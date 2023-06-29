高価な機械やインフラストラクチャーなどの重要な資産が予期せず故障した場合、顧客に影響を与え、企業に数百万ドルの損害を与える可能性があります。企業が成功するには、資産の状態を明確かつリアルタイムで把握し、資産のスムーズな運用を維持し、問題が発生したときに迅速に修復を行うための計画を立てる必要があります。企業は、不必要なコストを追加することなく、性能を最適化し、信頼性を高め、資産の寿命を延ばす新しい方法を常に模索しています。
そのため、資産の信頼性は事業戦略において非常に重要な要素となります。本題に入る前に、関連する用語をいくつか見てみましょう。
「資産」という用語は、企業が所有し、価値を生み出すために使用する物理的アイテムと非物理的アイテムの両方を指す場合があります。物理的資産の例には、機械、工場、事務用品、生産工場、組立ライン、車両、建物、公共インフラストラクチャーがあります。非物理的資産の例には、ソフトウェア、知的財産、商標、特許があります。
資産の信頼性とは、資産が所定の期間にわたって特定の条件下で故障することなく機能する能力のことです。「信頼性」があるとみなされるには、資産が一定のレベルで機能し、そのオペレーションに関するすべての規制要件に準拠している必要があります。
「資産の信頼性」と「資産の可用性」という用語は混同しやすいですが、注目に値する重要な違いがいくつかあります。まず、可用性は、資産の運用能力を経時的に測定します。言い換えれば、設備がそのオペレーションに関連するタスクをどれくらいの間正常に実行できるかを指します。一方、信頼性とは、特定の条件下でダウンタイムや中断なしに機能する資産の能力を指します。資産は、必要な修復を実行するために予期しない中断をせずに動作する場合のみに「信頼できる」とみなされます。
信頼性と可用性はどちらも割合で測定されますが、同じ設備であっても、これらの割合が異なる可能性があるどころか、その可能性は高いです。例えば、100％の信頼性で動作する機器は、稼働維持に必要な重要かつ計画的な保守の実施にその時間の10％が費やされた場合、可用性は90％のみになる可能性があります。
資産の信頼性に対して積極的なアプローチを取るために、保守管理者は、平均故障間隔（(MTBF）と平均修復時間（MTTR）という広く使用されている2つのメトリクスに依存しています。どちらのKPIも、資産のパフォーマンスを予測し、管理者が予防保守と予知保全を計画するのに役立ちます。まず、MTBFとMTTRについて見てみましょう。
MTBFとMTBRはどちらも、単純な数式を使用して計算できます。技術者がMTBFを計算するために使用する式は次のとおりです。
MTBF = 合計稼働時間 / 特定の期間の故障数
例えば、ある設備が20,000時間使用され、その間に5回故障した場合、そのMTBFは20,000時間 / 5回の故障 = 4,000時間となります。言い換えれば、この設備は4,000時間ごとに故障することが予想されます。この情報を活用して、オペレーターは、設備が予期せず故障してコストのかかるダウンタイムが発生しないように、保守作業を計画できます。
資産のMTBFを知ることは、資産のパフォーマンスをピークレベルで維持するために重要ですが、オペレーターが修理に必要な時間を判断することには役立ちません。そこでMTTRの出番です。MTTRを計算するには、オペレーターはまず、資産上で次のタスクを実行するのにかかる時間を知る必要があります。
MTTRを計算するためにオペレーターが使用する数式は次のとおりです。
MTTR = 合計ダウンタイム / 特定の時間内の故障数の合計
例えば、1年間にわたってシステムで10回障害が発生し、その結果、ダウンタイムが合計20時間になった場合、MTTRは20時間 / 10回の修理 = 2時間となります。言い換えれば、この設備が故障するたびに修理に平均2時間かかります。
MTBFと同様に、MTTRは資産の信頼性を判断するために使用され、より具体的にはオペレーターが保守プログラムの効率を測定し、必要に応じて調整を行うことができるようになります。
予防保守と予知保全はどちらも、資産の信頼性を高めるためにビジネス・リーダーが使用する保守戦略です。
予防保守は、管理者がビジネス全体への影響を最小限に抑える方法で資産の修理とダウンタイムを戦略的に計画するのに役立つ状態監視を利用しています。予知保全は、予防保全の保守能力をさらに一歩進めます。センサーはリアルタイムでデータを収集し、そのデータはエンタープライズ資産管理（EAM）またはコンピューター化された保守管理システム（CMMS）に送られ、そこでAI強化データ分析ツールと機械学習（ML）などのプロセスが問題を特定し、解決を支援します。この情報は、長期にわたる資産の性能の予測モデルを構築するために使用され、潜在的な問題を発生前に発見するのに役立ちます。
