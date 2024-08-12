AIOpsとは、ITオペレーション（ITOps）の様々な側面を強化し自動化するために、人工知能（AI）と機械学習（ML）テクノロジーを応用することを指します。

AIテクノロジーにより、コンピューティングデバイスは人間の心に通常付随する認知機能（学習、知覚、推論、問題解決など）を模倣できます。また、機械学習は、AIのサブセットであり、（明示的にプログラムされるのではなく）既存のデータと1つ以上の「訓練」方法を使用して、入力から学習するようにコンピューターを訓練するための幅広い技術のセットを指します。MLテクノロジーは、コンピューターが人工知能を実現するのに役立ちます。

その結果、AIOpsは、データとインサイトの生成機能を活用して、組織がますます複雑化するITスタックを管理できるように設計されています。

MLOpsは、機械学習（ML）と従来のデータ・エンジニアリングおよびDevOpsを組み合わせて、信頼性が高く、スケーラブルで、効率的なMLモデルを構築および実行するための組立ラインを作成する一連のプラクティスです。データ収集、モデル作成（ソフトウェア開発ライフサイクルのデータ・ソースに基づいて構築）、モデル・デプロイメント、モデル・オーケストレーション、ヘルスモニタリング、データ・ガバナンス・プロセスを含む、エンド・ツー・エンドのMLライフサイクルの合理化と自動化を支援します。

MLOpsは、データサイエンティストからソフトウェア・エンジニア、IT担当者まで、すべての関係者が共同作業を行い、モデルを継続的に監視および改善して、モデルの精度と性能を最大化できるようにします。

AIOpsとMLOpsは今日の企業にとって極めて重要なプラクティスです。それぞれが、異なるが補完的なITOpsのニーズに対応しています。ただし、AIとML環境での目的と専門化のレベルが根本的に異なります。

AIOpsがオペレーションの最適化を目的とした様々な分析やAIイニシアチブを含む包括的な分野であるのに対し、MLOpsはMLモデルのオペレーション面に特化しており、効率的なデプロイメント、監視、保守を促進します。

ここでは、AIOpsとMLOpsの主な違いと、それぞれがチームや企業がさまざまなITおよびデータサイエンスの課題に対処するのにどのように役立つかについて説明します。