振動アナリストがさまざまな機械的問題に関連する特定の周波数を理解する必要があります。一般的な障害頻度には次のようなものがあります。

基本周波数： 回転コンポーネントが1回転を完了する周波数。ベースラインの基本周波数からの逸脱は、不均衡、不整合、緩みなどの特定の障害を特定するのに役立ちます。

ステップ5. 是正措置を講じる

解釈段階で潜在的な問題を特定したら、振動がそれを超えたときに応答をトリガーするアラームしきい値を設定します。これらのしきい値は、業界標準、履歴データ、またはメーカーの推奨事項に基づいて設定できます。最も一般的に使用されるタイプのアラームしきい値は、絶対しきい値、傾向しきい値、および統計しきい値です。

絶対しきい値 とは、特定の種類の機器の許容レベルに基づく固定値です。

システムまたは資産がアラームのしきい値を超えた場合、保守マネージャーは、問題に対処するための適切な措置を講じる必要があります。これには、保守のスケジュール設定、動作パラメーターの調整、または問題の原因を特定するためのさらなる分析の実施などが含まれる場合があります。