インシデント管理とは

問題が発生したときの対応など、ITサービス管理内のIT部門にはさまざまな役割があります。こうした問題の重大度が、インシデントとサービス要求を区別しているものです。

サービス要求とは、簡単に言えば、ユーザーがアドバイスや機器など、何かを提供するよう求めることです。サービスには、パスワードのリセットや、デスクトップPCのメモリ増設などのサポートが含まれます。

一方、インシデントとは、緊急性が高く、根本的なエラーで対応が必要なものを指します。