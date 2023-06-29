MTBFとMTBRはどちらも、単純な数式を使用して計算できます。技術者がMTBFを計算するために使用する式は次のとおりです。

MTBF = 合計稼働時間 / 特定の期間の故障数

例えば、ある設備が20,000時間使用され、その間に5回故障した場合、そのMTBFは20,000時間 / 5回の故障 = 4,000時間となります。言い換えれば、この設備は4,000時間ごとに故障することが予想されます。この情報を活用して、オペレーターは、設備が予期せず故障してコストのかかるダウンタイムが発生しないように、保守作業を計画できます。

資産のMTBFを知ることは、資産のパフォーマンスをピークレベルで維持するために重要ですが、オペレーターが修理に必要な時間を判断することには役立ちません。そこでMTTRの出番です。MTTRを計算するには、オペレーターはまず、資産上で次のタスクを実行するのにかかる時間を知る必要があります。

資産メンテナンスチームに通知する

壊れた設備の修理をする前に冷却する

修理を行い、必要なアイテムを再度組み立てます

生産を再開する前に、設備を徹底的にテストします

MTTRを計算するためにオペレーターが使用する数式は次のとおりです。

MTTR = 合計ダウンタイム / 特定の時間内の故障数の合計

例えば、1年間にわたってシステムで10回障害が発生し、その結果、ダウンタイムが合計20時間になった場合、MTTRは20時間 / 10回の修理 = 2時間となります。言い換えれば、この設備が故障するたびに修理に平均2時間かかります。

MTBFと同様に、MTTRは資産の信頼性を判断するために使用され、より具体的にはオペレーターが保守プログラムの効率を測定し、必要に応じて調整を行うことができるようになります。