メンテナンス管理者が予測分析を洗練および改善して資産の信頼性を高める方法の1つは、デジタルツインの作成によるものです。
デジタルツイン・テクノロジー
デジタルツイン・テクノロジーにより、資産のライフサイクル全体にわたり、実際の資産と同じ条件に従う資産の仮想表現を作成できます。デジタルツインは、リアルタイムのデータ、シミュレーション、機械学習を使用して、意思決定者が最も重要な資産を管理できるように支援します。
デジタルツインは、有人宇宙船のようなエキサイティングな資産や、風力タービンのような一般的な資産のために作成することができます。予測分析と同様、物理オブジェクトに接続されたセンサーが現実世界からデータを収集し、それを仮想モデルにマッピングします。管理者は、資産のデジタルツインを監視することで、資産が環境にどのように反応しているかについての重要な洞察を特定し、信頼性を向上させるための戦略を策定できます。
ビジネス・リーダーは、資産が故障する可能性が高い時期を深く把握し、ビジネス・オペレーション全体に対するリスクを軽減するために即座に行動できるようにすることがいかに重要であるかを認識しています。資産パフォーマンス管理（APM）は、自動化、分析、人工知能（AI）機能を活用して、意思決定者が資産管理の洞察を強化するのに役立ちます。
APM（アプリケーション・パフォーマンス管理）は、AI搭載の遠隔監視、根本原因分析、故障モード解析（FMEA）、コンピューター・ビジョン、予知保全を通じて、現代の企業が計画外の修理作業を削減し、リスクを管理し、資産のライフサイクルを延長し、収益性を向上させることを可能にします。
エンタープライズ資産管理（EAM）とCMMS
エンタープライズ資産管理（EAM）は、ソフトウェアとサービスを組み合わせた資産管理システムであり、組織が運用資産のライフサイクル全体にわたってその品質を維持、制御、最適化できるようにします。IoT（モノのインターネト）を通じて生成されるデータの量が増大するにつれ、保守管理者は管理ソフトウェアや、AIを活用したデータ分析にますます依存し、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができるようになっています。EAMの目標は、常に設備の信頼性を向上させ、アップタイムを増やし、運用コストを削減することです。
多くのEAMイニシアチブはコンピューター化された保守管理システム（CMMS）と連携して動作し、保守部門が重要な資産情報を一元管理できるようにします。CMMSは、保守管理者に、資産がどこにあるか、どのような種類のサービスや修理が必要か、誰がそれらを実行するべきかを通知します。強力なCMMSは、資産に関する情報にすぐにアクセスして監査できるようにすることで、保守計画を強化します。
資産の信頼性は、現代の企業に最も貴重なリソースに関する安心感を与えます。厳格なメンテナンス管理ストラテジーと主要なメトリクスであるMTBFやMTTRなどの指標の遵守と組み合わせて、利用可能な最も最先端のテクノロジーをデプロイすることで、企業はコストを削減し、資産の信頼性を高め、最も貴重な資産に対する投資収益率（ROI）を最大化することができます。
資産の信頼性が高いことのメリットは次のとおりです。
資産の信頼性は、利用可能な最新の技術ソリューションを組み込んだ、資産管理に対する強力で組織的なアプローチにかかっています。IBM Maximo Application Suiteは、保守オペレーションを改善することで、企業の資産の信頼性を向上させる、完全に統合されたプラットフォームです。
IBM Maximoは、時間指定スケジュール保守から、リアルタイムの洞察に基づく状態ベースの予知保全へと進化させることができます。IBM Maximoには、企業の資産パフォーマンスの向上、資産寿命の延長、コストとダウンタイムの削減を支援してきた実績があります。
Sund & Bælt社がIBMのMaximoソフトウェアを使用して、重要なインフラストラクチャーをどのように監視、管理しているかをご覧ください。
生成AIの力を活用して洞察に基づく意思決定を行うことで、設備保守の成果を最大化できます。
AIとデータから得られた洞察を活用して、設備パフォーマンスを最初から最後まで最適化できます。
豊富なデータと強力なAIテクノロジーを使用して、業務を変革し、最適化プロセスを統合し、高度な成長を実現します。
インテリジェントなソフトウェアの統合セット、IBM Maximo Application Suiteを使用すれば、企業の資産を最大限に活用できます。高度な分析やAI、オートメーションを活用し、設備の信頼性向上のための予知保全など、より効果的な設備管理と監視を実現できます。